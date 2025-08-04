শত শত শিল্পী ইস্রায়েলের সমাপ্তি ‘ভয়াবহ’ গাজা যুদ্ধের দাবিতে আবেদনে স্বাক্ষর করে

রবিবারের প্রথম দিকে ইস্রায়েলকে গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করে দেওয়ার দাবিতে প্রায় এক হাজার সংগীতশিল্পী, লেখক, অভিনেতা এবং অন্যরা একটি আবেদনে স্বাক্ষর করেছিলেন, সৃজনশীল সম্প্রদায়ের পদগুলির মধ্যে মতবিরোধীদের এক ছদ্মবেশ থেকে ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিলেন।
ইস্রায়েলের নেতাদের ইচ্ছাকৃতভাবে গাজানদের অনাহারে এবং নিরীহ ফিলিস্তিনিদের হত্যা করার অভিযোগ এনে “গাজায় হরর থামান” শিরোনামে এই আবেদনে এই আবেদনটি এখন অবধি ইস্রায়েলের মূলধারার বাইরে কঠোর বক্তৃতা দিয়ে যুদ্ধবিরোধী মনোভাবকে একমত করে তুলেছে।
স্বাক্ষরকারীরা লিখেছেন, “আমাদের মূল্যবোধ এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে আমরা গাজায় আমাদের সরকার কর্তৃক পরিচালিত ভয়াবহ ক্রিয়াকলাপগুলিতে নিজেকে জড়িত বলে মনে করি: শিশু ও বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা, অনাহারের নীতি, গণ বাস্তুচ্যুতি এবং পুরো শহরগুলির নির্বোধ ধ্বংস,” স্বাক্ষরকারীরা লিখেছেন।
বিবৃতিতে যুদ্ধের সাথে জড়িতদের “অবৈধ আদেশ” অমান্য করার জন্য এবং “যুদ্ধাপরাধের প্রতিশ্রুতি না দেওয়ার” আহ্বান জানানো হয়েছে, যুদ্ধের অবসান এবং সমস্ত জিম্মিদের প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানানো হয়েছে।
স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন গায়ক চাভা আলবারস্টেইন এবং গিডি গভ, জাজ শিল্পী আভিশাই কোহেন, লেখক ডেভিড গ্রসম্যান এবং এটগার কেরেট, নাট্যকার ইয়াহোশুয়া সোবোল, অভিনেত্রী হান্না লাসজলো, অ্যানিমেটর ডেভিড পোলনস্কি এবং কোরিওগ্রাফার ওহাদ নাহারিন।
চ্যানেল 12 নিউজ দ্বারা প্রকাশিত মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে তিনটায় স্বাক্ষরকারীদের একটি তালিকায় 974 নাম এবং 62 জন যারা বেনামে থাকতে চান, তাদের মধ্যে সৃজনশীল সম্প্রদায়ের বাইরের অনেক লোক যেমন থেরাপিস্ট, একজন বৈদ্যুতিনবিদ, শিক্ষক এবং একটি ল্যান্ডস্কেপ স্থপতি অন্তর্ভুক্ত ছিল।
এই আবেদনটি প্রকাশের পরে, কিছু শিল্পী গায়ক, অভিনেতা এবং রিজার্ভস সৈনিক ইদানী আমেদী সহ স্বাক্ষরকারীদের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন, যিনি তাদেরকে “স্পর্শের বাইরে … জিরোস” বলেছিলেন, যদিও তিনি পরে পরবর্তী শব্দটি মুছে ফেলেছিলেন।
তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, “সুবিধাবঞ্চিতদের একটি ট্রুপ যারা বোকামি, অজ্ঞতা এবং মিথ্যা প্রতিধ্বনিত করে চলেছে।”
তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমরা ২০২৫ সালে আমাদের ভাইদের আন্ডারগ্রাউন্ডের মতো মুসেলম্যানদের মতো তাদের নিজস্ব কবর খনন করতে দেখি,” তিনি যোগ করেছেন, সম্প্রতি প্রকাশিত ফুটেজের প্রসঙ্গে হামাসের হাতে থাকা একটি কঙ্কাল এভাতর ডেভিডকে দেখানো হয়েছে, এবং ইসলামিক জিহাদ রোম ব্রাস্লাভস্কি ম্লান এবং পাতলা দেখাচ্ছে। মুসেলম্যান এমন একটি শব্দ যা নাৎসি ঘনত্বের শিবিরে বন্দীদের দ্বারা অনাহার এবং ক্লান্তি থেকে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে ব্যবহৃত হয়েছিল।
“টানেলগুলিতে যান, হাজার হাজার রিজার্ভিস্টের মতো এক দিনের জন্য লড়াই করুন এবং তারপরে আবেদনে স্বাক্ষর করুন,” গাজা বিস্ফোরণে গুরুতর আহত হয়েছিলেন যে 2024 সালের জানুয়ারিতে আরও ছয় জন সৈন্যকে হত্যা করেছিল। “আমরা আপনার অসুস্থ।”
অভিনেত্রী মুরান আতিয়াস অনলাইনে পোস্ট করেছেন যে চিঠিতে স্বাক্ষর করার জন্য যখন তাকে যোগাযোগ করা হয়েছিল তখন তার “রক্ত সিদ্ধ” হয়েছিল।
তিনি লিখেছিলেন, “যখন আমাদের ভাইদের ছবিগুলি হলোকাস্টের ছবিগুলির একই নিষ্ঠুর ছদ্মবেশে চিত্রিত করা হয়, যা আমরা ইতিমধ্যে পেরেছি,” তিনি লিখেছিলেন।
অনুরূপ একটি আবেদনে 1,400 স্থপতি, ডিজাইনার এবং ভিজ্যুয়াল শিল্পীরা স্বাক্ষর করেছিলেন।
“আমাদের চোখের সামনে historic তিহাসিক স্কেলে হরর চলছে,” এই পিটিশনটি পড়েছিল। “আমাদের থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আমাদের নামে একটি অসম্ভব বাস্তবতা এবং ভয়াবহ দুর্ভোগের বিরুদ্ধে আমাদের নামে মানুষ হিসাবে এবং ইস্রায়েলিরা যেমন ভয়াবহতার মুখোমুখি হচ্ছে, আমাদের দায়িত্ব রয়েছে।”
যদিও ইস্রায়েলে অনেকেই দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধের অবসান ঘটাতে ডেকেছেন, দাবীগুলি মূলত গাজানদের দুর্ভোগের দিকে মনোনিবেশ করার পরিবর্তে জিম্মিদের জন্য এবং সৈন্যদের সুস্থতার জন্য উদ্বেগের কারণে মূলত জন্মগ্রহণ করেছে।
সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলি বিশ্বজুড়ে উদ্বেগের মধ্যে একটি উত্থানকে দেখেছে এবং ইস্রায়েলেও, যেমন স্ট্রিপের অভ্যন্তরে গণ ক্ষুধার বিবরণগুলি প্রসারিত হয়েছে, গাজান বেসামরিক নাগরিকদের কাছে পৌঁছানোর জন্য সহায়তা ধীর হয়ে গেছে।