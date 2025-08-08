ল্যান্ডমার্ক মাতৃস্বাস্থ্য প্রোগ্রামের জন্য তহবিল, মুছে এমএম, ঝুঁকিতে রয়েছে – প্রোপাবলিকা

সাত বছর আগে, রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন প্রতিরোধকারী মাতৃমৃত্যু আইনকে আইনে স্বাক্ষর করেছিলেন, তখন এটি দেশের মাতৃমৃত্যু সঙ্কটের সমাধানের দিকে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসাবে প্রশংসিত হয়েছিল।
আইনটি মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা করে এবং তাদের কারণগুলি সনাক্ত করে এমন রাজ্য কমিটিগুলিকে তহবিল সহায়তা করার জন্য একটি প্রোগ্রামে বছরে কয়েক মিলিয়ন ডলার পাম্প করেছে। কমিটিগুলির অনুসন্ধানে রক্তক্ষরণ, সেপসিস এবং আত্মহত্যা রোধে নতুন প্রোটোকল তৈরি হয়েছে। ফেডারেল মানি কিছু রাজ্যকে প্রথমবারের জন্য প্যানেল স্থাপনের অনুমতি দিয়েছে।
সুপ্রিম কোর্ট গর্ভপাতের সাংবিধানিক অধিকারকে উল্টে দেওয়ার পরে কমিটিগুলির কাজ আরও জরুরি হয়ে ওঠে। গত বছর, জর্জিয়ার কমিটি নির্ধারণ করেছে যে রাজ্যের গর্ভপাত নিষেধাজ্ঞাগুলি 41 বছর বয়সী ক্যান্ডি মিলারের প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুতে অবদান রেখেছিল।
তবে এখন এই প্রোগ্রামটি যা এই অগ্রগতি সক্ষম করেছে – মাতৃমৃত্যু দূরীকরণ বা এমএম মুছে ফেলার জন্য পর্যালোচনা এবং নজরদারি হিসাবে পরিচিত – এটি বিপদে রয়েছে, মাতৃস্বাস্থ্যের উকিলরা বলছেন।
প্রোগ্রামটির তহবিল 30 সেপ্টেম্বর শেষ হয় এবং এটি পুনর্নবীকরণের প্রচেষ্টা এতদূর সফল হয়নি। কংগ্রেসে রিপাবলিকান বিরোধীদের দ্বারা বিচ্ছিন্ন হওয়ার আগে ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রায় পাস হওয়া বিস্তৃত স্টপগ্যাপ তহবিল ব্যবস্থায় মুছার এমএম প্রসারিত করার জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত ছিল। ট্রাম্প প্রশাসনের জন্য প্রোগ্রামটির জন্য অর্থ প্রদান করা হয়নি 2026 এর জন্য বাজেটের প্রস্তাব। গত সপ্তাহের শেষের দিকে, সিনেট অ্যাপ্লিকেশন কমিটি আগামী অর্থবছরের জন্য স্বাস্থ্য ও মানবসেবা বিভাগের তহবিলের জন্য একটি বিল প্রবর্তন করেছে যাতে মুছার এমএম এর জন্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তবে ব্যবস্থাটি এখনও এগিয়ে যায় নি।
মাতৃ মানসিক স্বাস্থ্য নেতৃত্ব জোটের নির্বাহী পরিচালক অ্যাড্রিয়েন গ্রিফেন বলেছেন, তিনি আশঙ্কা করছেন যে ফেডারেল স্বাস্থ্য এজেন্সিগুলিতে ছাঁটাইয়ের waves েউয়ের মধ্যে এই প্রোগ্রামের পরিপূর্ণ ভবিষ্যত কতটা মনোযোগ আকর্ষণ করেছে এবং আসন্ন মেডিকেড কাটগুলি নিয়ে উগ্র বিতর্কের মধ্যে পড়েছে।
গ্রিফেন বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতির বাজেটে এই প্রোগ্রামগুলি অন্তর্ভুক্ত না করলে আমরা উদ্বিগ্ন ছিলাম।” “যদিও আমরা অগ্রগতি নিয়ে খুশি, তবুও অনেক কিছু ঘটতে হবে।”
রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রগুলি, যা মুছে এমএম অনুদান প্রদান এবং রাষ্ট্রীয় মাতৃমৃত্যু কমিটির কাজ পরিচালনা করার জন্য দায়ী, প্রোগ্রামটির ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রোপাবলিকার নির্দিষ্ট প্রশ্নের উত্তর দেয়নি। সিডিসির মূল সংস্থা এইচএইচএসের যোগাযোগ পরিচালক অ্যান্ড্রু নিকসন এক বিবৃতিতে বলেছিলেন যে এইচএইচএস “মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের ফলাফলের উন্নতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।”
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, “আমরা বর্তমানে ডেটা সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ এবং মা ও শিশুদের স্বাস্থ্য ও সুরক্ষার উন্নতি করার সবচেয়ে কার্যকর উপায়গুলি সনাক্ত করতে মাতৃ এবং শিশু স্বাস্থ্য পোর্টফোলিও পর্যালোচনা করছি,” বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
এইচএইচএসের সেক্রেটারি রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র অ্যাডভোকেটদের উদ্বেগের নিশ্চয়তাযুক্ত কিনা সে সম্পর্কে মন্তব্যের জন্য অনুরোধের জবাব দেয়নি।
ট্রাম্প প্রশাসনের বাজেটের প্রস্তাব জেটিটিসনগুলি কেবল এমএমকেই মুছে দেয় না তবে প্রোগ্রামগুলির একটি স্লেট হিসাবে পরিচিত নিরাপদ মাতৃত্ব উদ্যোগযার লক্ষ্য অকাল জন্ম এবং সংক্রমণ যেমন মা এবং শিশুদের প্রভাবিত করে এমন ঝুঁকি হ্রাস করা। সবার আগে দ্বিপক্ষীয় সমর্থন ছিল। এটি কংগ্রেসের কিছু সদস্যকে কেন তাদের তহবিল ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে তা সম্পর্কে রহস্যজনক রেখে গেছে।
জুনের বাজেটের একটি শুনানিতে, রেপ। গ্রেগ ল্যান্ডসম্যান, ডি-ওহিও কেনেডিকে চাপ দিয়েছিলেন যে কেন প্রশাসন মুছে এমএম সহ প্রোগ্রামগুলি অপসারণের প্রস্তাব করেছিল।
“আমি সত্যই বিশ্বাস করি যে এটি দুর্ঘটনাক্রমে বা কোনও ধরণের তদারকির দ্বারা শূন্য হয়ে গেছে,” ল্যান্ডসম্যান বলেছেন, কেনেডিকে তহবিল পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তি ও বাণিজ্য সম্পর্কিত হাউস কমিটির সদস্যদের সাথে কাজ করতে বলেছিলেন।
শুনানিতে তাদের বিনিময় শেষে ল্যান্ডসম্যান প্রোপাবলিকাকে বলেছিলেন যে কেনেডি তহবিল পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আলোচনা করতে বৈঠক করতে রাজি হয়েছিল।
“আমরা এই বিনিয়োগটি সংরক্ষণ করতে চাই,” তিনি বলেছিলেন। “এটি মমদের প্রত্যাশার জন্য সমালোচিত।”
প্রোপাবলিকার রিপোর্টিংয়ের পরে 2019 সালে ইরেজ এমএম এসেছিল এবং অন্যরা দেখিয়েছেন যে গর্ভাবস্থার সাথে সম্পর্কিত প্রতিরোধযোগ্য কারণ থেকে প্রতি বছর শত শত আমেরিকান মহিলা মারা যাচ্ছিলেন। মার্কিন মাতৃমৃত্যুর হার দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বেড়েছে যেহেতু অন্যান্য সমৃদ্ধ দেশগুলিতে হার হ্রাস পেয়েছে।
