You are Here
লেবাননের আইডিএফ ধর্মঘট হিজবুল্লাহর সদস্যদের হত্যা করার জন্য বলেছিল, পিএফএলপি সন্ত্রাসবাদী দল
News

লেবাননের আইডিএফ ধর্মঘট হিজবুল্লাহর সদস্যদের হত্যা করার জন্য বলেছিল, পিএফএলপি সন্ত্রাসবাদী দল

বৈরুত – পূর্ব লেবাননের একটি ইস্রায়েলি বিমান হামলা সিরিয়ায় যাওয়ার সময় ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সিনিয়র সদস্য এবং তার দেহরক্ষী সহ বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছে, নিউজ রিপোর্ট এবং তার দল শুক্রবার জানিয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকেলে মাসনার লেবাননের সীমান্ত পারাপারের নিকটবর্তী বিমান হামলায় ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য জনপ্রিয় ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ উইশাকে হত্যা করা হয়েছে, এই দলটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।

পৃথকভাবে, লেবাননের গণমাধ্যম শুক্রবার জানিয়েছে যে আইডিএফ ড্রোন দক্ষিণ লেবাননের টায়ার এবং সিডনের মধ্যে অবস্থিত আনসারিহে একটি গাড়ি আঘাত করেছিল।

খবরে বলা হয়েছে, ধর্মঘটে একজনকে হত্যা করা হয়েছিল। লেবাননের রাষ্ট্র পরিচালিত জাতীয় সংবাদ সংস্থা (এনএনএ) এই প্রাণহানির নাম নাগরিক সাংবাদিক মোহাম্মদ শেহাদেহ হিসাবে নাম দিয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতে, হিজবুল্লাহ পরে বলেছিলেন শেহাদেহ এর অন্যতম সদস্য।

উভয় ধর্মঘটে ইস্রায়েলের কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক কোনও মন্তব্য ছিল না।

সিনিয়র পিএফএলপি কর্মকর্তা মারওয়ান আবদেল-আল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে উইশাহ এবং তাঁর দেহরক্ষী মুফিদ হুসেনের মৃত্যুতে শোক করেছিলেন। আবদেল-আল লিখেছেন, “আমরা দু’জন অনুগত কমরেডকে হারিয়েছি যারা তাদের মূল্যবান আত্মাকে স্বাধীনতার কাছে দিয়েছিল,” আবদেল-আল লিখেছেন।

এনএনএ জানিয়েছে, পূর্ব লেবাননের বৃহস্পতিবার বিমান হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের পরিচয় না দিয়ে ছয়জনকে হত্যা করেছে এবং 10 জন আহত করেছে।

যেহেতু ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সন্ত্রাস গোষ্ঠীর অক্টোবর ২০২৩ হামলা দিয়ে, ইস্রায়েল পিএফএলপি সদস্যসহ লেবাননে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী কর্মীদের টার্গেট করেছে। গত সেপ্টেম্বরে বৈরুতের অ্যাপার্টমেন্টে একটি বিমান হামলায় তিন পিএফএলপি সদস্য নিহত হয়েছেন।

পিএফএলপি -র এক কর্মকর্তা বলেছিলেন যে এই গ্রুপের সাথে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার জন্য উইশাহ লেবাননে ছিলেন এবং বিমান হামলা ঘটলে সিরিয়ায় ফিরে যাচ্ছিলেন। এই কর্মকর্তা গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার জন্য অনুমোদিত না হওয়ার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন।

পিএফএলপির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৯৫৪ সালে উইশাহ গাজা উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯ 197৩ সালে তিনি ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী দলে যোগদানের পরপরই ইস্রায়েলি কারাগারে পাঁচ বছর কাটিয়েছিলেন।

বহু বছর ধরে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সভাপতি মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ গ্রুপের পরে বামপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষ পিএফএলপি ফিলিস্তিনি লিবারেশন সংস্থার দ্বিতীয় বৃহত্তম সদস্য।

হামাস হামলার একদিন পর 2023 সালের ৮ ই অক্টোবর, হিজবুল্লাহ ইস্রায়েলি শহরগুলির দিকে রকেট পাঠানোর জন্য হিজবুল্লাহ শুরু করেছিলেন, অপ্রমাণিত করেছিলেন, ইরান-সমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে গত বছরের শেষের দিকে একটি 14 মাসের যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল। এই সপ্তাহে লেবাননের সরকার হিজবুল্লাহকে ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।

এই যুদ্ধটি পৌঁছানোর পর থেকে ইস্রায়েল লেবাননে বেশিরভাগ বিমান হামলা চালিয়েছে, মূলত হিজবুল্লাহ সদস্যদের লক্ষ্য করে বলেছে যে তারা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে।

ইস্রায়েলের সময় কি আপনার কাছে গুরুত্বপূর্ণ?

যদি তা হয় তবে আমাদের একটি অনুরোধ আছে।

প্রতিদিন, এমনকি যুদ্ধের সময়ও, আমাদের সাংবাদিকরা আপনাকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নের বিষয়ে অবিচ্ছিন্ন রাখে যা আপনার মনোযোগের যোগ্যতা অর্জন করে। ইস্রায়েল এবং ইহুদি বিশ্বের দ্রুত, ন্যায্য এবং নিখরচায় কভারেজের জন্য কয়েক মিলিয়ন মানুষ টিওআইয়ের উপর নির্ভর করে।

আমরা ইস্রায়েল সম্পর্কে যত্নশীল – এবং আমরা জানি আপনিও করেন। সুতরাং আজ, আমাদের একটি জিজ্ঞাসা আছে: আমাদের কাজের জন্য আপনার প্রশংসা দেখান ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সময়গুলিতে যোগদান করাআপনার মতো পাঠকদের জন্য একটি এক্সক্লুসিভ গ্রুপ যারা আমাদের কাজের প্রশংসা করে এবং আর্থিকভাবে সমর্থন করে।

হ্যাঁ, আমি দেব

হ্যাঁ, আমি দেব

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন

আপনি আমাদের সাংবাদিকতার প্রশংসা করেন

আপনি আমাদের সাবধানে প্রতিবেদনটি মূল্যবান বলে মনে করেন, এমন সময়ে যখন ঘটনাগুলি প্রায়শই বিকৃত হয় এবং নিউজ কভারেজের প্রায়শই প্রসঙ্গের অভাব থাকে।

আমাদের কাজ চালিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সমর্থন অপরিহার্য। আমাদের নিউজরুমের দাবিগুলি October ই অক্টোবর থেকে নাটকীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি আমরা আপনার যে পেশাদার সাংবাদিকতার মূল্য সরবরাহ করা চালিয়ে যেতে চাই।

সুতরাং আজ, দয়া করে আমাদের পাঠক সমর্থন গ্রুপে যোগদানের কথা বিবেচনা করুন, ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের টাইমস। ইস্রায়েলের সময় উপভোগ করার সময় আপনি আমাদের অংশীদার হয়ে উঠবেন প্রতি মাসে 6 ডলার হিসাবে বিজ্ঞাপন মুক্তপাশাপাশি কেবল ইস্রায়েল সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্য উপলব্ধ একচেটিয়া সামগ্রী অ্যাক্সেস করার পাশাপাশি।

আপনাকে ধন্যবাদ,
ডেভিড হরোভিটস, দ্য টাইমস অফ ইস্রায়েলের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

আমাদের সম্প্রদায়ের সাথে যোগ দিন

ইতিমধ্যে একটি সদস্য? এটি দেখা বন্ধ করতে সাইন ইন করুন



Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts