শত 2025 ফলাফল: বার্মিংহাম ফিনিক্সের বিরুদ্ধে ট্রেন্ট রকেট ক্রুজ থেকে বিজয়

ট্রেন্ট রকেটস বার্মিংহাম ফিনিক্সের বিপক্ষে ছয়টি উইকেটে জয়ের জন্য হান্ড্রেডে জয়লাভের সূচনায় নেমেছিল।
রকেটসের বিজয়টি নিউজিল্যান্ডের ফাস্ট বোলার লকি ফার্গুসনের সাথে 3-20 নিয়ে একটি স্টার্লিং বোলিং ডিসপ্লেতে নির্মিত হয়েছিল।
ক্যাপ্টেন লিয়াম লিভিংস্টোন এবং জো ক্লার্কের মধ্যে 63৩ রানের স্ট্যান্ড ফিনিক্সকে ২ 26-৪ থেকে পুনরুদ্ধার করতে সহায়তা করেছিল তবে তাদের 122-6 কখনও দর্শনার্থীদের সমস্যা হতে পারে না।
ইংল্যান্ডের তারকা জো রুটকে তাড়া করার প্রথম দিকে বোলিং করা হয়েছিল তবে রকেটসের চার্জকে ধীর করতে খুব কমই তা করা হয়েছিল।
ওপেনার টম ব্যান্টন ