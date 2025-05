লেস্টার হোল্ট প্রকাশ করেছেন যে তিনি কেন ‘নাইটলি নিউজ’ ছাড়ছেন তবে এনবিসিতে রয়েছেন

দীর্ঘকালীন “এনবিসি নাইটলি নিউজ” হোস্ট লেস্টার হোল্ট প্রকাশ করেছেন যে তিনি কেন অ্যাঙ্কর ডেস্ক থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন – তবে ময়ূর নেটওয়ার্কে রয়েছেন, তিনি বলেছিলেন যে “এখনও ট্যাঙ্কে গ্যাস রয়েছে।”

একটি সিটডাউন সাথে বিভিন্ন66 66 বছর বয়সী এই নিউজম্যান নেটওয়ার্কে তার 22 বছরের ক্যারিয়ারের প্রতিফলন ঘটায়, মাসের শেষে টম ব্রোকোর দখলে থাকা চেয়ার থেকে তার দ্রুত অগ্রসর হওয়া প্রস্থান এবং এনবিসির “ডেটলাইন” এ তার রিপোর্টিং শিকড়গুলিতে ফিরে আসার ইচ্ছা।

“এটি এপিফ্যানির এক মুহুর্তের মতো ছিল না,” হোল্ট 10 বছর পরে অ্যাঙ্কর চেয়ার থেকে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেছিলেন। “আমি কখনও নিজেকে চিরকাল এই কাজটি করতে দেখিনি।”

লেস্টার হোল্ট “নাইট নিউজ” অ্যাঙ্কর চেয়ার থেকে তার প্রস্থান করার পিছনে কারণগুলি প্রকাশ করেছিলেন। এপি

হল্ট বলেছিলেন যে স্ত্রীর সাথে দীর্ঘ কথোপকথনের পরে তিনি তার ভবিষ্যতের বিষয়ে মন তৈরি করেছিলেন।

“আমি স্থির করেছিলাম যে আমাকে ‘নাইটলি’ গিগ থেকে আসা দরকার, তবে আমার এখনও ট্যাঙ্কে গ্যাস ছিল,” তিনি বলেছিলেন

সান্ধ্য সংবাদ থেকে হল্টের প্রস্থান মিডিয়া ইনসাইডারদের কাছে অবাক হওয়ার মতো ছিল না। ২০২১ সালে একটি জনপ্রিয় এবিসি নিউজ অ্যাঙ্কর টম ল্লামাসের নিয়োগের ফলে উত্তরাধিকার পরিকল্পনা নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছিল।

45 বছর বয়সী ল্লামাস 2 জুন হল্টের হয়ে টেকওভার করবেন।

দর্শকরা এখনও নিউজম্যাগাজাইন প্রোগ্রাম “ডেটলাইন” এ হোল্টকে ধরতে পারেন, যেখানে প্রবীণ সাংবাদিক গত 15 বছর ধরে উপস্থিত ছিলেন।

হোল্ট বলেছিলেন, পুরো সময়ের শোতে যাওয়ার জন্য অ্যাসাইনমেন্টটি তাকে তার অ্যাঙ্করিং গিগের চেয়ে আরও বেশি স্বাধীনতা সরবরাহ করে।

“আমরা এখনও সাংবাদিকতা করছি, তবে এই ঘন্টা এবং দুই ঘন্টা শো আমরা করছি,” তিনি বলেছিলেন। “আপনি আমাকে যে গল্পগুলি করতে দেখছেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি তৈরি করতে কয়েক মাস হবে” “

হল্ট বলেছিলেন যে তিনি পুরো সময়টি “ডেটলাইন” এ স্থানান্তরিত করার সাথে সাথে তিনি তার প্রতিবেদনের শিকড়গুলিতে ফিরে আসার অপেক্ষায় রয়েছেন। এপি

হল্ট বলেছিলেন যে তিনি পুরো সময়ের প্রতিবেদনের অবস্থানের সাথে “কিছু আলাদা নিউজ পেশী” ফ্লেক্স করার অপেক্ষায় রয়েছেন।