অন্যান্য দেশ, বিশেষত যুক্তরাজ্যের, মাতৃমৃত্যু সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য জাতীয় তথ্য ছিল, পাশাপাশি তথ্য যত্নের উন্নতিগুলিতে তথ্য রূপান্তর করার জন্য ডিজাইন করা শক্তিশালী কেস-রিভিউ সিস্টেমগুলি ছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিপরীতে, কেবলমাত্র দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্যের পর্যালোচনা প্রক্রিয়া ছিল এবং এমনকি যারা কখনও কখনও প্রতিবেদনগুলির মধ্যে বা অনিচ্ছাকৃতভাবে পরিচালিত হয়।
ইরেজ এমএম এই গর্তগুলি প্লাগ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, এটি নিশ্চিত করে যে মাতৃমৃত্যু থেকে পাঠগুলি অযোগ্য হয় না।
গত পাঁচ বছরে, সিডিসি রাজ্য পর্যালোচনা কমিটির কাজকে তহবিল দিতে প্রায় 90 মিলিয়ন ডলার বিতরণ করেছে। কমপক্ষে ফেডারেল মান অনুসারে, প্রোগ্রামটি তুলনামূলকভাবে সস্তা; এটি গত বছর 46 টি রাজ্যের মধ্যে মোট প্রায় 40 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে, গড়ে $ 870,000 ডলার।
মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা কমিটির সদস্যরা – সাধারণত চিকিত্সক, নার্স, মানসিক স্বাস্থ্য পেশাদার এবং অ্যাডভোকেটদের মিশ্রণ – তাদের সময় স্বেচ্ছাসেবক। মুছুন এমএম অনুদানগুলি সাধারণত হাসপাতাল, চিকিত্সা পরীক্ষক, পুলিশ এবং অন্যান্য সংস্থাগুলি এবং কেস সংক্ষিপ্তসারগুলি থেকে ব্যক্তিগত তথ্যগুলি পুনর্নির্মাণকারী অ্যাবস্ট্রেটরদের কাছ থেকে রেকর্ড সংগ্রহকারী কর্মীদের নিয়োগের জন্য অর্থ প্রদান করে।
কমিটিগুলি প্রকৃতির পরামর্শমূলক, তবে তাদের অনুসন্ধানগুলি একটি পার্থক্য করেছে, অ্যাডভোকেটরা বলছেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, অনেক রাজ্য প্রসূতি মৃত্যুর পর্যালোচনার ভিত্তিতে গর্ভবতী ব্যক্তি এবং নতুন মায়েদের জন্য মানসিক স্বাস্থ্য উদ্যোগ তৈরি করেছে। উদাহরণস্বরূপ, নিউ হ্যাম্পশায়ারের কমিটির সুপারিশগুলি এমন একটি প্রোগ্রামের দিকে পরিচালিত করেছিল যাতে ওবি-জিওয়াইএনএস-পরবর্তী হতাশা বা পদার্থের ব্যবহারের ব্যাধি সম্পর্কিত চিকিত্সার বিষয়ে মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের সাথে সহযোগিতা করে।
ইন্ডিয়ানা, যা 2018 সালে একটি মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা কমিটি প্রতিষ্ঠার জন্য এমএম তহবিল মুছে ফেলেছিল, প্যানেলের কাজটি নার্সদের নতুন মায়েদের পোস্ট-পার্টাম হোম ভিজিট করার জন্য একটি উদ্যোগ সম্প্রসারণের জন্য রাজ্য কর্মকর্তাদের উত্সাহিত করেছিল।
ইন্ডিয়ানা কমপক্ষে পাঁচটি রাজ্যের মধ্যে একটি যা তাদের মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনাগুলির জন্য অর্থ প্রদানের জন্য পুরোপুরি ফেডারেল ডলারের উপর নির্ভর করে (অন্যরা দক্ষিণ ক্যারোলিনা, আইওয়া, মিসৌরি এবং ইউটা)। বেশ কয়েকটি রাজ্যের কমিটির সদস্যরা অ্যালার্ম প্রকাশ করেছেন যে এই অর্থ বাষ্পীভূত হতে পারে।
