লেজারগুলি আধুনিক যুদ্ধের উদ্ভাবন করছে – আরও ভাল বা খারাপের জন্য

এই গ্রীষ্মের শুরুতে ইস্রায়েল সামরিক ইতিহাস তৈরি করেছিল। কোনও ক্ষেপণাস্ত্র, বোমা বা বুলেট দিয়ে নয় – তবে আলোর মরীচি দিয়ে।
আধুনিক যুদ্ধের জন্য প্রথমটিতে, ইস্রায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনী লাইভ কম্ব্যাটে একটি উচ্চ-শক্তি লেজার অস্ত্র ব্যবহার করে সফলভাবে হিজবুল্লাহ ড্রোনগুলিকে বাধা দেয়। আয়রন বিম প্রোগ্রামের অধীনে বিকশিত ব্রেকথ্রু অস্ত্রটি অ্যাক্টিভ যুদ্ধক্ষেত্রে লেজার কামান প্রযুক্তির প্রথম নিশ্চিত ব্যবহার চিহ্নিত করে আয়রন তরোয়াল প্রচারের সময় চুপচাপ কয়েক ডজন লক্ষ্যবস্তু জ্যাপড করে।
ইস্রায়েলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের কাছ থেকে মে মাসের শেষের দিকে একটি যৌথ বিবৃতি অনুসারে, ইস্রায়েলি বিমান বাহিনী এবং প্রতিরক্ষা ঠিকাদার রাফায়েল অ্যাডভান্সড ডিফেন্স সিস্টেম, “আইএএফ এরিয়াল ডিফেন্স অ্যারে থেকে আসা সৈন্যরা মাঠে উচ্চ-শক্তি লেজার সিস্টেম প্রোটোটাইপ পরিচালনা করেছিল, সফলভাবে শত্রু হুমকির স্কোরকে বাধা দেয়।”
প্রযুক্তিটি বিজ্ঞানের কল্পকাহিনীর মতো শোনাতে পারে তবে কর্মকর্তারা বলছেন যে এই লেজার কামান, যা একটি বড় আকারের স্পটলাইটের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, তা মেক-বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়।
ইস্রায়েলের সাফল্য লেজার অস্ত্র বিকাশের প্রতিযোগিতায় একটি টার্নিং পয়েন্টের ইঙ্গিত দিতে পারে, তবে এটি মাঠের একমাত্র খেলোয়াড় থেকে অনেক দূরে। চীন ছিল গত মাসে একটি জার্মান বিমানকে লক্ষ্য করে অভিযুক্ত একটি ইইউ অপারেশন চলাকালীন একটি লেজার সঙ্গে। জার্মানি এটিকে “সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য” বলে অভিহিত করেছে, যদিও চীন এই দাবিটি অস্বীকার করেছে। এদিকে, চীনা বিজ্ঞানীরা একটি মাইক্রোওয়েভ-ভিত্তিক মরীচি অস্ত্র বিকাশ করছেন বলে জানা গেছে
ডেথ স্টারের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত এবং একাধিক উত্সকে একটি উচ্চ-শক্তিযুক্ত শটে একত্রিত করতে সক্ষম।
রাশিয়া সম্প্রতি “পোসোক” উন্মোচন করেছে, একটি লেজার অস্ত্রকে ডাউনিং ড্রোনগুলির জন্য “রে বন্দুক” হিসাবে বর্ণনা করেছে। রাশিয়ান এয়ারবর্ন ফোর্সেস মার্চ মাসে একটি প্রোটোটাইপ লেজার রাইফেলও প্রদর্শন করেছিল যা ইউএভি আক্রমণ থেকে বেসামরিক অবকাঠামো রক্ষার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল।
লেজার অস্ত্রগুলি, যা আনুষ্ঠানিকভাবে নির্দেশিত শক্তি অস্ত্র (ডিউস) নামে পরিচিত, কয়েক দশক ধরে বিশ্বব্যাপী রাডারে রয়েছে। তবে এখনও অবধি তারা বেশিরভাগ গবেষণা ল্যাব এবং প্রতিরক্ষা বাণিজ্য শোতে বাস করেছেন। ৩০ টিরও বেশি দেশ প্রযুক্তি বিকাশ করছে – এবং একা মার্কিন সামরিক বাহিনী বার্ষিক 1 বিলিয়ন ডলার ব্যয় করে উচ্চ-শক্তি লেজার (হেল) গবেষণায়।
