লেচিয়া গডাস্ক স্টেডিয়ামে রাষ্ট্রপতি। তিনি তার প্রাক্তন বন্ধুদের সাথে দেখা করেছেন

লেচিয়া গডাস্ক মোটর লুবলিনের সাথে লিগ পয়েন্টের জন্য মারাত্মক লড়াই করেছিলেন। সভাটি একটি ড্রতে শেষ হয়েছিল এবং স্টেডিয়ামে জড়ো হওয়া ভক্তরা মোট ছয়টি গোল দেখেছিল। তা সত্ত্বেও, পোল্যান্ডের প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতির সভাপতির দর্শনের দ্বারা মাঠের ঘটনাগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল, যিনি দেহরক্ষীদের সংস্থায় ত্রি -সিটি ক্লাবের মোস্ট ডাই -হার্ড ভক্তদের সেক্টরে এক মুহুর্তের জন্য উপস্থিত হয়েছিল।
সভার ফলাফল তৃতীয় মিনিটে স্বাগতিকরা খোলা হয়েছিল। তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীদের লক্ষ্যে আঘাত করেছিলেন বোহদান ডব্লিউজুন্নেক। 38 তম মিনিটে অতিথিরা হিটের কারণে সমতল হয় করল সিজুবাকতিন মিনিট পরে নেতৃত্ব নিতে। স্বাগতিকদের লক্ষ্য রক্ষা করা সিজিমন ওয়েইরাউচ পরাজিত আইভো রডরিগস। যাইহোক, এটি প্রথম তিনটি কোয়ার্টারে আবেগের শেষ ছিল না। যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে তিনি সমতল করেছিলেন টমাস ববসেক।
বিরতির পরে, তৃতীয় আঘাতের নেতৃত্বে লুব্লিনের অতিথিদের নেতৃত্বে ছিলেন। বার্টোজ ওলস্কি 53 তম মিনিটে মোটর দলের একটি 3: 2 দল দিয়েছেন। এই ম্যাচের শেষ শব্দটি হোস্টদের অন্তর্ভুক্ত। খেলার th৯ তম মিনিটে, সভার ফলাফল 3: 3 নির্ধারিত ক্যামিলো মেনা।
অনেক আবেগ এবং মোচড় এবং মোড় সত্ত্বেও, মাঠের ইভেন্টগুলি সেই সন্ধ্যায় পটভূমিতে গিয়েছিল। পোল্যান্ডের প্রজাতন্ত্রের সভাপতি কারোল নওরোকি গডাস্কের স্টেডিয়ামের স্ট্যান্ডে উপস্থিত হয়েছিলেন, যার স্টেডিয়ামের পর্বগুলি পোল্যান্ডে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আগের প্রচারে এটি উচ্চস্বরে ছিল। দ্বিতীয় রাউন্ডে রাফা ট্রাজাস্কোভস্কির নাগরিক জোটের প্রার্থীকে পরাজিত করে তিনি এই নওরোকিকে জিতেছিলেন।
প্রথমার্ধে, পোলিশ রাজ্যের প্রধান স্ট্যান্ডগুলি থেকে প্রাক্তন বন্ধুদের সাথে দেখা করেছিলেন, গডাস্ক লেচিয়ার সর্বাধিক ডাই -হার্ড ভক্তদের দখলকৃত সেক্টরে উপস্থিত ছিলেন।
করল নওরোকির অপ্রত্যাশিত সফর দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়ার সাথে মিলিত হয়েছিল, যা নতুন রাষ্ট্রপতির নাম উচ্চারণ করেছিল। “আপনাকে ধন্যবাদ লেচিয়া গডাস্ক এবং পুরো পোল্যান্ডের সমস্ত ভক্তদের সমর্থনের জন্য!” – সোশ্যাল মিডিয়ায় রাষ্ট্রপতি লিখেছেন।