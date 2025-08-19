ল্যাম্প পোস্টগুলিতে পতাকাগুলির উপরে সেন্ট জর্জের ক্রস সহ গ্রাফিটগুলি গ্রাফিটগুলি

সেন্ট জর্জের পতাকাগুলির মতো উপস্থিত হওয়ার জন্য লাল রঙের সাথে গ্রাফিটিড রাউন্ডআউটগুলি স্থানীয় বাসিন্দারা “ওয়ান্টন ভ্যান্ডালিজম” হিসাবে সমালোচিত হয়েছে।
বার্মিংহাম অঞ্চলে কমপক্ষে ছয়টি মিনি-রাউন্ডআউটগুলি ইংল্যান্ডের পতাকা, দ্য ইংল্যান্ডের মতো দেখতে রেড ক্রস দিয়ে আঁকা হয়েছে বিবিসি রিপোর্ট করেছে।
কিংস হিথ এবং ইয়ার্ডলে উড অঞ্চলে দেখা এই চতুর্দিকে সপ্তাহান্তে আঁকা হয়েছিল বলে মনে করা হয়।
কিছু বাসিন্দা রেড ক্রসের উপস্থিতির সমালোচনা করেছেন, কারণ মহিলা ব্রডকাস্টারকে বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেছিলেন যে গ্রাফিটিটি “নিখুঁত, ওয়ান্টন ভ্যান্ডালিজম”, তিনি আরও যোগ করেছেন: “কাউন্সিলের গর্তগুলি ঠিক করার মতো অর্থ নেই, মিনি দ্বীপপুঞ্জকে পুনরায় রঙ করুন।”
অন্য একজন বলেছিলেন যে পেইন্টটি “দেশপ্রেমিক নয়, এটি কেবল জেনোফোবিয়ার জন্য অজুহাত বলে মনে হয়”।
“গর্ব দেখানোর আরও ভাল উপায় রয়েছে – উপায়গুলি অন্তর্ভুক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল, ভাঙচুরের আশ্রয় না করে,” তিনি বলেছিলেন।
কাউন্সিল কর্তৃক অঞ্চলজুড়ে দেওয়া পতাকাগুলি নামানোর পরে এটি আসে, যা বলেছিল যে এই পদক্ষেপটি পরিকল্পিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজের অংশ।
বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিল জানিয়েছে, শক্তি-দক্ষ এলইডি স্ট্রিট লাইটিংয়ে আপগ্রেডের আগে ল্যাম্প পোস্টগুলি থেকে সমস্ত সংযুক্তি অপসারণের জন্য কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।
কাউন্সিল বলেছে যে কাজগুলি শক্তি ব্যবহার, কার্বন নিঃসরণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ ব্যয় হ্রাস করতে সহায়তা করবে। এতে যোগ করা হয়েছে যে বছরের শুরু থেকেই প্রায় 200 বিজ্ঞাপনের ব্যানার এবং ল্যাম্প পোস্টগুলির সাথে সংযুক্ত পতাকাগুলি সরানো হয়েছে।
একজন মুখপাত্র বলেছেন, কাউন্সিল নিয়মিতভাবে বিজ্ঞাপনের চিহ্ন, বুটিং এবং পতাকা যেমন আইটেমগুলি সরিয়ে দেয়, আনুষ্ঠানিক ঘটনা বা উদযাপনের আগে রাস্তার আসবাবের উপর “স্ট্রেস টেস্ট” চালায়।
ল্যাম্প পোস্টের পতাকাগুলি “অপারেশন রাইজ দ্য কালারস” এর অংশ বলে মনে করা হয়, এটি স্টিফেন ইয়াক্সলে লেনন সহ সুদূর ডান চিত্র দ্বারা সমর্থিত একটি অনলাইন আন্দোলন, যা টমি রবিনসন নামেও পরিচিত।
এক ব্যক্তি বিবিসিকে বলেছিলেন যে তারা যদি “অভিবাসনবিরোধী” হয় তবে পতাকাগুলি তৈরি করা হচ্ছে “সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে”।
কিছু বাসিন্দা পতাকাগুলি উঠে যাওয়ার বিষয়ে আরও ইতিবাচক ছিলেন, একজন বিবিসিকে বলেছিলেন: “এটি দেশপ্রেমিক, তাই আমি মনে করি এটি সুন্দর। এটি আমাদের প্রতিনিধিত্ব করে, তাই না, গ্রেট ব্রিটেন?”
অন্য একজন বলেছিলেন: “আমি মনে করি তারা দুর্দান্ত, (তারা) মানুষের মুখে হাসি ফেলেছে। তারা কেবল বাতাসে উড়ন্ত কোনও ক্ষতি করছে না, ইংল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে আমরা স্পষ্টতই রয়েছি।”
স্বাধীন একটি মন্তব্যের জন্য ওয়েস্ট মিডল্যান্ডস পুলিশ এবং বার্মিংহাম সিটি কাউন্সিলের সাথে যোগাযোগ করেছেন।