কলোরাডো বোল্ডার বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় সুরক্ষা উদ্যোগের কেন্দ্রের পরিচালক ড। আইয়েন বয়ড বলেছেন, “সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং বিমান বাহিনী সকলেই লেজার অস্ত্র তৈরি করছে। “নৌবাহিনী বেশ কয়েকটি জাহাজে হেলস ইনস্টল করেছে, সেনাবাহিনী তাদের বেস প্রতিরক্ষা এবং যানবাহনের জন্য ব্যবহার করছে এবং এয়ার ফোর্স ফাইটার জেটগুলিতে হেল ইনস্টল করা অধ্যয়ন করেছে।”
লেজারগুলি কি আধুনিক যুদ্ধের জন্য পছন্দের অস্ত্র হয়ে উঠবে? বয়ড পোস্টটিকে বলে যে তিনি আশা করছেন “আগামী বছরগুলিতে উচ্চ-শক্তি লেজার অস্ত্রের ব্যবহারে অবিচ্ছিন্ন বৃদ্ধি।
এই মুহুর্তের জন্য, আয়রন মরীচি – হিব্রুতে ম্যাগেন নামে পরিচিত বা যা আলোর ield ালতে অনুবাদ করে – সর্বাধিক প্রতিশ্রুতি দেয়। ইস্রায়েলের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আয়রন গম্বুজের একটি অফশুট যা ২০১১ সাল থেকে চালু রয়েছে, আয়রন মরীচিটি “আয়রন গম্বুজটির পরিপূরক এবং এর পাশাপাশি কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল,” সামরিক বিশ্লেষক ইয়াকভ ল্যাপিন বলেছেন, যিনি বছরের পর বছর ধরে প্রযুক্তির নিকটবর্তীভাবে অনুসরণ করছেন।
তবে আয়রন মরীচি অন্য কোনও অস্ত্র সরবরাহ করতে পারে না এমন প্রতিশ্রুতি দেয়: শটগুলির জন্য কয়েক ডলার ব্যয় হয়। “এটি ব্যাপক সস্তা,” ল্যাপিন বলেছেন।
ইস্রায়েল বর্তমানে আয়রন গম্বুজ ইন্টারসেপ্টর প্রতি $ 100,000 এর উপরে ব্যয় করে। শত্রু প্রজেক্টিলগুলি গুলি করার জন্য এটি একটি খাড়া দাম যা তৈরি করতে কয়েকশো ডলার ব্যয় হতে পারে। বিপরীতে, আয়রন বিমের বৈদ্যুতিক “বুলেটগুলি” কার্যত বিনামূল্যে।
ডাঃ বয়ড বলেছেন, “তাদের একটি ‘অসীম ম্যাগাজিন’ বলে বর্ণনা করা হয়েছে। “বন্দুক এবং রকেট লঞ্চারগুলির বিপরীতে যেগুলি সীমাবদ্ধ সংখ্যক যুদ্ধবিমান উপলব্ধ রয়েছে, যতক্ষণ না হেল বৈদ্যুতিক শক্তি থাকে ততক্ষণ এটি ফোটনের ‘বুলেট’ গুলি চালিয়ে যেতে পারে।”
ইতিমধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কয়েক দশক গবেষণা সত্ত্বেও বাস্তব-বিশ্বের লড়াইয়ে লেজার মোতায়েন করতে পারেনি। সেনাবাহিনীর স্ট্রাইকার-ভিত্তিক লেজার, নেভির শিপ-মাউন্টড হেলস এবং এয়ার ফোর্স প্রোগ্রামগুলি সমস্ত পরীক্ষার পর্যায়ে থেকে যায়।
“আমি গতিতে সন্তুষ্ট নই,” ইউএস নেভির ভাইস অ্যাডম। ব্রেন্ডন ম্যাকলেন ২০২৪ সালে সারফেস নেভি অ্যাসোসিয়েশন কনফ্যাবের মূল বক্তব্যে বলেছিলেন। “এই প্রযুক্তিটি আমাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা আমাদের অবশ্যই প্রদান করতে হবে।”