“আমি একবার ‘ডেটলাইন’ (পর্ব) এর জন্য দুটি রাত কারাগারে কাটিয়েছি এবং হাঁপানি সংকট এবং অর্থনীতির বিষয়ে আমি হৃদয় বিদারক গল্প করেছি,” তিনি বলেছিলেন। “আমি অনেক কিছু করেছি যা অনেকেই traditional তিহ্যবাহী ‘ডেটলাইন’ বলে মনে করে তার বাইরে রয়েছে, তবে আমি সেগুলির আরও কিছু করতে চাই এবং আমি একজন প্রযোজককে বলতে সক্ষম হতে চাই, ‘হ্যাঁ, আমি পরের সপ্তাহে সেই সাক্ষাত্কারের জন্য সেখানে থাকব,’ কারণ আমি ‘রাতের জন্য যা ঘটছে তার পরে আমি লাফিয়ে যাব না।”

এনবিসি এক্সিকিউটিভরা আশা করছেন যে হোল্ট প্রতিদ্বন্দ্বী এবিসি নিউজম্যাগাজিন “20/20” এর সাথে তার পরবর্তী-ঘাড়ের লড়াইয়ে “ডেটলাইন” একটি ঝাঁকুনি দিতে পারে।

প্রথম ত্রৈমাসিকে, “ডেটলাইন” 4 মিলিয়ন মোট দর্শকদের মধ্যে রিল করেছে, যখন 20/20 3.97 মিলিয়ন অর্জন করেছে।

এনবিসি 30 মে হোল্ট দূরে সরে যাওয়ার পরে “নাইটলি নিউজ” হেলম করার জন্য টম লামাসের উপর বাজি ধরছে। গেটি ইমেজের মাধ্যমে নাথন কংগ্রেটন/এনবিসি

একইভাবে, তারা আশা করছেন যে সান্ধ্য সংবাদে গার্ডের পরিবর্তনটি দ্বিতীয় স্থান “নাইটলি নিউজ” কে এবিসির “ডেভিড মুয়ারের সাথে ওয়ার্ল্ড নিউজ” ধরতে সহায়তা করতে পারে।

“ওয়ার্ল্ড নিউজ” এর দৃ lead ় নেতৃত্ব রয়েছে, যা এই বছরের প্রথম প্রান্তিকে “নাইটলি নিউজ” এর 6.6 মিলিয়ন এর তুলনায় ৮.১ মিলিয়ন মোট দর্শকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।

“সিবিএস সান্ধ্য নিউজ”, যা এই বছরের শুরুর দিকে তার অ্যাঙ্কর লাইনআপকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল, জন ডিকারসন এবং মরিস ডুবাইসের জন্য নোরাহ ও’ডোনেলকে গড়ে ৪.6 মিলিয়ন দর্শকের গড় ছিল।

হোল্ট, যিনি ১৯৮১ সালে সিবিএসে তাঁর কেরিয়ার শুরু করেছিলেন, তিনি ২০০৩ সালে এনবিসি নিউজে যোগদান করেছিলেন যেখানে তিনি বিভিন্ন অ্যাঙ্করিং এবং রিপোর্টিং ভূমিকা পালন করেছিলেন।

ব্রায়ান উইলিয়ামসের ক্ষয়ক্ষতির পরে ২০১৫ সালে তাকে “নাইটলি নিউজ” অ্যাঙ্কর হিসাবে নামকরণ করা হয়েছিল।

রেটিংগুলিতে এবিসির “ওয়ার্ল্ড নিউজ” এবং “20/20” ট্রেল করে এনবিসির কিছু জায়গা রয়েছে। Jhvephoto – স্টক.এডোবি.কম

কীভাবে “নাইটলি” দর্শকদের ধরে রাখে এবং বৃদ্ধি করে তা প্রতিফলিত করে হল্ট বলেছিলেন: “আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, সত্যই, যেখানে দর্শকরা হতে চলেছেন-তারা আজ যেখানে আছেন-যেখানে তারা এখন থেকে দুই সপ্তাহের মধ্যে থাকবে। এবং আমি মনে করি এই শিল্পে এখন আমাদের সকলেই এই বিষয়টির জন্য মনোনিবেশ করেছেন-আমরা দৃ said ়ভাবে বিশ্বাস করি যে একটি সত্য-ভিত্তিক,” আমরা দৃ a ়ভাবে বিশ্বাস করি, “দৃ said ়ভাবে একটি শ্রোতা-ভিত্তিক,” দৃ said ়ভাবে বিশ্বাস করা হয়েছে, “দৃ said ়ভাবে একটি শ্রোতা-ভিত্তিক,”

“নাইটলি” চলবে, এবং হোল্টও হবে।

“লোকেরা বলে যে এটি দুর্দান্ত রান হয়েছে,” তিনি উপসংহারে এসেছিলেন। “এটি এর মতো, ভাল, আমি এখনও দৌড়াচ্ছি।”