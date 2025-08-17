লোকেরা কেন একটি সম্পর্কের জন্য সমস্ত কিছু ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে: দম্পতির থেরাপিস্ট

যখন জ্যোতির্বিজ্ঞানী প্রাক্তন সিইও অ্যান্ডি বায়রন এবং সংস্থার এইচআর মাথাটি একটি কনসার্ট চলাকালীন একটি জুম্বোট্রনে আবদ্ধ হয়ে ধরা পড়েছিল, তখন নৈতিক নিন্দা একটি সম্মিলিত প্রশ্ন দ্বারা অনুসরণ করা হয়েছিল: তারা কেন তাদের পরিবার এবং কেরিয়ারকে চেষ্টা করার জন্য ঝুঁকিপূর্ণ করবে?
একজন নির্বাহী পরামর্শদাতা এবং দম্পতিদের থেরাপিস্ট হিসাবে, আমি প্রায়শই আমার ক্লায়েন্টদের কাছ থেকে বসে আমার দিনগুলি কাটিয়েছি যারা চিন্তাভাবনা করছেন বা ইতিমধ্যে একই পরিস্থিতিতে জড়িত রয়েছেন। বেশিরভাগই অপব্যবহারকারী, নারকিসিস্ট বা যৌন আসক্ত যারা সিরিয়াল প্রতারণায় জড়িত। তারা ভাল মানুষ: পরিশ্রমী, দয়ালু এবং তাদের কেরিয়ার এবং পরিবারগুলিতে নিবেদিত।
সুতরাং, কোন ব্যক্তিকে কী করে তোলে – এমনকি যে শপথ করে তারা কখনও প্রতারণা করে না – হঠাৎ করেই এই প্রসিপিসটি অতিক্রম করে এবং কোনও সম্পর্কের জন্য সমস্ত কিছু ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে?
মানুষ অন্যের অনুমোদন চাইতে তারযুক্ত এবং সামাজিক প্রাণী হিসাবে, আমাদের বেঁচে থাকা প্রায়শই এটির উপর নির্ভর করে। আমরা আমাদের আশেপাশের লোকদের খুশি করার জন্য আমাদের আবেগকে দমন করে “প্রবাহের সাথে যাই”।
তবে প্রতিটি বসন্তের মতো যা প্রতিটি উত্তীর্ণ বছরের সাথে আরও দৃ ly ়ভাবে ক্ষত হয়ে যায়, এটি নিঃশব্দে একটি হিংস্র পুনর্বিবেচনার ভিত্তি তৈরি করতে পারে।
এখানে পাঁচটি আশ্চর্যজনকভাবে সাধারণ মনস্তাত্ত্বিক সমস্যাগুলি রয়েছে যা কাউকে কোনও সম্পর্কের জন্য সমস্ত কিছু ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলতে পারে।
1। সর্বদা ‘ভাল’ হচ্ছে
আমার অনেক ক্লায়েন্ট যারা বিবাহ বহির্ভূত বিষয়গুলিতে নিযুক্ত আছেন তারা সর্বদা নিজেকে “ভাল” হিসাবে বিবেচনা করেছেন। তারা তাদের বাবা -মায়ের কথা শুনেছিল, কঠোর অধ্যয়ন করেছে, লাভজনক চাকরিতে অবতরণ করেছে, বিয়ে করেছে, বাচ্চা করেছে এবং চিঠির প্রতি প্রতিটি সামাজিক প্রত্যাশা অনুসরণ করেছিল।
তাদের জন্য, শৈশবে প্রেম এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জনের সাথে যুক্ত ছিল এবং তারা প্রায়শই তারা প্রকৃতপক্ষে কে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা না করে মধ্য বয়সে পৌঁছে যায়। যখন কোনও অস্বস্তিকর ধারণা যে “কিছু অনুপস্থিত” অনিবার্যভাবে উত্থিত হতে শুরু করে, তারা কখনও কখনও শূন্যতা পূরণ করার প্রয়াসে কোনও বিষয়ে পরিণত হয়।