মুছে ফেলার আগে, ইউটা একটি যৌথ কমিটি ছিল যা শিশু ও মাতৃসত্তা উভয়ই পর্যালোচনা করেছিল, মাতৃ-ভ্রূণের স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ডাঃ মার্সেলা স্মিড বলেছেন। ইউটা ইরাস এমএম থেকে তহবিল ব্যবহার করে 2019 সালে প্রথমবারের মতো একটি মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা কমিটি স্থাপন করেছিল, যা চেয়ারগুলি স্মিড করে। এটি আত্মহত্যার দ্বারা মাতৃসত্তার ক্রমবর্ধমান সংখ্যক দেখা গেছে, এটি আরও ভাল মানসিক স্বাস্থ্য এবং পদার্থের ব্যবহারের ব্যাধি স্ক্রিনিং এবং চিকিত্সার জন্য প্রোগ্রামগুলির দিকে পরিচালিত করে। 2021 সাল থেকে কমিটি সিডিসির কাছ থেকে প্রায় 1.7 মিলিয়ন ডলার পেয়েছে।
স্মিড বলেছিলেন, “যদি আমরা নষ্ট হয়ে যাই তবে আমার সন্দেহ হয় এটি ধ্বংসাত্মক হবে।”
পর্যালোচনার অংশ হিসাবে, কমিটির সদস্যরা আইনী এবং আর্থ -সামাজিক প্রসঙ্গে বিবেচনা করেন যেখানে কোনও মহিলা মারা যায়। এই পদক্ষেপগুলি জর্জিয়ার ক্ষেত্রে সমালোচিত ছিল যখন কমিটি রো বনাম ওয়েডকে ২০২২ সালে উল্টে যাওয়ার পরে মৃত্যুর পর্যালোচনা করেছিল এবং রাজ্য গর্ভপাত নিষিদ্ধ করেছিল। সিডিসি কমিটিগুলিকে এই জাতীয় আইন সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ দেয়নি, তবে কমিটির সদস্যরা বলছেন যে প্রক্রিয়াটি একটি উইন্ডো সরবরাহ করেছে যা মুছে ফেলতে পারে তবে মুছে ফেলতে পারে।
কেস রিভিউগুলি সাধারণত গোপনীয়, তবে প্রোপাবলিকা গত বছর জানিয়েছিলেন যে জর্জিয়ার কমিটি মিলার এবং অ্যাম্বার থুরম্যান (২৮) এর গর্ভপাত সম্পর্কিত মৃত্যুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
পর্যালোচকরা দেখতে পেয়েছেন যে উভয় মহিলা গর্ভপাতের বড়ি নিয়েছিলেন এবং বিরল জটিলতায় ভুগছিলেন যখন তারা তাদের দেহ থেকে সমস্ত ভ্রূণের টিস্যু বহিষ্কার করতে ব্যর্থ হন। পর্যালোচনা কমিটিতে দেখা গেছে, মিলার সেপসিসের লক্ষণগুলি শুরু করার সময় ডাক্তারের কাছে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কারণ তিনি রাজ্যের গর্ভপাত নিষেধাজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত ফলাফলের আশঙ্কা করেছিলেন। থুরম্যান হাসপাতালে গিয়েছিলেন তবে চিকিত্সকরা তার জরায়ু সাফ করার জন্য একটি প্রসারণ এবং কুরিটেজ করার জন্য 20 ঘন্টা অপেক্ষা করার পরে মারা যান; গর্ভপাত সম্পাদন করার জন্য ব্যবহৃত পদ্ধতিটি আইনটি লঙ্ঘন করলে ফৌজদারি জরিমানার সাথে ডাক্তারদের সাপেক্ষে বিধিনিষেধে জড়িয়ে পড়েছিল।
এমএমের তহবিল মুছে ফেলার হুমকি প্রকাশের আগেই ফ্লোরিডা এবং টেক্সাস সহ চারটি রাজ্য প্রোগ্রাম থেকে অর্থ গ্রহণের বিষয়টি বেছে নিয়েছিল। ফ্লোরিডা স্বাস্থ্য অধিদফতর কেন এটি করেছে সে সম্পর্কে প্রোপাবলিকার প্রশ্নের জবাবে। টেক্সাস স্বাস্থ্য অধিদফতর বলেছে যে রাজ্য আইনসভা এটিকে তহবিল না নেওয়ার এবং পরিবর্তে নিজস্ব ব্যবস্থা তৈরির জন্য তহবিল বরাদ্দ করার নির্দেশ দিয়েছে। টেক্সাস, যা মার্কিন মাতৃমৃত্যুর প্রায় 10% হিসাবে বিবেচিত, তার মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা কমিটির দ্বারা সংগৃহীত তথ্যগুলি সিডিসির সাথে গর্ভপাতের অ্যাক্সেস সীমাবদ্ধ করার খুব শীঘ্রই ভাগ করে নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।
