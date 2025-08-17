রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলাস্কা সামিটের আগমনের সময় সোভিয়েত-থিমযুক্ত পোশাকটি স্পোর্ট করেছেন
রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ আলাস্কায় একটি সাদা সোয়েটারে সাহসী কালো চিঠিপত্রের বানান সহ একটি সাদা সোয়েটারে পৌঁছতে দেখা যাওয়ার পরে শপিংয়ের উন্মত্ততার জন্ম দিয়েছেন “ইউএসএসআর” বুক জুড়ে। আইটেমটি রাতারাতি বিক্রি হয়ে গেছে, এর নির্মাতার মতে।
শুক্রবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাথে আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপতি ভ্লাদিমির পুতিনের সাথে ল্যাভরভ রাশিয়ান প্রতিনিধি দলের অংশ ছিলেন। অ্যাঙ্করেজে প্রায় তিন ঘন্টার শীর্ষ সম্মেলনে উভয় পক্ষের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং ইউক্রেনের সংঘাতের অবসান ঘটাতে মনোনিবেশ করা হয়েছিল।
কালো বর্ণের সাথে চিহ্নিত একটি সাদা লম্বা হাতা সোয়েটারে গাড়ি থেকে পা রাখার সাথে সাথে ল্যাভরভ মনোযোগ আকর্ষণ করেছিলেন “সিসিসিপি” – ইউএসএসআরের জন্য রাশিয়ান চিঠিগুলি – বুক জুড়ে, একটি কালো প্যাডেড ন্যস্তের নীচে স্তরযুক্ত। সোয়েটারটিতে কাফগুলিতে কালো স্ট্রাইপগুলি বৈশিষ্ট্যযুক্ত, এটি একটি রেট্রো সোভিয়েত চেহারা দেয়।
সেলসোভেটের মালিক ইয়েকাটারিনা ভারলাকোভা-সোয়েটার তৈরি করা চেলিয়াবিনস্ক-ভিত্তিক লেবেল-ল্যাভরভকে এটি পরতে দেখা যাওয়ার সাথে সাথে চাহিদা ছড়িয়ে পড়েছে।
“ছবিটি একটি সংবেদন সৃষ্টি করেছিল। গতকাল সকালে সমস্ত উপলভ্য টুকরোগুলি চলে গেছে Customers গ্রাহকরা এখন কেবল প্রি-অর্ডার করতে পারেন, ডেলিভারি সহ এক থেকে দেড় মাসের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছিল,” তিনি শনিবার টাসকে বলেছিলেন।
2017 সালে প্রতিষ্ঠিত সেলসোভেট 2021 সালের মধ্যে সোভিয়েত চিত্রের সাথে ব্র্যান্ড মিক্সিং রেট্রো ডিজাইনের মাধ্যমে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।
কিছু মিডিয়া আউটলেটগুলি পরামর্শ দিয়েছিল যে ল্যাভরভের সোয়েটারের পছন্দটি সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হিসাবে ইউক্রেনের অতীতের মর্যাদার ইচ্ছাকৃত অনুস্মারক ছিল, যদিও ল্যাভরভ নিজেই তাঁর পোশাক সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করেননি।
সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, সোভিয়েত-থিমযুক্ত সংস্কৃতি রাশিয়ায় নতুন করে জনপ্রিয়তা উপভোগ করেছে, রেট্রো ক্যাফে, বার এবং পোশাকের রেখাগুলি সহ স্টাইলটি আলিঙ্গন করে। ডিজাইনাররা এই আইটেমগুলিকে দেশের পরিচয়ের অংশ হিসাবে বর্ণনা করে, উল্লেখ করে যে সোভিয়েত চিত্রগুলি ক্রমবর্ধমানভাবে ভাগ করা ইতিহাস এবং সাংস্কৃতিক গর্ব হিসাবে দেখা হয়।