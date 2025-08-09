লোটো এবং লোটো প্লাস ফলাফল: শনিবার, 09 আগস্ট 2025

আপনি কি জ্যাকপট বিজয়ী? আপনার টিকিট পরীক্ষা করুন! শনিবার 09 আগস্ট 2025 এর জন্য সর্বশেষ লোটো এবং লোটো প্লাস ফলাফল এখানে রয়েছে।
লোটো এবং লোটো প্লাস ফলাফলগুলি আঁকার সাথে সাথেই পান নাগরিকসুতরাং আপনি সহজ বিশ্রাম নিতে পারেন এবং আত্মবিশ্বাসের সাথে আপনার টিকিটগুলি পরীক্ষা করতে পারেন।
শনিবার, 09 আগস্ট 2025 এর জন্য লোটো এবং লোটো জ্যাকপটগুলি আনুমানিক R39 মিলিয়ন
লোটো: আর 26 মিলিয়ন *অনুমান
লোটো প্লাস 1: আর 4 মিলিয়ন *অনুমান
লোটো প্লাস 2: আর 9 মিলিয়ন *অনুমান
এখানে শনিবার, 09 আগস্ট 2025 এর জন্য লোটোর বিজয়ী ফলাফল রয়েছে:
যদিও নির্ভুলতা নিশ্চিত করার জন্য দুর্দান্ত যত্ন নেওয়া হয়েছে, নাগরিক লোটো বা লোটো প্লাস ফলাফলগুলিতে কোনও ত্রুটির জন্য দায় নিতে পারে না।
আমরা জাতীয় লটারি ওয়েবসাইটে নম্বরগুলি যাচাই করার পরামর্শ দিই।
বিজয়ী লোটো নম্বরগুলি ড্রয়ের পরে নীচে উপস্থিত হবে। সাধারণত অঙ্কনের 10 মিনিটের মধ্যে। আপডেট হওয়া ফলাফলগুলি দেখতে আপনার পৃষ্ঠাটি রিফ্রেশ করতে হবে।
লোটো: 00, 00, 00, 00, 00, 00। বোনাস: 00
লোটো প্লাস 1: 00, 00, 00, 00, 00, 00। বোনাস: 00
লোটো প্লাস 2: 00, 00, 00, 00, 00, 00। বোনাস: 00
আরও বিশদ জন্য এবং লোটো এবং লোটো প্লাস ফলাফল যাচাই করতে, দেখুন জাতীয় লটারি ওয়েবসাইট।
দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় লটারির টিকিট বিক্রয় কখন বন্ধ হয়?
লটারির আউটলেটগুলি সন্ধ্যা সাড়ে ৮ টায় একটি ড্রয়ের দিন বন্ধ হয়ে যায়, যা রাত ৯ টায় ঘটে। শর্তাদি এবং শর্তাদি অন্যান্য পরিষেবা আউটলেটগুলির থেকে পৃথক হতে পারে। আরও তথ্যের জন্য www.nationallottery.co.za দেখুন।
আপনি এখানে পাওয়ারবল এবং লোটোর অঙ্কনের জন্য historical তিহাসিক বিজয়ী নম্বরগুলি খুঁজে পেতে পারেন।
লোটো খেলতে কত খরচ হয়?
ভ্যাট সহ বোর্ড প্রতি লোটোর এন্ট্রিগুলির জন্য আর 5 খরচ হয়। লোটো প্লাস প্রতি বোর্ড প্রতি অতিরিক্ত R2.50 খরচ করে। আপনি নির্বাচিত ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে পাওয়ারবলও খেলতে পারেন (টি এর এবং সি এর প্রয়োগ)।
দেখুন www.nationallottery.co.za এবং আরও জানতে কীভাবে বিভাগে খেলবেন তা যান।