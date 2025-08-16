লোগান পল এবং নিনা আগডাল গিঁট বেঁধে চেয়ারগুলিতে উত্তোলন করলেন

লোগান পল এবং নিনা আগদাল
পাখির চোখের দৃশ্য পাওয়া …
বিয়ে করার পরে চেয়ারে উঠে গেছে
প্রকাশিত
ইনস্টাগ্রাম/@হেইবিগমাইক
লোগান পল এবং নিনা শুক্রবার গিঁট বেঁধে … এবং, তারা তাদের মানত বলার পরে রাতটি আলাদা করে – একটি মিষ্টি মুহুর্তের সময় তাদের বন্ধুদের বাহুতে শেষ করে।
ভিডিওটি হ্যাপি দম্পতির উত্তেজনাপূর্ণ সন্ধ্যার ওয়েবকে আঘাত করছে … এমন এক মুহুর্ত সহ যেখানে তারা ভিড়ের উপরে রাখা হয়েছিল – কয়েক দম্পতি চেয়ারে বাতাসে উত্থিত।
পলের ক্লোজ পল দ্বারা পোস্ট করা ভিডিওটি দেখুন, মাইক মাজলাক … এবং, এর ক্যাপশনটি আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের “পলস” হিসাবে পরিচয় করিয়ে দেয়।
নিনা এবং লোগান ক্লিপটিতে ঝাঁকুনি দিচ্ছে … সমবেত ভিড় তাদের চারপাশে বাউন্স করার সাথে সাথে হাসছে। অ্যাগডাল তার মাথার উপরে এক টুকরো কাপড় ধরেছিল।
পরে, আতশবাজি বিস্ফোরিত হয়েছিল … ইতালির উপরে আকাশকে আলোকিত করে যেখানে দু’জন চিরকাল একসাথে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল।
যেমন আমরা আপনাকে বলেছি … লোগান এবং নিনা গিঁট বেঁধে গতকাল বিকেলে একটি দুর্দান্ত অনুষ্ঠানে। আগদাল তার স্ট্র্যাপলেস বিয়ের পোশাকে হতবাক হয়ে গেলেন যখন পল একটি টাক্স শীর্ষ এবং কালো প্যান্টে স্তব্ধ হয়ে গেলেন।
মাজলাক অনুষ্ঠানে অফিসার হিসাবে উপস্থিত হয়েছিলেন … এবং, জ্যাক পল তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় স্বীকার করেছেন যে অনুষ্ঠানটি তাকে অশ্রুতে নিয়ে এসেছিল।
দেখে মনে হচ্ছে প্রত্যেকে চোখ শুকিয়েছে এবং পরে ডান্সফ্লুরকে আঘাত করেছে … আমরা যা ধরে নিই তার জন্য তৈরি করা একটি অত্যন্ত স্মরণীয় সন্ধ্যা।