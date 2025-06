লেব্রন জেমস বলেছেন 2020 এনবিএ বুদ্বুদ ‘হুপসের শুদ্ধতম রূপ’ ছিল

লোকেরা এখনও 2020 এনবিএ ফাইনাল এবং লস অ্যাঞ্জেলেস লেকাররা কীভাবে এটি জিতেছে সে সম্পর্কে কথা বলে।

এটি একটি খুব অনন্য চ্যাম্পিয়নশিপ ছিল, এটি আশা করি আর কখনও ঘটতে হবে না।

কয়েক বছর পরে, লেব্রন জেমস ফাইনালগুলি স্নেহের সাথে স্মরণ করে এবং তাদের “হুপসের শুদ্ধতম রূপ” বলে অভিহিত করে।

“আমি যখন অনেক লোক বলে যে এটি হুপসের শুদ্ধতম রূপ। এটি কেবল কঠোরভাবে বাস্কেটবল ছিল We আমাদের জীবনে আমরা যা খুশি তাই করার ক্ষমতা রাখি We আমরা একগুচ্ছ অর্থ উপার্জন করেছি We আমাদের সমস্ত অ্যাক্সেস রয়েছে। বুদবুদে সমস্ত কিছু ছিল।