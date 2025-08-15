লোগোসে ইন্টারনেট জালিয়াতির জন্য আদালত চারটি জেল

শুক্রবার, ১৫ আগস্ট, ২০২৫ সালে ইকোনমিক অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল ক্রাইমস কমিশনের (ইএফসিসি) লেগোস জোনাল অধিদপ্তরের ২, লেগোসের ইকোয়িতে বসে ফেডারেল হাইকোর্টের বিচারপতি ডি ডিপোলুর সামনে চারটি ইন্টারনেট জালিয়াতির দোষী সাব্যস্ত ও সাজা অর্জন করেছে।
অপরাধী, বিসিরিয়ু রকিব অ্যাবিওডুন, ইব্রাহিম আজীজ ওলাতুনজি, আকিওয়ালে আইজাক এবং হাবিব ওশুন্দাইরো, ওপলি, ওকান, ওকান এর স্টিং অপারেশন এবং এডোসিন্টসে গ্রেপ্তারকারী 93 সন্দেহভাজন জালিয়াতিরা গ্রেপ্তার,
শুক্রবার নকল, পরিচয় এবং ইন্টারনেট জালিয়াতির সীমান্তবর্তী পৃথক অভিযোগে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
অ্যাবিওডুনের বিরুদ্ধে অভিযোগটি লেখা আছে: “আপনি, বিসিরিয়ু রোকিব অ্যাবিয়াদুন (ওরফে ‘শ্যারন’) আগস্ট, ২০২৫ সালে এই সম্মানিত আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে আপনার দখলে একটি ‘জাঙ্গি’ অ্যাকাউন্ট নং: 1037375804 এর মাধ্যমে আপনি ‘শেরন হিসাবে নিজেকে’ শেরোন হিসাবে উপস্থাপন করেছেন, যেখানে আপনি ‘জঙ্গি’ এর মধ্যে রয়েছেন। যা আপনার স্যামসাং গ্যালাজি এস 20 এর সাথে নং: 09070156448 এর সাথে সংযুক্ত রয়েছে নিজের জন্য এস 22 (2) (খ) (আই) এর বিপরীতে সাইবার ক্রাইমস (নিষেধাজ্ঞা, প্রতিরোধ ইত্যাদি) আইন, 2015 এর বিপরীতে এবং একই আইনের 22 (2) -(খ) (আইভি) এর অধীনে শাস্তিযোগ্য। “
ওলাতুনজির বিরুদ্ধে অভিযোগে লেখা আছে: “আপনি, ইব্রাহিম আজিজ ওলাতুনজি, ২০২৫ সালের আগস্টে লোগোসে এই সম্মানিত আদালতের এখতিয়ারের মধ্যে, প্রতারণামূলকভাবে নিজেকে গুগল অ্যাকাউন্টে একটি” ক্যামিলা “হিসাবে ধরে রেখেছিলেন; [email protected] নিজের জন্য সুবিধা অর্জনের অভিপ্রায় সহ, এর ফলে সাইবার ক্রাইমস (নিষেধাজ্ঞা, প্রতিরোধ ইত্যাদি) আইন, ২০১৫ এর ধারা 22 (2) (খ)) এর অধীনে একটি অপরাধ করেছে এবং শাস্তিযোগ্য। “
আইজাকের বিরুদ্ধে একটি গণনা লেখা আছে: “আপনি, এককনওয়ালে আইজাক (পুরুষ) ২০২৫ সালে, নাইজেরিয়ার ফেডারেল হাইকোর্টের লেগোস জুডিশিয়াল বিভাগের মধ্যে, জালিয়াতিভাবে আপনার হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টে নিজেকে ধরে রেখেছিলেন, মনিকা এবং ডেইজি জনসাধারণের কাছে, 22 এর জন্য অবিস্মরণীয় সদস্যদের (আপনার কাছে) অবহেলিত করতে (আপনার কাছে) অবহেলিত করার জন্য) সাইবার ক্রাইমস (নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি) আইন, নাইজেরিয়ার ফেডারেশনের আইন 2015. “
ওশুন্দাইরোর বিরুদ্ধে অভিযোগে লেখা আছে: “আপনি, হাবিব ওলাদিপুপো ওশুন্দাইরো (পুরুষ) ২০২৫ সালে নাইজেরিয়ার ফেডারেল হাইকোর্টের লাগোস জুডিশিয়াল বিভাগের মধ্যে, প্রতারণামূলকভাবে নিজেকে আপনার জিমেইল অ্যাকাউন্টে রেখেছিলেন,[email protected] নিজের জন্য সুবিধা অর্জনের অভিপ্রায় সহ পরিষেবা শংসাপত্র এবং অভ্যন্তরীণ রাজস্ব প্রস্তুতকারকের বিশেষজ্ঞ হিসাবে জনসাধারণের অনর্থক সদস্যদের কাছে সাইবার ক্রাইমস (নিষিদ্ধকরণ ইত্যাদি) আইনের ধারা 22 (2) (খ) এর অধীনে একটি অপরাধ করেছে এবং শাস্তিযোগ্য, নাইজেরিয়ার ফেডারেশন অফ ফেডারেশন 2015 এর আইন, “