টেক্সাস স্বাস্থ্য অধিদফতরের কর্মকর্তারাও ২০২২ এবং ২০২৩ সাল থেকে রাজ্যের মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা কমিটি পরীক্ষা না করা বেছে নিয়েছেন, এটি এমন একটি সময় যা গত বছর রিপোর্ট করা দুটি প্রতিরোধযোগ্য মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেস রিভিউতে প্যানেলটি প্রায় চার বছর পিছনে ছিল, এবং রাজ্য কর্মকর্তারা বলেছিলেন যে দু’বছর এড়িয়ে যাওয়া এটিকে ধরতে সহায়তা করবে। রাজ্য তার প্যানেলকে গর্ভপাত সম্পর্কিত মৃত্যুর তদন্ত থেকে নিষেধ করেছে।
ডাঃ টমাস ওয়েস্টওভার, একজন মাতৃ-ভ্রূণের ওষুধ বিশেষজ্ঞ যিনি নিউ জার্সির মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা কমিটিতেও বসে আছেন, তিনি বলেছিলেন যে তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে মুছে ফেলা এমএম যদি চলে যায় তবে মাতৃমৃত্যু পর্যালোচনা করা হয় বা তাদের উপর কোন তথ্য সংগ্রহ করা হয় সে সম্পর্কে রাষ্ট্র থেকে রাষ্ট্রের কোনও ধারাবাহিকতা থাকবে না।
ওয়েস্টওভার বলেছিলেন, “আপনার কাছে এমন রাজ্যগুলি রয়েছে যা পর্যালোচনা করবে এবং কী পর্যালোচনা করবে তা চয়ন করবে।” তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে কিছু রাজ্য সম্ভবত তাদের কেসলোডগুলি পরিচালনা করার জন্য দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু উপেক্ষা করবে, অন্যরা, টেক্সাসের মতো গর্ভপাত সম্পর্কিত মৃত্যু বাদ দেওয়া, জাতীয়ভাবে ডেটা কম তুলনামূলক করে তোলে। “এটি একটি খারাপ সিদ্ধান্ত।”
ইরেজ এমএমের অংশ হিসাবে, সিডিসি স্থূলত্ব, মানসিক স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যা, পদার্থের অপব্যবহার এবং হত্যাকাণ্ড সহ মাতৃমৃত্যু মূল্যায়ন করার সময় কী কী অবদানকারী কারণগুলি বিবেচনা করবে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় পর্যালোচনা কমিটিগুলিকে বিশদ নির্দেশিকা দেয়।
এই তথ্যটি জ্বালানীগুলিকে জ্বালানী দেয় যা মৃত্যুর শংসাপত্রের চেয়েও ভালভাবে চলে যায়, উত্তর টেক্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য বিজ্ঞান কেন্দ্রের সহযোগী অধ্যাপক অ্যামি রেইনস-মিলেনকভ এবং দীর্ঘকালীন মাতৃস্বাস্থ্যের পণ্ডিত অনুশীলনকারী বলেছেন। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে, টেক্সাস ইন্ডিয়ানার উদ্যোগের অনুরূপ পার্টাম মায়েদের নার্স হোম ভিজিটকে প্রসারিত করেছে।
রেইনস-মিলেনকভ বলেছিলেন, “আমরা যা পরিমাপ করতে বেছে নিই তা হ’ল আমরা সমাজে যা মূল্যবান।”
মাতৃস্বাস্থ্যের উকিলরা বলছেন যে তারা এমএম মুছে ফেলার সম্ভাব্য তহবিলের হুমকির দিকে জাতীয় মনোযোগ আনতে একসাথে কাজ করছেন। মাতৃ মানসিক স্বাস্থ্য নেতৃত্ব জোটের নির্বাহী পরিচালক গ্রিফেন বলেছেন, তিনি ক্যাপিটল হিলের আরও সভা নিয়ে আশাবাদী যে কোনও সমাধান এই কর্মসূচিটি সুরক্ষিত করতে পারে।
তিনি বলেন, মহিলাদের জীবন এটির উপর নির্ভর করে।
কবিথা সুরানা রিপোর্টিং অবদান। মারিয়াম এলবা গবেষণায় অবদান রেখেছিলেন।