লোধরান, পাবলিক এক্সপ্রেস দুর্ঘটনা, একজন যাত্রী নিহত, ১৯ জন আহত
লোধরানে, পিপলস এক্সপ্রেসটি রেলস্টেশনের কাছে নিহত হয়েছে, একজন যাত্রীকে হত্যা করেছে এবং ১৯ জন আহত হয়েছে।

জেলা প্রশাসকের মতে, পাবলিক এক্সপ্রেসের ৪ টি বোগি রেলপথ থেকে নামল, বুগিতে আটকা পড়া সাত যাত্রী আহত হয়েছেন।

ডিসি লোধরানের মতে, আহতদেরও অন্যান্য বুগি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল এবং হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল যেখানে একজন যাত্রী নিহত হয়েছিল।

খবরে বলা হয়েছে, ট্রেনে আটকে থাকা কিছু যাত্রী সরিয়ে নেওয়ার জন্য উদ্ধার অভিযান চলছে।

কর্তৃপক্ষ বলছে দুর্ঘটনার কারণ জানা যায়নি। পাবলিক এক্সপ্রেস পেশোয়ার থেকে করাচিতে যাচ্ছিল।



