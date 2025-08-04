শ’কারি রিচার্ডসন ইউএস ট্র্যাক এবং ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে 200 মি ফাইনাল মিস করেছেন

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!
আমেরিকান স্প্রিন্টার শা’কারি রিচার্ডসনের পক্ষে মোটামুটি সপ্তাহটি ওরেগনের ইউজিনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ড চ্যাম্পিয়নশিপে রবিবার 200 মিটার ফাইনালের একটি সংকীর্ণ মিসের সাথে শেষ হয়েছিল।
মাত্র এক সপ্তাহ আগে, সিয়াটল-টাকোমা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তার প্রেমিক, সহকর্মী স্প্রিন্টার ক্রিশ্চিয়ান কোলম্যানকে লাঞ্ছিত করার অভিযোগে চতুর্থ ডিগ্রি ঘরোয়া সহিংসতার অভিযোগে রিচার্ডসনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
রিচার্ডসনকে সারা দেশে ট্র্যাক এবং ফিল্ডে সবচেয়ে বড় সপ্তাহের জন্য প্রস্তুত করার জন্য যা প্রয়োজন তার পরিবর্তে 18 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে ওয়াশিংটনের ডেস মাইনসে দক্ষিণ সংশোধন সত্তা (স্কোর) এ বুক করা হয়েছিল।
তিনি 100 মিটার উদ্বোধনী রাউন্ডে প্রতিযোগিতা করতে গিয়েছিলেন, কিন্তু পরে ইভেন্টটি থেকে সরে এসেছিলেন। তবে রিচার্ডসনের পরের মাসে জাপানের টোকিওতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে একটি স্বয়ংক্রিয় বিড রয়েছে, রেসের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন হিসাবে, 200 তে তার একই বিলাসিতা ছিল না।
রিচার্ডসন 22.56 সেকেন্ডে 200 মিটার স্প্রিন্ট চালানোর পরে তার উত্তাপে চতুর্থটি শেষ করেছিলেন। প্রতিটি তাপের শীর্ষ দুটি ফিনিশার পাশাপাশি পরবর্তী তিনটি দ্রুততম সময়। ম্যাডিসন হোয়েট একই উত্তাপে 22.55 সেকেন্ড দৌড়ানোর পরে সবেমাত্র রিচার্ডসনকে পরাজিত করেছিলেন।
মার্কিন চ্যাম্পিয়নশিপের আগে প্রেমিক দিনগুলিতে হামলার অভিযোগে শ্যা’কারি রিচার্ডসন গ্রেপ্তার হয়েছিল
২০২৩ সালের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে এই ইভেন্টে ব্রোঞ্জে জয়লাভ করা রিচার্ডসন এই মরসুমে তার প্রথম 200 মিটার চালাচ্ছিলেন।
অভিযোগযুক্ত ঘরোয়া সহিংসতার ঘটনার বিষয়ে, রিচার্ডসনের বিরুদ্ধে কোলেম্যানের ব্যাকপ্যাকটি ধরার অভিযোগ করা হচ্ছে, এতে ঝাঁকুনি দেওয়া এবং তাকে একটি প্রাচীরের মধ্যে ঝাঁকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ করা হচ্ছে, যা স্পষ্টতই ভিডিও নজরদারিতে ধরা পড়েছিল।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মতে রিচার্ডসন কোলেম্যানের কাছে কিছু ছুঁড়ে ফেলেছিলেন, যা টিএসএ ইঙ্গিত করেছিল যে হেডফোন হতে পারে।
একজন কর্মকর্তা তাদের পুলিশ প্রতিবেদনে লিখেছেন, “আমাকে বলা হয়েছিল যে কোলম্যান তদন্তে আর কোনও অংশ নিতে চান না এবং শিকার হতে অস্বীকার করেছেন।”
ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টের সাথে বিরোধের পরে তিনি আগে একটি বিমান বিমান বিমানবন্দরের ঘটনা যা তাকে আগে একটি বিমান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছিল, যিনি তিনি বলেছিলেন যে তার সাথে অসম্মানজনকভাবে কথা বলেছেন।
২০২১ সালের টোকিও অলিম্পিকের আগে গাঁজার পক্ষে ইতিবাচক পরীক্ষার পরেও এই 25 বছর বয়সী এই যুবকও বিশ্বব্যাপী শিরোনাম করেছিলেন, যেখানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যান্টি-ডোপিং এজেন্সি কর্তৃক এক মাসের স্থগিতাদেশ গ্রহণ করেছিলেন, যা তাকে 100 মিটার দৌড়ে দৌড়তে অযোগ্য করে তুলেছে। তিনি 4×100-মিটার রিলে দলে নির্বাচিত হননি, যা প্যারিসে গত বছর পর্যন্ত তার অলিম্পিক আত্মপ্রকাশকে বিলম্ব করেছিল।
রিচার্ডসন ২০২৩ বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে বুদাপেস্টে 100 মিটার রেস জিতেছিলেন, তবে তিনি প্যারিসে ইভেন্টে রৌপ্য নিয়ে শেষ করেছিলেন। তিনি অবশ্য 4×100 রিলে দলের অংশ হিসাবে গোল্ড জিতেছিলেন।
অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।
