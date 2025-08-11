লেডি গাগার ‘বুধবার’ ভূমিকা কি মনে হচ্ছে সবকিছু?

লেডি গাগা যখন টিম বার্টনের সাথে সই করেছিলেন বুধবার অতিথি অভিনীত ভূমিকার জন্য, ফ্যান জল্পনা ছড়িয়ে পড়ে স্পুকি গোলকগুলিতে। ইন্টারনেট আপাতদৃষ্টিতে এই কাস্টিংটি একটি টিকটোকের সাথে প্রকাশ করেছে যা বুধবারের আইকনিক মরসুমের ওয়ান দৃশ্যের (জেনা অর্টেগা) তার ২০১১ সালের হিট অ্যালবাম থেকে লেডি গাগার “ব্লাডি মেরি” থেকে রাভ এন ‘ডান্সে) এইভাবে জন্মগ্রহণ। মুহূর্তটি ভাইরাল হয়ে গেল, এবং প্রবণতাটি পপ তারকা পৌঁছেছিল, যিনি তার সাথে যোগ দেবেন বলে ঘোষণা করার আগে তার সোশ্যাল মিডিয়ায় নাচ পরিবেশন করেছিলেন বুধবার কাস্ট
নেটফ্লিক্সের টিউডাম ইভেন্টের সময়, গাগা তার অন্ধকার পপ সংগীতের একটি মেডেলি পরিবেশন করেছিলেন, যা বুধবারের একটি সেনাবাহিনীর সাথে নাচ করার জন্য সম্পূর্ণ, যখন একটি মুহুর্তের খাবারের জন্য মঞ্চে অরতেগাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এটি সত্যিই উত্তেজনা ছড়িয়ে দিয়েছে, তবে গাগা কে চিত্রিত করবেন সে সম্পর্কে খুব কমই জানা ছিল।
একটি অফিসিয়াল এক্স পোস্ট, নেটফ্লিক্স তার ভূমিকা রোজালাইন রোটউড হিসাবে বর্ণনা করেছেন, নেভারমোর একাডেমির একজন “কিংবদন্তি” শিক্ষক। এই ক্রিপ্টিক বিশদটিও ভাগ করা হয়েছিল:
রোজালাইন রোটউড। তার আগে খ্যাতি দিয়ে রহস্যের সাথে আবদ্ধ। আমাদের পথ অবশ্যই অতিক্রম করবে। মেহেমে স্বাগতম @ল্যাডিগাগা।
যাইহোক, সাথে সাম্প্রতিক কথোপকথনে আজ রাতে বিনোদনগাগা সত্যিই কে খেলছে তার বক্তৃতায় ওরেগা কিছুটা স্বাক্ষর বিশৃঙ্খলা ফেলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। “তিনি কোনও শিক্ষক নন,” অরতেগা প্রকাশ করেছিলেন। “সে নেই। আপনি যা শুনেছেন তা ভুল।” সুতরাং এটি আমাদের স্টেফানি জার্মানোটা কে সত্যিই খেলতে পারে তার কিছু গ্যাগাস্পেকুলেশনে নিয়ে আসে বুধবার এর দ্বিতীয় পর্বের সাথে ফিরে আসে। নীচে স্পোলার!
বুধবার দ্বিতীয় মৌসুমে এখন পর্যন্ত গাগার রোজালাইন রোটউড, কিংবদন্তি শিক্ষক, সম্ভাব্য পদক্ষেপ নিতে পারে এমন অনেক ভূমিকা টিজ করেছে। আসুন তাদের ভেঙে দিন:
ওফেলিয়া ফ্রাম্প: মর্টিসিয়ার নিখোঁজ বোন বুধবারের মতো একই ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন এবং তাদের দ্বারা পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। লোইস কী তা সন্ধানের পরে – উইলো হিল সিক্রেট এক্সপেরিমেন্টস আউটকাস্টগুলিতে ন্যাভিটিগুলিতে ক্ষমতা স্থানান্তর করতে – আপনি বিশ্বাস করতে পারেন যে সম্ভবত এখানেই ওফেলিয়া শেষ হয়েছিল। শেষে আপনি বুধবার দেখুন এমন এক মহিলার সাথে যোগাযোগ করুন যার পরিচয় আমরা অনিশ্চিত; তিনি তাকে বাঁচানোর জন্য তার “দেবদূত” কে ধন্যবাদ জানাই। এটি ওফেলিয়া বা টাইলারের মা কিনা তা উদ্দেশ্যমূলকভাবে অস্পষ্ট মনে হয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না এটি শেষের দিকে ওফেলিয়া (এটি সম্ভবত টাইলারের মা নর্মি ভাইবস ভিত্তিক) এবং আমি আশা করি গাগা এখনও ক্যাথরিন জেটা-জোন্স ‘মর্টিসিয়ায় নিখোঁজ ফ্রাম্প বোনের চরিত্রে অভিনয় করবেন। তারা উভয়ই গান করতে পারে, তাই এটি আরও উপযুক্ত হবে।
টাইলারের মা: এটি নাকের উপরে খুব বেশি হবে, যদি শেষের মহিলাটি ওফেলিয়া এবং টাইলারের মা না হয়। মাদার মনস্টার একটি দৈত্যের মা খেলছেন? দয়া করে, না।
নতুন পৈতৃক শক্তি স্পিরিট গাইড: এটি অনেক উপায়ে যেতে পারে। সম্ভবত ওফেলিয়া মারা গিয়েছিলেন এবং তিনি বুধবারের গাইড হতে চলেছেন, যার সাথে তিনি তাঁর কোমায় থাকাকালীন দেখা করেন। অথবা হতে পারে তার স্পিরিট গাইড হলেন একজন প্রাক্তন শিক্ষক (বর্তমান নয়) রোজালাইন রোটউড নামে, যাকে তিনি তার পুরগেটোরিয়াল বেড্রিডড অবস্থায় দেখা করতে পারেন। আপনার আত্মার কাছাকাছি মৃত্যুর সময় স্কুল হলগুলি ঘুরে বেড়ানো কল্পনা করুন? এখন, এটা নরক।
ডেবি জেলিনস্কি: ঠিক আছে, এটি আরও রসিক জল্পনা -কল্পনা তবে গাগাকে ডেবি জেলিনস্কি ধরণের চরিত্র হিসাবে দেখে মজা করা হত, কৃষ্ণাঙ্গ বিধবা কনে যিনি আইকনিকভাবে জোয়ান কুস্যাক ইন করেছিলেন আইকনিকভাবে অভিনয় করেছিলেন অ্যাডামস পরিবারের মূল্যবোধ। উইলো হিল লাঞ্চ লেডি (গাগা অভিনয় করেন না) এর সাথে ইতিমধ্যে একটি প্রেমের গল্প ছিল, সুতরাং তারা না পেলে সম্ভবত এটি কার্ডগুলিতে নেই ব্রিজার্টন তারকা নিকোলা কফলান পরবর্তী মরসুমে এটি করতে; তার ছাপ মৃত-অনএছাড়াও তিনি নেটফ্লিক্স পরিবারে রয়েছেন।
বুধবার সিজন টু পার্ট ওয়ান বর্তমানে নেটফ্লিক্সে স্ট্রিমিং করছে; পার্ট টু ফোঁটা 3 সেপ্টেম্বর।