2। পারফেকশনিস্ট হওয়া
এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে পারফেকশনিজম এমন একটি বৈশিষ্ট্য যা আমি আমার প্রায় সমস্ত উচ্চ-পারফর্মিং ক্লায়েন্টদের মধ্যে দেখতে পাই। তবে পারফেকশনিজম প্রায়শই ট্রমাটির প্রতিক্রিয়া। উদ্বায়ী পরিবেশের শিশুরা বা যারা অসামঞ্জস্যপূর্ণ অনুমোদনের দেওয়া হয় তাদের প্রায়শই বিশ্বাস করে যে সবকিছু নিখুঁতভাবে করা তাদের সুরক্ষিত রাখবে।
সময়ের সাথে সাথে, তারা নিজের এবং তাদের চারপাশের লোকদের উপর অসম্ভব উচ্চ মানের প্রয়োগ করতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে। যখন কোনও সম্পর্ক ইশারা করে, তারা হঠাৎ করে নিখুঁত হওয়ার চেষ্টা করতে পারে এবং বিপরীত দিকে দ্বিগুণ হয়ে যায়।
তাদের জন্য, একটি অবৈধ সম্পর্ক তাদের নিজস্ব অবাস্তব প্রত্যাশা থেকে মুক্ত হওয়ার মতো অনুভব করতে পারে – এমন একটি সালভ যা তাদের জীবনকে ফ্রেমযুক্ত অনড়তাটিকে নরম করে তোলে।
3 .. দুর্বল সীমানা থাকা
দুর্বল সীমানাযুক্ত লোকেরা প্রায়শই বাবা -মা থাকতেন যারা কোনওভাবেই অক্ষম ছিলেন – আসক্তি, দারিদ্র্য, অভিভূত বোধ করা বা সাধারণ অপরিপক্কতার মাধ্যমে – এবং বাড়িতে সংবেদনশীল স্থিতিশীলতা প্রদানের ভূমিকা তাদের ছোট কাঁধে পড়েছিল।
পিতামহী শিশুরা সফলভাবে প্রত্যাশা করা এবং অন্যের চাহিদা পূরণ থেকে তাদের মূল্য বোধ অর্জন করে। তবে শেষ পর্যন্ত, তারা “সহায়তা করছে” লোকদের প্রতি তারা বিরক্তি বোধ করতে শুরু করে।
যখন কোনও সম্পর্ক ছিটকে আসে, তারা নিজেরাই বলে যে তারা তাদের পুরো জীবন অন্যকে দেওয়ার জন্য ব্যয় করেছে এবং এখন কেবল নিজের জন্য কিছু করার সময় এসেছে।
4 .. একটি আপত্তিজনক বা আবেগগতভাবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ
খ্যাতিমান দম্পতিদের থেরাপিস্ট এস্টার পেরেল যেমন তাঁর “দ্য স্টেট অফ অ্যাফেয়ার্স: রিথিংকিং ইন্ডেন্ডেলিটি” বইয়ে উল্লেখ করেছেন, একটি সম্পর্কের শিকার সর্বদা সম্পর্কের শিকার হন না।
আমার কিছু ক্লায়েন্ট কয়েক বছর শারীরিক, সংবেদনশীল বা মৌখিক অপব্যবহারের পরে বিষয়গুলিতে জড়িত। একটি গোপন সম্পর্ক একটি অপ্রত্যাশিত হতে পারে তবে কয়েক দশকের নির্দোষ চিকিত্সা থেকে পুনরুদ্ধার স্বাগত হতে পারে।