তারা প্রত্যেকে তাদের বিরুদ্ধে পছন্দসই অভিযোগগুলির জন্য “দোষী” আবেদন করেছিল।
তাদের দোষী আবেদন, প্রসিকিউশন পরামর্শদাতা, ফ্র্যাঙ্কলিন ওফোমা এবং এসএম ইয়াবো যথাক্রমে তদন্তকারী কর্মকর্তা, বামঙ্গা মোহাম্মদ, উমর শুয়েব এবং উসমান সিরোমা সুলেমানকে কেসের সত্যতা পর্যালোচনা করার জন্য বলেছিলেন।
এরপরে প্রসিকিউশন পরামর্শদাতা যথাক্রমে প্রমাণ হিসাবে, আসামীদের অতিরিক্ত বিচারিক বিবৃতি, তাদের ডিভাইসগুলি থেকে মুদ্রিত ফরেনসিক তদন্তের দলিলগুলির পাশাপাশি আসামীদের দ্বারা প্রদত্ত ব্যাংক খসড়াগুলির জন্য ব্যবহৃত মোবাইল ডিভাইসগুলি প্রমাণ হিসাবে প্রমাণ হিসাবে, প্রমাণ হিসাবে, প্রমাণ হিসাবে, প্রমাণ হিসাবে, প্রমাণ হিসাবে, প্রমাণ হিসাবে প্রমাণ হিসাবে।
তারা সকলেই আদালত দ্বারা প্রদর্শনী হিসাবে ভর্তি হয়েছিল।
বিচারক, আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করা এবং রাষ্ট্রপক্ষের পক্ষ থেকে প্রমাণিত প্রমাণের পরিপ্রেক্ষিতে আসামীদের দোষী সাব্যস্ত করে এবং সেই অনুযায়ী তাদের দোষী সাব্যস্ত করে।
আসামীদের পরামর্শ যথাক্রমে বিচারকের কাছে “করুণার সাথে ন্যায়বিচারকে টেম্পার করার জন্য” অনুরোধ করেছিলেন, যোগ করেছেন যে তাদের ক্লায়েন্টরা প্রথমবারের অপরাধী যারা অনুশোচনা দেখিয়েছেন।
রায় প্রদান করে বিচারপতি ডিপোলু দোষী সাব্যস্ত ও ওলাতুনজিকে গ্রেপ্তারের তারিখ থেকে এক মাসের কারাদণ্ডে সাজা দিয়েছেন, এন ৫০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ নায়ার) জরিমানার বিকল্পের সাথে।
বিচারক ওশুন্দাইরোকে দোষী সাব্যস্ত ও সাজা দিয়েছেন, যিনি তার অপরাধমূলক কার্যক্রম থেকে N600, 000 (ছয় শতাধিক নায়রা) এর যোগফলকে উপকৃত করেছিলেন, ওগুন রাজ্যের ইগবেসে 30 দিনের কমিউনিটি সার্ভিসে সকাল 8.00 টা থেকে সন্ধ্যা 5.০০ টা পর্যন্ত এফএফসি এবং সংশোধনমূলক কেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে পরিণত হয়।
আকিনওয়াল, যিনি স্বীকার করেছেন যে ৫০০ ডলার (পাঁচশত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার) এর পরিমাণ উপকৃত হয়েছে বলে স্বীকার করেছেন এবং তাকে তিন মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল, যার সাথে এন ১,০০,০০০ (এক মিলিয়ন নায়রা) জরিমানা করার বিকল্প রয়েছে।
বিচারক আরও আদেশ দিয়েছিলেন যে আইফোন 16 প্রো ম্যাক্স, গ্যালাক্সি নোট 9, পুনর্বাসনে N400,000 এর যোগফলের পাশাপাশি তার কাছ থেকে উদ্ধার করা 2017 টয়োটা ক্যামেরি নাইজেরিয়ার ফেডারেল সরকারকে বাজেয়াপ্ত করা হবে।
বিচারপতি ডিপোলুও আবিয়োডুনকে দোষী সাব্যস্ত ও সাজা দিয়েছেন, যিনি স্বীকার করেছেন যে ২০০৯ ডলার (দুই শতাধিক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডলার) এর জন্য এক মাসের কারাদণ্ডে উপকৃত হয়েছে, এন ৫০০,০০০ (সূক্ষ্ম লক্ষ লক্ষ নায়রা) জরিমানা জরিমানা রয়েছে।
বিচারক আরও আদেশ দিয়েছিলেন যে স্যামসাং গ্যালাক্সি এস 20 এবং পুনরুদ্ধারতে এন 200,000 নাইজেরিয়ার ফেডারেল সরকারকে বাজেয়াপ্ত করা হবে।