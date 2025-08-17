লেভিন হাই কোর্টকে বলেছেন যে অফিসটি তিনি এগ্রি থেকে লক করেছিলেন তার ব্যক্তিগত স্থান

You are Here
বিচারমন্ত্রী ইয়ারিভ লেভিন রবিবার হাইকোর্ট অফ জাস্টিসকে বলেছেন যে অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারাভ-মিয়ারা প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য গত সপ্তাহে তার চালক যে লকগুলি পরিবর্তন করেছিলেন সে অফিসটি তার নিজস্ব বেসরকারী অফিস ছিল।

তিনি আদালতকে একটি চিঠিতে জোর দিয়েছিলেন, “যে অফিসটি আটকে ছিল তা বিচারমন্ত্রীর বেসরকারী অফিস ছিল,” তিনি দাবি করেছিলেন যে যে কেউ অন্যথায় পরামর্শ দিয়েছিল সে আদালতকে “জেনেশুনে বিভ্রান্ত” করেছে।

তেল আবিবের অফিসটি বিচারমন্ত্রী এবং অ্যাটর্নি জেনারেল দ্বারা বছরের পর বছর ভাগ করে নিয়েছে, তবে গত সপ্তাহে মঙ্গলবার বাহরভ-মিয়ারা এসে পৌঁছেছিল যে লেভিনের চালক তাকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়ার জন্য তালা পরিবর্তন করেছেন।

উচ্চ আদালতের বিচারের উচ্চ আদালত কর্তৃক নোটিশ না হওয়া পর্যন্ত বিশেষভাবে গঠিত কমিটির মাধ্যমে তাকে বরখাস্ত করার সরকারের প্রচেষ্টা হিমশীতল হওয়ার পরে, বাহরভ-মিয়ারা তার কাজ করা থেকে বিরত রাখার লেভিনের সর্বশেষ প্রচেষ্টা ছিল এই স্যুইচ।

এই আইনটি লেভিনের রাজনৈতিক বিরোধীদের কাছ থেকে নিন্দা ও বিদ্রূপের প্রবাহকে প্ররোচিত করেছিল এবং পরের দিন এই পদক্ষেপের বিষয়ে বিরোধী নেতা ইয়ার লাপিডের ইয়েশ আতিদ পার্টি হাইকোর্টের কাছে একটি আবেদন করেছিলেন।

এরপরে আদালত লেভিনকে বাহরভ-মিয়ারা কাজের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে পূর্বের রায় লঙ্ঘন করেছে বলে অভিযোগের প্রতিক্রিয়া জানাতে বলেছিল।

ইস্রায়েলিরা জেরুজালেমের বিচার মন্ত্রকের বাইরে অ্যাটর্নি জেনারেল গালি বাহারাভ-মিয়ারা সমর্থনে প্রতিবাদ, 14 জুলাই, 2025। (নোয়াম রেভকিন ফেন্টন/ফ্ল্যাশ 90)

রবিবার এই পদক্ষেপের রক্ষার জন্য তাঁর চিঠিতে লেভিন আদালতকে বলেছিলেন যে এই বিষয়ে অভিযোগগুলি “মন্ত্রীর কার্যালয় এবং তার ব্যক্তিগত কক্ষের পরিবর্তে” বিচার মন্ত্রকের একটি সাধারণ অফিস “” যেন অফিসকে উপস্থাপনের চেষ্টা করে আদালতকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিল। “

ইয়েট নিউজ আউটলেট অনুসারে, তিনি অফিসের দরজায় সাইনটির একটি ছবি জমা দিয়েছেন যা এটিকে “উপ -প্রধানমন্ত্রী ও বিচারমন্ত্রীর কার্যালয়” হিসাবে চিহ্নিত করেছে এবং তার যুক্তি ব্যাক আপ করার জন্য ২০০৯ তারিখের বিল্ডিংয়ের ব্লুপ্রিন্টের একটি অনুলিপি হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

বিচারপতি মন্ত্রী, যিনি প্রধানমন্ত্রী বেনজমিন নেতানিয়াহুর লিকুড পার্টির সদস্য, তিনি জড়িত হওয়ার জন্য আদালতেরও সমালোচনা করে বলেছিলেন যে, “এই বিষয়ে নয়টি সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিদের প্রয়োজন এই বিষয় হ’ল আইনী ইতিহাসের অন্যতম অদ্ভুত ঘটনা হিসাবে অধ্যয়ন করা হবে।”

“এমন কিছু দিন ছিল যখন নাগরিক অধিকারের মূল বিষয়গুলি আদালতের অগ্রাধিকারের শীর্ষে ছিল, তবে এগুলি বিভিন্ন দিন,” লেভিন মুশকিল করেছিলেন।

তিনি বাহরভ মিয়াকে আরও কটূক্তি করেছিলেন, দাবি করেছেন যে সরকারের কাছ থেকে রাখার সময় দেশের সম্পদগুলি তার “ব্যক্তিগত স্বার্থ” এর জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে।

তিনি ঘোষণা করেছিলেন, “আদালতের পক্ষে এমনভাবে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সঠিক জিনিস হবে যাতে সরকারী তহবিলের দ্বারা অর্থায়িত রাজ্য অ্যাটর্নির সংস্থানগুলি তত্ক্ষণাত্ এর বিরুদ্ধে ব্যবহার না করে সরকারের নিষ্পত্তি করা হয়,” তিনি ঘোষণা করেছিলেন।

লেভিন তার চালক প্রথমে বাহরভ-মিয়ারা কর্মীদের ফোন করার পরে অফিসের দরজায় তালাগুলি পরিবর্তিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং গত সপ্তাহে ইস্রায়েলের ইস্রায়েলের হিব্রু ভাষার বোন সাইট জেমান ইস্রায়েলের সাথে যে তেল আভিভ অফিস ভাগ করে নিয়েছেন তা ব্যবহার না করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

তারা দাবি মেনে চলতে অস্বীকার করার পরে, লেভিনের ড্রাইভারকে তালা পরিবর্তন করতে প্রেরণ করা হয়েছিল, অ্যাটর্নি জেনারেলের কর্মীদের তাদের কাজের জায়গায় প্রবেশ করতে অক্ষম রেখে।

