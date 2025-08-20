লেটিয়া জেমসের আইনজীবী ডিওজে অফিসিয়াল হাউসকে ‘উদ্ভট’ ‘স্টান্ট’ দেখতে কল করে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিয়া জেমসের একজন আইনজীবী এই সপ্তাহে বিচার বিভাগের আধিকারিক এড মার্টিনকে একটি চিত্তাকর্ষক চিঠি লিখেছিলেন, তাকে জেমসের হাউসে পরিদর্শন করার জন্য এবং তিনি তার পদ থেকে পদত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়ার জন্য তাকে উত্সাহিত করেছিলেন।
জেমসের প্রতিনিধিত্বকারী বিশিষ্ট হোয়াইট কলার আইনজীবী অ্যাবে লোয়েল ফক্স নিউজের প্রাপ্ত একটি চিঠিতে মার্টিনকে বলেছিলেন যে গত সপ্তাহে ব্রুকলিনে অ্যাটর্নি জেনারেলের বাসভবনের দ্বারা মার্টিনের স্টপ ছিল “সত্যই উদ্ভট, মেডিয়া স্টান্ট তৈরি”।
লোয়েল লিখেছেন, “তদন্তের সময় আপনার যেতে-টু মিডিয়া আউটলেটের জন্য এই অর্কেস্ট্রেটেড ছবির সুযোগটি ডিওজে এবং নীতিশাস্ত্রের নিয়মের সীমানার বাইরে কুসংস্কারের উদ্দেশ্য এবং/অথবা ফলাফলের সাথে রয়েছে,” লোয়েল লিখেছেন।
মার্টিনের এই সফরটি শুক্রবার নিউইয়র্ক পোস্ট দ্বারা নথিভুক্ত করা হয়েছিল। পরে তিনি ফক্স নিউজের হোস্ট মারিয়া বার্তিরোমোকে বলেছিলেন যে তিনি “এটির দিকে নজর রাখতে” এবং “সম্পত্তিটি দেখুন” বলেছিলেন। মার্টিন একটি ফটো ভাগ করে বুধবার ভিজিট এক্স এ।
ট্রাম্পের ‘কোনও সঙ্কুচিত ভায়োলেট’ ডিওজে কীভাবে শিফের বন্ধকী লেনদেনগুলি আইনী বিপদ হিসাবে খনন করছে
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে তার নাগরিক জালিয়াতির মামলা সম্পর্কিত এবং ভার্জিনিয়ায় বন্ধকী জালিয়াতির অভিযোগের সাথে সম্পর্কিত, যেখানে জেমস তার ভাগ্নিকে ২০২৩ সালে একটি বাড়ি কিনতে সহায়তা করেছিল, তার সাথে সম্পর্কিত নিউইয়র্কের উত্তর জেলার একটি জেমস সম্পর্কে দুটি গ্র্যান্ড জুরি তদন্ত শুরু করার পরে লোয়েলের চিঠিটি এসেছে।
মার্টিন, যিনি ডিওজে-র জন্য ক্ষমা করা অ্যাটর্নি হিসাবে দায়িত্ব পালন করছেন এবং একটি “অস্ত্রশস্ত্র” টাস্কফোর্সের নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাকে জেমস এবং একজনকে মেরিল্যান্ডের ডি-ক্যালিফ। জেমস এবং শিফ উভয়ই অন্যায় কাজকে অস্বীকার করেছেন এবং তদন্তকে রাজনৈতিক প্রতিশোধ হিসাবে ব্লাস্ট করেছেন।
লোয়েল এই সপ্তাহে তাঁর চিঠিতে সেই অনুভূতিটি প্রতিধ্বনিত করেছিলেন এবং উল্লেখ করেছেন যে মার্টিন তার ফেডারেল তদন্তের মধ্যে জেমসকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানানোর অস্বাভাবিক পদক্ষেপ নিয়েছিলেন।
ডিওজে লেটিয়া জেমস সম্পর্কে গ্র্যান্ড জুরি তদন্ত শুরু করে ট্রাম্প সিভিল কেসের সাথে জড়িত
লোয়েল লিখেছেন, “আপনার ভূমিকার মাত্র চার দিন, আইনের সত্যতা বা প্রশ্নগুলির জন্য কোনও অনুসন্ধান নেই; পরিবর্তে, আপনি দু’বার মিসেস জেমসকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছেন,” লোয়েল লিখেছেন। “ডিওজে তদন্ত ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং রাজনৈতিক প্রান্ত অর্জনের জন্য প্রসিকিউটরিয়াল ক্ষমতা ব্যবহারের বিরুদ্ধে দৃ firm ় নীতি রয়েছে। প্রশাসনের বিপরীত পক্ষের একজন সরকারী আধিকারিকের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক প্রতিশোধ নেওয়ার দাবিটি যখন করা হয় তখন এই ঘটনাটি আরও বেশি।
মার্টিন জেমসকে এই মাসের শুরুর দিকে লোয়েলকে একটি চিঠিতে পদত্যাগ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন, যা লোয়েল বলেছিলেন যে আচরণবিধি এবং আদালতের নজিরগুলি লঙ্ঘন করেছে।
মার্টিন লিখেছেন, “এই সময়ে, লেটিয়া জেমস রেফারেলের বিষয়গুলি সমাধান করার জন্য অফিস থেকে পদত্যাগ করে ‘রাষ্ট্র ও জাতির ভাল’ সেরা কাজ করবে।… আমি এটিকে সৎ বিশ্বাসের কাজ হিসাবে গ্রহণ করব,” মার্টিন লিখেছিলেন।
মার্টিন তাঁর চিঠিটি “গোপনীয়” হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং ভাগ করেছেন একটি সামাজিক মিডিয়া পোস্ট এটি তার এক্স অ্যাকাউন্টে বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
মার্টিন বলেছিলেন যে এপ্রিল মাসে লোয়েল লিখেছিলেন একটি চিঠির একটি মিডিয়া ফাঁস “পেশাগতভাবে অগ্রহণযোগ্য এবং ব্যক্তিগতভাবে অপমানজনক।”
মার্টিন বলেছিলেন, “সে লক্ষ্যে আমি বিশেষভাবে বলছি যে আপনি এই গোপনীয় চিঠিটি ফাঁস না করার জন্য আপনার প্রচেষ্টাটিকে আরও দ্বিগুণ করতে চাইছি,” মার্টিন বলেছিলেন। “আমি আপনাকে বা আপনার ক্লায়েন্টকে ফাঁস হওয়া থেকে বিরত রাখতে আদালতে না যেতে পছন্দ করি না।”
একজন ডিওজে মুখপাত্র এবং লোয়েলের একজন প্রতিনিধি এই গল্পের জন্য মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের প্রতিক্রিয়া জানায়নি।