ল্যান্ডম্যানের আলী লার্টার ঠিক বলেছেন, তার 19 বছর বয়সী সুপারহিরো শোতে “টিভির অন্যতম সেরা মরসুম” বৈশিষ্ট্য রয়েছে

আলী লার্টার টেলর শেরিডানের ভূমিকার জন্য মনোযোগ পাচ্ছেন ল্যান্ডম্যানতবে অভিনেত্রী 19 বছর আগে আরও একটি দুর্দান্ত শোতে ছিলেন: নায়করা। এবং যদিও সুপারহিরো শোটি কেবল একটি আউটিংয়ের পরে পড়েছিল, লার্টার মনে হয় সিরিজটি স্নেহের সাথে দেখছেন। তিনি অবশ্যই একটি জিনিস সম্পর্কে সঠিক: এর অসঙ্গতিপূর্ণ গুণ সত্ত্বেও, নায়করা সর্বকালের অন্যতম সেরা টিভি মরসুমকে গর্বিত করে। এমনকি প্রায় দুই দশক পরেও, এর সেরা আউটটি একই রকম ভাড়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে – এবং এটি কিছু বলছে, আধুনিক টেলিভিশনে এডি সুপারহিরো শোয়ের তরঙ্গকে দেওয়া।

কথা বলছি কোলাইডার নিউপোর্ট বিচ টিভি উত্সবে, বিষয় নায়করা শোয়ের স্থায়ী উত্তরাধিকার হাইলাইট করে উঠে এসেছিল। যদিও এর পরবর্তী মরসুমগুলি খারাপভাবে গ্রহণ করা হয়েছিল, তবে এটি স্পষ্ট যে লোকেরা এখনও শো সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করছে; এ কারণেই ওয়ারেন্ট দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত চাহিদা রয়েছে হিরোস: গ্রহন পাইকে নেমে আসছে তা রিবুট করুন। লার্টার অসচেতন ছিলেন যে সিরিজটি আবারও পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে, তবে তিনি পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রিবুটটি তার সেরা মরসুমে শীর্ষে রাখা কঠিন হবে। এবং যেমনটি সেই ফ্রন্টে একমত হওয়া শক্ত, যেমন এটি সত্যিই আধুনিক টেলিভিশনের সবচেয়ে বড় আউটগুলির মধ্যে একটি।

আলী লার্টার বিশ্বাস করেন যে আসন্ন রিবুটটি শীর্ষ নায়কদের মরসুম 1 এর পক্ষে এটি কঠিন হবে



হিরোস পুনর্জন্ম এটি সম্পাদন করেনি



লার্টারকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তিনি আসন্নের জন্য ফিরে আসার বিষয়টি বিবেচনা করবেন কিনা নায়করা নিউপোর্ট বিচ টিভি উত্সবে পুনরায় বুট করুন এবং তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি প্রকল্পটি সম্পর্কে শোনেন নি। যাইহোক, তিনি একটি অনুস্মারক দিয়েছিলেন যে শোটি পুনর্বিবেচনার প্রথম প্রচেষ্টা – 2015 এর দশক হিরোস পুনর্জন্ম – মূল গল্পের যাদুটি ঠিক পুনরায় দখল করেনি। এটি 46% পচা টমেটো স্কোর সেই সত্যের সাথে কথা বলে, তবে শোটি আরও ভালভাবে প্রাপ্ত হলেও, এটি সম্ভবত বেঁচে থাকবে না নায়করা মরসুম 1। লার্টার যেমন উল্লেখ করেছেন:

“আমি মনে করি তারা এটি দ্বিতীয়বার চেষ্টা করেছিল, তবে এটি পুরোপুরি ক্লিক করেনি। আমার মনে হয় প্রথম মরসুমটি সর্বদা টিভির অন্যতম সেরা asons তু হবে It এটি সত্যই বিশেষ ছিল It এটি শক্তিশালী ছিল It এটি সেই যাদুকরী মুহুর্তগুলির মধ্যে একটি ছিল।”