এটি প্রতিশোধের অবচেতন রূপও হতে পারে, নিজেকে বাঁচানোর প্রয়াসে একবারে এবং সকলের জন্য সম্পর্ককে উড়িয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। কোনও সম্পর্ক প্রকাশিত হয়ে গেলে আর ফিরে আসে না এবং জ্বলন্ত পৃথিবী তাদের নতুন করে শুরু করার সুযোগ দেয়।
5 … তারা সম্প্রতি একটি ক্ষতির মুখোমুখি হয়েছে
আমি প্রথম যে প্রশ্নগুলি ক্লায়েন্টদের জিজ্ঞাসা করছি তাদের মধ্যে একটি প্রথম প্রশ্নগুলির মধ্যে একটি হ’ল তারা সম্প্রতি কাউকে হারিয়েছে বা তাদের কাছাকাছি কিছু করেছে কিনা। শোক একজন অনুঘটক, এবং এটি প্রায়শই একজন পিতামাতার মৃত্যু যা বর্তমান সম্পর্ক এবং অগ্রাধিকারগুলির পুনর্নির্মাণকে ট্রিগার করে।
পুনরায় মূল্যায়নের এই সময়কালে, সীমানা আরও প্রবেশযোগ্য হয়ে ওঠে, যা কখনও কখনও বিয়ের বাইরের কোনও পক্ষকে অ্যাক্সেস অর্জনের অনুমতি দেয়।
সম্পর্কের পরে
নোবেল বিজয়ী অ্যালবার্ট শোয়েইজারকে বলা হয়েছে: “সবার জীবনে, এক সময়, আমাদের অভ্যন্তরীণ আগুন বেরিয়ে যায়। এরপরে এটি অন্য মানুষের সাথে মুখোমুখি হয়ে শিখায় ফেটে যায়। “
এটি সংবেদনশীল আলোকিতকরণের এই মাতাল বোধ যা অনেককেই মনে করে যে তারা একবারে মূল্যবান সমস্ত কিছু ঝুঁকিপূর্ণ করে তোলে। তাদের দর্শনের ক্ষেত্রে তাদের জীবনের প্রতিটি দিকই তাদের দর্শনের ক্ষেত্রে হ্রাস না হওয়া পর্যন্ত তাদের বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণ হয়। এটি কেবল পূর্ববর্তী ক্ষেত্রেই জিনিসগুলি তাদের সঠিক স্কেলে ফিরে আসে এবং পরিস্থিতি উদ্দেশ্যমূলকভাবে দেখা যায়।
কিছু দম্পতিদের জন্য, একটি সম্পর্ক ইতিমধ্যে এর পথ চালিয়েছিল এমন একটি বিবাহের মৃত্যুর সূত্রপাত করতে পারে। অন্যদের জন্য, এটি স্ব-প্রতিবিম্ব এবং ইউনিয়নের শর্তাদি পুনর্নির্মাণের অনুরোধ জানাতে পারে, যা তাদের আগের চেয়ে শক্তিশালী এবং আরও ভাল উত্থিত হতে দেয়।
পেশাগতভাবে, পরিণতিগুলি ক্যারিয়ার পরিবর্তনকারী এবং অপরিবর্তনীয় হতে পারে।
আপনি যে কোনও সংবেদনশীল ব্রেকিং পয়েন্টে পৌঁছানোর আগে নিজের পক্ষে কীভাবে সমর্থন করবেন তা শেখা একটি ব্যক্তিগত এবং পেশাদার পরাশক্তি উভয়ই।
লিসা ওকে সিএনবিসি এশিয়ার স্কোয়াউক বক্সের প্রাক্তন সহ-হোস্ট। তিনি এখন ক মিডিয়া প্রশিক্ষক, এক্সিকিউটিভ কাউন্সেলরএবং হোস্ট হিউম্যান পডকাস্ট হচ্ছে। লিসা সাংবাদিকতা এবং কাউন্সেলিং উভয় ক্ষেত্রেই মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তার নিবন্ধগুলি কার্যনির্বাহী মানসিক স্বাস্থ্য, নেতৃত্ব এবং কার্যকর যোগাযোগের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে।