ল্যান্ডলর্ড বলেছেন বিসি বিলিয়নেয়ারের বে প্রোপার্টিগুলির জন্য পরিকল্পনা ‘বাণিজ্যিক সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে’

ক্যাডিল্যাক ফেয়ারভিউ বলেছে যে বিসি বিলিয়নেয়ারের একটি পরিকল্পনা 25 প্রাক্তন হডসনের বে ইজারা “বাণিজ্যিক সাধারণ জ্ঞানকে অস্বীকার করে” এবং এইভাবে তাকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত নয়।
শনিবার অন্টারিও সুপিরিয়র কোর্টের সাথে ফাইলিংয়ে ক্যাডিল্যাক ফেয়ারভিউ বলেছেন যে রুবি লিউকে তার কয়েকটি মলে ভাড়াটে হওয়ার জন্য এটি “দৃ olute ়তার সাথে বিরোধিতা” করা হয়েছে কারণ তার কোনও বিশদ বা বিশ্বাসযোগ্য ব্যবসায়িক পরিকল্পনা নেই।
মলের মালিক আরও বলেছেন, লিউ, যিনি নিজেই তিনটি বিসি শপিং সেন্টারের মালিক, তার খুচরা ক্ষেত্রে কোনও ব্র্যান্ড, অভিজ্ঞ কর্মী বা ট্র্যাক রেকর্ড নেই।
তার ব্যবসাটি হল একটি হলফনামায় ক্যাডিল্যাক ফেয়ারভিউয়ের কার্যনির্বাহী ভাইস-প্রেসিডেন্ট ররি ম্যাকলিয়ড বলেছেন, “মিসেস লিউয়ের খালি দাবির বাইরে যে কোনও আর্থিক উপায়ের গ্যারান্টি ছাড়াই একটি খালি শেল।” “সমস্ত ইঙ্গিত হ’ল প্রথম স্টোরটি খোলার আগে (তার সংস্থা) অর্থের বাইরে চলে যাবে।”
ম্যাকলিউডের হলফনামায় এমন একটি যুদ্ধে পূর্ববর্তী অংশটি তৈরি করা হয়েছে যা লিউ এবং বাড়িওয়ালাদের মধ্যে উপসাগরীয়দের মধ্যে উত্সাহিত হয়ে আসছে, মে মাসে উপসাগর ঘোষণা করেছিল যে এটি তার ইজারাগুলির ২৮ টি কেনার জন্য তাকে বেছে নিয়েছে। প্রথম তিনটি আদালতের অনুমোদন পেয়েছিল এবং স্বল্প ক্রমে স্থানান্তরিত হয়েছিল কারণ তারা লিউয়ের তিনটি মলে ছিল।
বাকি 25 টি অবশ্য আরও বেশি পরিপূর্ণ হয়েছে। এই লিজগুলি দেশের কয়েকটি মূল্যবান খুচরা স্থান জুড়ে এবং উপসাগরের জন্য সস্তা ভাড়া এবং খুব আকর্ষণীয় শর্তাদি নিয়ে এসেছিল, যা মার্চ মাসে অসাধারণ debt ণের ওজনে cred ণদাতা সুরক্ষার জন্য দায়ের করেছিল।
উদাহরণস্বরূপ, টরন্টোর ফেয়ারভিউ মলে 152,420 বর্গফুটের জন্য বার্ষিক ভাড়া $ 1.3 মিলিয়ন ডলার দিয়েছিল, আদালতের নথিতে দেখা যায়, যা নন-অ্যাঙ্কার ভাড়াটিয়ারা কী প্রদান করবে তার একটি অংশ।
ইজারা স্থানান্তর নিয়ে বেশিরভাগ বাড়িওয়ালাদের পক্ষে পাওয়া যায়নি, উপসাগর জুলাইয়ের শেষে একটি আদালতকে সম্পত্তি মালিকদের লিউকে ভাড়াটে হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য করতে বলেছিল।
লিউ এবং উপসাগরটি আগামী মঙ্গলবার পর্যন্ত ক্যাডিল্যাক ফেয়ারভিউয়ের অভিযোগগুলিতে সাড়া দেওয়ার জন্য রয়েছে। একজন বিচারক মাসের শেষে বিষয়টি শুনবেন।
লিউ বলেছেন যে তিনি নিজের নাম অনুসারে তার নিজের ডিপার্টমেন্ট স্টোরে কেনার আশা করছেন সে বে স্টোরগুলি ঘুরিয়ে দিতে চান। তিনি বারবার কানাডিয়ান প্রেসকে জানিয়েছেন যে তার স্টোরগুলি কেবল খুচরা স্থান নয়, ডাইনিং, বিনোদন, বাচ্চাদের খেলা এবং বিনোদনমূলক অঞ্চলও সরবরাহ করবে।
ম্যাকলিয়ড বলেছেন যে তিনি মুদি দোকান, শিক্ষামূলক কেন্দ্র, সিনিয়রদের সুবিধা, রোবোটিক্স এবং বাদ্যযন্ত্রের পারফরম্যান্সের সাথে উপসাগরীয় স্থানগুলি সাজানোর কথাও বলেছেন।
ক্যাডিল্যাক ফেয়ারভিউ বলেছে যে তিনি কোম্পানির কাছ থেকে সিক্স মলে চান – ফেয়ারভিউ মল, শেরওয়ে গার্ডেনস, ম্যাসনভিলি প্লেস এবং অন্টারিওর মার্কভিলি, বিসি -র আলবার্টা এবং রিচমন্ড সেন্টারের রিচমন্ড সেন্টার – এর মার্কেট মল এবং চিনুক সেন্টার – সেখানে কোনও ডিপার্টমেন্ট স্টোর ব্যতীত অন্য কোনও কিছুর অনুমতি দেবেন না।
ম্যাকলিয়ড বলেছিলেন, “তিনি ইজারা শর্তাদি সম্মান করতে চান তার ব্যক্তিগত আশ্বাস থাকা সত্ত্বেও, মিসেস লিউ ধারাবাহিকভাবে জনসাধারণের কাছে একটি আলাদা ধারণা উপস্থাপন করেছেন, যা ইজারাগুলির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে না,” ম্যাকলিয়ড বলেছিলেন।
তাঁর হলফনামা তার ব্যবসায়িক পরিকল্পনায় টাইমলাইন এবং বাজেটের সাথে উদ্বেগ উত্থাপন করেছিল।
লিউ বলেছেন যে তিনি ইজারা প্রাপ্তির 180 দিনের মধ্যে কমপক্ষে 20 টি স্টোর খোলার জন্য প্রস্তুত থাকবেন এবং ছাদ, এইচভিএসি সিস্টেম, ওয়াশরুম, লিফট এবং এসকেলেটরগুলিতে “অতিরিক্ত” মেরামত করতে 120 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবেন এবং প্রাথমিক ইনভেন্টরিতে 135 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করবেন।
ক্যাডিল্যাক ফেয়ারভিউ বলছে যে তার প্রস্তাবিত টাইমলাইনটি একটি নতুন ব্র্যান্ডের জন্য “সম্পূর্ণ অবাস্তব”, একটি প্রতিষ্ঠিত যাককে ছেড়ে দিন এবং তার পরিকল্পনাকে উচ্চ সংখ্যক মেরামত সম্পত্তির প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে এবং ব্যয়বহুল শর্তাদি সরবরাহকারীদের সম্মতি জানাতে হবে তার উপর ভিত্তি করে তার পরিকল্পনাটি আন্ডারফান্ড করা হয়েছে।
ম্যাকলিউড অনুমান করে যে স্টোরগুলিকে 2026 এর শেষের আগে ইজারাগুলি ভাল অবস্থানে আনার জন্য মেরামতগুলিতে 15.8 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি প্রয়োজন হবে। 2027 সালের মধ্যে, লিউকে দ্রুত শ্রমের জন্য কর, অনুমতি বা ফি সহ নয়, মেরামতগুলিতে আরও $ 5.7 মিলিয়ন ব্যয় করতে হবে।
পরবর্তী দশ বছরে, তিনি অনুমান করেন যে লিউকে একা ক্যাডিল্যাক ফেয়ারভিউ লিজের জন্য কমপক্ষে 43.1 মিলিয়ন ডলার ব্যয় করতে হবে।
তিনি তার কর্মীদের অনুমানের সাথে বিষয়টিও নিয়েছিলেন, যা দেখায় যে তার পরিকল্পনাটি সম্পাদনের জন্য তার 1,800 কর্মচারী প্রয়োজন হবে।
যদি সমস্ত 1,800 বিক্রয় কর্মী হয় যা কেবল তার 28 টি স্টোরের প্রতিটি মেঝেতে 64 জন লোককে রেখে দেবে। ম্যাকলিউড বলেছিলেন যে এই জাতীয় কর্মীদের স্তরগুলি “একটি দেশব্যাপী চেইনকে সমর্থন করার জন্য অপর্যাপ্ত” এবং “এই আকারের একটি ভগ্নাংশ এমনকি খুচরা অবস্থানের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ।”
“বাণিজ্যিক রিয়েল এস্টেটে আমার দশকের অভিজ্ঞতার সাথে, এটি আমার এবং ক্যাডিল্যাক ফেয়ারভিউয়ের কাছে স্পষ্ট যে (এলআইইউ) ব্যর্থ হবে এবং আবার এই দোকানগুলি শূন্য রেখে দেবে,” তিনি বলেছিলেন।
© 2025 কানাডিয়ান প্রেস