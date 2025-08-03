You are Here
লোনি অ্যান্ডারসন, হিট 1980 এর দশকের অভিনেতা সিনসিনাটিতে ডাব্লু কেআরপি শো, 79 এ মারা গিয়েছিলেন

লোনি অ্যান্ডারসন, যিনি হিট টিভি কমেডিতে একটি সংগ্রামী রেডিও স্টেশনের ক্ষমতায়িত অভ্যর্থনাবিদ চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন সিনসিনাটিতে ডাব্লু কেআরপিরবিবার তার 80 তম জন্মদিনের ঠিক কয়েক দিন আগে মারা গিয়েছিলেন।

“দীর্ঘায়িত” অসুস্থতার পরে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি হাসপাতালে অ্যান্ডারসন মারা গিয়েছিলেন, তার দীর্ঘকালীন প্রচারক চেরিল জে কাগান বলেছেন।

অ্যান্ডারসনের পরিবার এক বিবৃতিতে বলেছে, “আমাদের প্রিয় স্ত্রী, মা এবং দাদীকে পাস করার ঘোষণা দিতে আমরা হৃদয়গ্রাহী।”

সিনসিনাটিতে ডাব্লু কেআরপিযা 1978-82 থেকে প্রচারিত হয়েছিল, একটি পিছিয়ে থাকা ওহিও রেডিও স্টেশনটিতে সেট করা হয়েছিল রক মিউজিকের সাথে নিজেকে পুনরায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করছে। অভিনেতাদের মধ্যে হাওয়ার্ড হেসম্যান, ফ্র্যাঙ্ক বোনার, টিম রেড, গর্ডন জাম্প, জ্যান স্মিথার্স এবং গ্যারি স্যান্ডির পাশাপাশি সেক্সি এবং স্মার্ট জেনিফার মার্লোয়ের চরিত্রে অ্যান্ডারসনের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্টেশনের অভ্যর্থনাবিদ হিসাবে, স্বর্ণকেশী এবং উচ্চ হিল জেনিফার তার যৌন আবেদনটি জাম্পের অভিনয় করে তার মনিব মিঃ কার্লসনকে অবাঞ্ছিত ব্যবসায়িক আহ্বানকে প্রতিবিম্বিত করতে ব্যবহার করেছিলেন। তার দক্ষতা প্রায়শই অন্যের অযোগ্যতার মুখে স্টেশনটি চালিয়ে যায়।

ভূমিকাটি তার দুটি এমি অ্যাওয়ার্ড এবং তিনটি গোল্ডেন গ্লোব মনোনয়ন অর্জন করেছে।

অ্যান্ডারসন 1983 এর কমেডিতে বার্ট রেনল্ডসের পাশাপাশি বড় পর্দায় অভিনয় করেছিলেন স্ট্রোকার টেক্কাএবং দু’জন পরে বিয়ে করেছিলেন এবং 1994 সালে বিবাহ বিচ্ছেদের আগে ট্যাবলয়েড ফিক্সচারে পরিণত হন।

অ্যান্ডারসন তাঁর স্বামী বব ফ্লিক, কন্যা দেইদরা, ছেলে কুইন্টন এবং দুই নাতি -নাতনি রয়েছেন।