আমেরিকার লেজার অস্ত্রের স্বপ্নগুলি রোনাল্ড রেগানের 1983 “স্টার ওয়ার্স” কৌশলগত প্রতিরক্ষা উদ্যোগে ফিরে যায়, স্পেস লেজারগুলির সাথে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলি গুলি করার 200 বিলিয়ন ডলারের প্রচেষ্টা। ১৯৯৩ সালের মধ্যে এই প্রোগ্রামটি ছড়িয়ে পড়ে। 90 এর দশকের শেষের দিকে যৌথ ইউএস-ইস্রায়েল “নটিলাস” লেজারের মতো পরবর্তী প্রচেষ্টাগুলিও খুব ভারী, দুর্বল এবং ধীর হয়ে থাকার জন্য স্থবির হয়ে পড়েছিল।
পিভটটি সলিড-স্টেট লেজারগুলির সাথে এসেছিল যা রাসায়নিকের চেয়ে ছোট, আরও দক্ষ এবং বৈদ্যুতিক।
লেজারগুলি বিকাশের প্রতিযোগিতায় অন্যান্য দেশগুলির তুলনায় ইস্রায়েলের একটি মূল সুবিধা ছিল, একজন বিজ্ঞান লেখক এবং নেক্সট বিগ ফিউচারের জনপ্রিয় প্রযুক্তি ব্লগের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ব্রায়ান ওয়াং বলেছেন। “মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কয়েক দশক ধরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করেছে, তবে ইস্রায়েলের এই জিনিসটি কাজ করা এবং মোতায়েন করার জন্য জোর করে ফ্যাক্টর হিসাবে প্রকৃত লড়াই হয়েছিল,” তিনি ব্যাখ্যা করেছেন।
ব্রেকথ্রু এসেছিল যখন ইস্রায়েলি প্রকৌশলীরা একটি দৈত্য মরীচি গুলি চালানোর পুরানো ধারণাটি ত্যাগ করেছিলেন এবং পরিবর্তে এমন একটি ব্যবস্থা তৈরি করেছিলেন যা কয়েকশো ছোট, মুদ্রা আকারের মরীচি গুলি চালায়। এই মরীচিগুলি একটি একক দুর্বল স্থানে লক করে, প্রায়শই টেলিস্কোপিক প্রতিবিম্বের মাধ্যমে চিহ্নিত করা হয় এবং হুমকিটি নিরপেক্ষ না হওয়া পর্যন্ত এটি উত্তরাধিকারে বোমা ফেলা হয়।
আয়রন মরীচি অপটিক্যাল ফাইবার লেজারগুলি ব্যবহার করে যা বায়ু হুমকি ধ্বংস করতে মূলত স্যুপড-আপ শিল্প লেজারগুলি ব্যবহার করে। “বিদ্যুৎ পরমাণু বা অণুগুলিকে উত্তেজিত করতে ব্যবহৃত হয়,” ওয়াং ব্যাখ্যা করে। “তারা উচ্চ শক্তি ফোটন নির্গত করে, এবং সমস্ত ফোটনগুলি আয়না ব্যবহার করে কেন্দ্রীভূত হয় The লেজার একটি সমালোচনামূলক অঞ্চলকে উত্তপ্ত করে – বলুন, জ্বালানী ট্যাঙ্ক বা ওয়ারহেড – ক্ষেপণাস্ত্র ব্যর্থ হওয়া পর্যন্ত।”
বয়ড বলেছেন, লেজারগুলি বৈদ্যুতিক শক্তিটিকে “হালকা কণা বা ফোটনের একটি কেন্দ্রীভূত মরীচিগুলিতে রূপান্তর করে”। “শক্তির উপর নির্ভর করে তারা একটি লক্ষ্য কাটা, গলে, দমন করতে বা ধ্বংস করতে পারে।”
ব্যবহারিক ভাষায়, আয়রন মরীচিটি অস্ত্রোপচারের নির্ভুলতার সাথে ড্রোনগুলিকে বাষ্প করে। তবে সীমা আছে। ইস্রায়েলের অ্যারো 3 দ্বারা লক্ষ্যযুক্ত দীর্ঘ-পরিসরের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রগুলিকে বাধা দিতে পারে না, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাইরে হুমকিকে গুলি করে। আপাতত, লেজারগুলি স্বল্প-পরিসরের অভিভাবক হিসাবে রয়ে গেছে।
