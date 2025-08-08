লেবাননের আইডিএফ ধর্মঘট হিজবুল্লাহর সদস্যদের হত্যা করার জন্য বলেছিল, পিএফএলপি সন্ত্রাসবাদী দল

বৈরুত – পূর্ব লেবাননের একটি ইস্রায়েলি বিমান হামলা সিরিয়ায় যাওয়ার সময় ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর সিনিয়র সদস্য এবং তার দেহরক্ষী সহ বেশ কয়েকজনকে হত্যা করেছে, নিউজ রিপোর্ট এবং তার দল শুক্রবার জানিয়েছে।
বৃহস্পতিবার বিকেলে মাসনার লেবাননের সীমান্ত পারাপারের নিকটবর্তী বিমান হামলায় ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য জনপ্রিয় ফ্রন্টের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মোহাম্মদ উইশাকে হত্যা করা হয়েছে, এই দলটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
পৃথকভাবে, লেবাননের গণমাধ্যম শুক্রবার জানিয়েছে যে আইডিএফ ড্রোন দক্ষিণ লেবাননের টায়ার এবং সিডনের মধ্যে অবস্থিত আনসারিহে একটি গাড়ি আঘাত করেছিল।
খবরে বলা হয়েছে, ধর্মঘটে একজনকে হত্যা করা হয়েছিল। লেবাননের রাষ্ট্র পরিচালিত জাতীয় সংবাদ সংস্থা (এনএনএ) এই প্রাণহানির নাম নাগরিক সাংবাদিক মোহাম্মদ শেহাদেহ হিসাবে নাম দিয়েছে। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতে, হিজবুল্লাহ পরে বলেছিলেন শেহাদেহ এর অন্যতম সদস্য।
উভয় ধর্মঘটে ইস্রায়েলের কাছ থেকে তাত্ক্ষণিক কোনও মন্তব্য ছিল না।
সিনিয়র পিএফএলপি কর্মকর্তা মারওয়ান আবদেল-আল সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে উইশাহ এবং তাঁর দেহরক্ষী মুফিদ হুসেনের মৃত্যুতে শোক করেছিলেন। আবদেল-আল লিখেছেন, “আমরা দু’জন অনুগত কমরেডকে হারিয়েছি যারা তাদের মূল্যবান আত্মাকে স্বাধীনতার কাছে দিয়েছিল,” আবদেল-আল লিখেছেন।
এনএনএ জানিয়েছে, পূর্ব লেবাননের বৃহস্পতিবার বিমান হামলায় ক্ষতিগ্রস্থদের পরিচয় না দিয়ে ছয়জনকে হত্যা করেছে এবং 10 জন আহত করেছে।
যেহেতু ইস্রায়েল-হামাস যুদ্ধ শুরু হয়েছিল সন্ত্রাস গোষ্ঠীর অক্টোবর ২০২৩ হামলা দিয়ে, ইস্রায়েল পিএফএলপি সদস্যসহ লেবাননে ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী কর্মীদের টার্গেট করেছে। গত সেপ্টেম্বরে বৈরুতের অ্যাপার্টমেন্টে একটি বিমান হামলায় তিন পিএফএলপি সদস্য নিহত হয়েছেন।
পিএফএলপি -র এক কর্মকর্তা বলেছিলেন যে এই গ্রুপের সাথে অন্যান্য কর্মকর্তাদের সাথে দেখা করার জন্য উইশাহ লেবাননে ছিলেন এবং বিমান হামলা ঘটলে সিরিয়ায় ফিরে যাচ্ছিলেন। এই কর্মকর্তা গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার জন্য অনুমোদিত না হওয়ার কারণে নাম প্রকাশ না করার শর্তে কথা বলেছেন।
পিএফএলপির বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৯৫৪ সালে উইশাহ গাজা উপত্যকায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং ১৯ 197৩ সালে তিনি ফিলিস্তিনি সন্ত্রাসবাদী দলে যোগদানের পরপরই ইস্রায়েলি কারাগারে পাঁচ বছর কাটিয়েছিলেন।
বহু বছর ধরে, ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষের সভাপতি মাহমুদ আব্বাসের ফাতাহ গ্রুপের পরে বামপন্থী এবং ধর্মনিরপেক্ষ পিএফএলপি ফিলিস্তিনি লিবারেশন সংস্থার দ্বিতীয় বৃহত্তম সদস্য।
হামাস হামলার একদিন পর 2023 সালের ৮ ই অক্টোবর, হিজবুল্লাহ ইস্রায়েলি শহরগুলির দিকে রকেট পাঠানোর জন্য হিজবুল্লাহ শুরু করেছিলেন, অপ্রমাণিত করেছিলেন, ইরান-সমর্থিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী মারাত্মকভাবে দুর্বল হয়ে গত বছরের শেষের দিকে একটি 14 মাসের যুদ্ধের জন্ম দিয়েছিল। এই সপ্তাহে লেবাননের সরকার হিজবুল্লাহকে ভেঙে দেওয়ার আহ্বান জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে।
এই যুদ্ধটি পৌঁছানোর পর থেকে ইস্রায়েল লেবাননে বেশিরভাগ বিমান হামলা চালিয়েছে, মূলত হিজবুল্লাহ সদস্যদের লক্ষ্য করে বলেছে যে তারা যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করছে।