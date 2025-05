লেভিট বলেছেন যে ট্রাম্প কর্মীদের বিডেন স্বাস্থ্য নথিগুলি বাতিল করার নির্দেশ দেয়নি

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর প্রশাসনের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জো বিডেনের স্বাস্থ্যের সাথে সম্পর্কিত নথিগুলি এবং 46 তম রাষ্ট্রপতির স্লিপিং মানসিক তাত্পর্যপূর্ণ একটি “কভার-আপ” এর অভিযোগকারী “কভার-আপ” করার জন্য নির্দেশনা দেননি এবং কমান্ডার-ইন-চিফ বৃহস্পতিবার বলেছেন।

“রাষ্ট্রপতি তার যা কিছু চান তা বাতিল করতে পারেন। তিনি কি এখানে কোনও রেকর্ড রয়েছে কিনা তা দেখতে চেয়েছিলেন যা জো বিডেনের পতনের বিষয়ে আমাদের যা বলা হয়েছে তার বিরোধিতা করবে?” ফক্স নিউজ ‘পিটার ডুসি বৃহস্পতিবার প্রেস ব্রিফিংয়ের সময় লেভিটকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন।

“তিনি কাউকে, আমার জ্ঞানের দিকে, এটি দেখার জন্য নির্দেশনা দেননি,” লিভিট প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। “তবে অবশ্যই, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করতে পারি যে তিনি চান কিনা।”

শুক্রবার বিশেষ পরামর্শদাতা রবার্ট হুরের সাথে তার সাক্ষাত্কারের অডিও রেকর্ডিংয়ের পরে বিডেনের স্বাস্থ্য জাতীয় স্পটলাইটের অধীনে ফিরে এসেছে। The recordings showed the former president tripping over his words, slurring sentences, taking long pauses between answers and struggling to remember key moments in his life, including the year his son Beau Biden died of cancer.

হুর তদন্তের নেতৃত্ব দিয়েছিল বিডেনের শ্রেণিবদ্ধ নথি পরিচালনা ওবামা প্রশাসনের অধীনে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাঁর চলে যাওয়ার পরে। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে হুর ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি বিডেনের বিরুদ্ধে তার ভাইস প্রেসিডেন্সির পরে শ্রেণিবদ্ধ উপকরণ রাখার জন্য ফৌজদারি অভিযোগের পরামর্শ দেবেন না, উল্লেখ করে যে বিডেন “একজন সহানুভূতিশীল, সার্থক, বয়স্ক ব্যক্তি দুর্বল স্মৃতিশক্তি”।

বিডেনের অফিস রবিবার প্রকাশ করেছে যে প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি মেটাস্টেসাইজড “আক্রমণাত্মক” প্রস্টেট ক্যান্সারে ভুগছিলেন।

নির্বাচনী চক্রের পরে, ২০২৪ সালের নির্বাচন চক্র এবং বিডেনের আপাত স্বাস্থ্য হ্রাসের নথিভুক্ত কয়েকটি মুষ্টিমেয় বই স্টোর তাকগুলিতে আঘাত করেছে যে দাবি করে যে বিডেন কর্মীরা রাষ্ট্রপতির মানসিক অবক্ষয় সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং উদ্বিগ্ন ছিলেন, তবে প্রকাশ্যে তাকে রাষ্ট্রপতি হিসাবে পরিবেশন করার জন্য প্রকাশ্যে প্রচার করেছিলেন। ফক্স নিউজ ডিজিটাল বিডেনের মানসিক তাত্পর্য এবং স্বাস্থ্যকে ২০২০ সালের নির্বাচনী চক্রের দিকে প্রসারিত করার আশেপাশে উদ্বেগকে ব্যাপকভাবে আবৃত করেছে।

“আমি মনে করি রাষ্ট্রপতি এই বিষয়ে ব্যাপকভাবে কথা বলেছেন,” লেভিট সংবাদ সম্মেলনে অব্যাহত রেখেছিলেন। “এবং আমি এই পডিয়াম থেকেও এ সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কথা বলেছি, এটি কীভাবে সত্যই এই দেশটি দেখেছে এমন সবচেয়ে খারাপ রাজনৈতিক কেলেঙ্কারীগুলির মধ্যে একটি ছিল, পূর্ববর্তী প্রশাসন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মানসিক ও শারীরিক দক্ষতার অবক্ষয়কে covered েকে রেখেছে। এবং এটি এখন সবই বেরিয়ে এসেছে। তবে আমেরিকান জনগণ সত্যটি জানত এবং এটি অনেক কারণেই রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের ৫ নভেম্বর নির্বাচনে জয়লাভ করেছিলেন।”

ডুসি বিডেন প্রশাসনের একটি অটোপেন ব্যবহার সম্পর্কে বিশেষভাবে লেভিটকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যা ট্রাম্প যুক্তি দিয়েছিলেন যে বিডেন কর্মীরা বিডেনের অনুমোদন ছাড়াই হোয়াইট হাউসের সরকারী নথিতে স্বাক্ষর করতে ব্যবহার করেছিলেন।

“বিশেষত, (ট্রাম্প) অটোপেন সম্পর্কে কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন যে কর্মীরা এই অটোপেনটি ব্যবহার করছেন। কোনও ব্যাজের মতো কি আপনাকে অটোপেন ব্যবহার করতে সোয়াইপ করতে হবে? এর কোনও রেকর্ড আছে কি?” ডুসি জিজ্ঞাসা করলেন।

“আমি আপনাকে এই হোয়াইট হাউসে এখানে বলতে পারি, রাষ্ট্রপতি আইনী প্রভাব ফেলে এমন কোনও নথিতে স্বাক্ষর করেন,” লিভিট প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলেন। “রাষ্ট্রপতি প্রতিটি কার্যনির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন। তিনি প্রতিটি ঘোষণায় স্বাক্ষর করেন। তিনি শিশুদের কাছে কিছু চিঠি বাদ দিয়ে রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিটি নথিতে স্বাক্ষর করেন। আমরা যা শুনেছি এবং দেখেছি তা থেকে, এটি পূর্ববর্তী প্রশাসনের ক্ষেত্রে এটি ছিল না। এবং রাষ্ট্রপতি ভাল প্রশ্ন উত্থাপন করছেন যা সন্ধানের জন্য উপযুক্ত।”

অটোপেন স্বাক্ষরগুলি একটি খাঁটি, হস্তাক্ষর স্বাক্ষরের বিপরীতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি মেশিন দ্বারা উত্পাদিত হয়।

কনজারভেটিভ হেরিটেজ ফাউন্ডেশনের তদারকি প্রকল্পটি প্রথমে এই বছরের শুরুর দিকে বিডেন প্রশাসনের একটি অটোপেনের ব্যবহারের তদন্ত করেছিল এবং দেখা গেছে যে একই স্বাক্ষরটি নির্বাহী আদেশ এবং অন্যান্য সরকারী নথিগুলির একটি বেভিতে ছিল, যখন বিডেনের স্বাক্ষরটি 2024 জাতি থেকে তাঁর প্রস্থান থেকে বেরিয়ে আসার ঘোষণা দিয়ে ডকুমেন্টে স্বাক্ষর ছিল।