এছাড়াও, 2 কিলোমিটারে ধাতব গলতে সক্ষম একটি অস্ত্র ঠিক শক্তি-দক্ষ নয়। একটি 100 কিলোওয়াট লেজারের জন্য একটি বিশাল শক্তি উত্স এবং কুলিং সিস্টেম প্রয়োজন। সর্বাধিক উন্নত (এবং ক্ষুদ্রতম) প্রোটোটাইপগুলি 300 কিলোওয়াট আঁকেন – 30 টি ঘরকে পাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট – এবং এটি প্রায় 50% দক্ষ, যার অর্থ তারা প্রচুর বর্জ্য তাপ উত্পাদন করে।
এই সীমাটি কোথায় এবং কীভাবে অস্ত্রগুলি মোতায়েন করা যায়। এবং আরও একটি ধরা আছে।
“বিভিন্ন পরিবেশগত ঘটনার সাথে কথোপকথনের মাধ্যমে লেজার বিমের কার্যকারিতা হ্রাস করা যেতে পারে,” বয়ড বলেছেন। বৃষ্টি, কুয়াশা, ধূলিকণা এবং ধোঁয়া লেজার বিমগুলি ছড়িয়ে দিতে পারে, তাদের কার্যকারিতা হ্রাস করে। “লেজারকে কার্যকর হওয়ার জন্য কয়েক সেকেন্ডের জন্য লক্ষ্য নিয়ে লক থাকতে হবে,” তিনি যোগ করেন।
যে কারণে ইউএসএস প্রিবেলে পরীক্ষিত নৌ -লেজারগুলির মতো, বিস্তৃত ব্যবহার দেখা যায়নি। সমুদ্র নির্ভুলতা অপটিক্সের জন্য একটি বিখ্যাত ক্ষমতাহীন জায়গা।
একটি ভুল জায়গায় স্থানযুক্ত মরীচি গুরুতর অনিচ্ছাকৃত ক্ষতির কারণ হতে পারে। বয়ড যেমন সতর্ক করেছেন, সম্ভাব্য জামানত প্রভাব সম্পর্কে উদ্বেগ রয়েছে। “একটি পৃষ্ঠের প্রতিফলনকারী একটি লেজার মরীচি কাউকে অন্ধ করতে পারে,” তিনি বলেছেন। “বা যদি এটি কোনও লক্ষ্য মিস করে তবে এটি কয়েকশ মাইল ভ্রমণ করতে পারে। কোনও নিরীহ দল ক্ষতিগ্রস্থ না হয় তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন রয়েছে।”
১৯৯৫ সালে জাতিসংঘকে অন্ধ করার জন্য ডিজাইন করা লেজার অস্ত্র নিষিদ্ধ।
এবং তারপরে ষড়যন্ত্রের ভিড় আছে। সোশ্যাল মিডিয়া উদ্ভট তত্ত্বগুলিকে জ্বালিয়ে দিয়েছে দাবি করে যে সরকারী লেজারগুলি ক্যালিফোর্নিয়া এবং হাওয়াইতে দাবানল শুরু করেছে, এটি একটি ধারণা বিশেষজ্ঞরা স্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন।
“আমি এই দাবিগুলি সম্পর্কে খুব সন্দেহবাদী,” বয়ড বলেছেন। “ড্রোনটিতে আগুন লাগানোর জন্য পর্যাপ্ত ক্ষমতার একটি লেজার ইনস্টল করা সহজ নয়। কোনও লেজার কার্যকর হওয়ার জন্য আপনার খুব সূক্ষ্ম পয়েন্টিং নিয়ন্ত্রণ থাকা দরকার যাতে মরীচিটি লক্ষ্যটিতে সুনির্দিষ্টভাবে থাকে।”
বয়ড বলেছেন, ফ্লাইট চলাকালীন এটি অর্জনের জন্য পরিশীলিত প্রযুক্তি প্রয়োজন, এবং “লেজারের চেয়ে ড্রোন থেকে বন্য আগুনের শুরু করার সম্ভবত আরও কার্যকর উপায় রয়েছে।”
এমন একটি বিশ্বে যেখানে $ 500 ড্রোন একটি 10 মিলিয়ন ডলার ট্যাঙ্ক ধ্বংস করতে পারে, সেখানে সামরিক বাহিনী সস্তা, স্মার্ট প্রতিরক্ষার জন্য মরিয়া। লেজারগুলি কেবল এটি সরবরাহ করে, যদি তারা তাদের সীমাবদ্ধতাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারে।
ইস্রায়েলের সাফল্য একটি নতুন যুগের সূচনা হিসাবে চিহ্নিত করতে পারে, যেখানে একটি লেজারের ফ্ল্যাশ, ক্ষেপণাস্ত্রের গর্জন নয়, এটিই আকাশকে সুরক্ষিত রাখে।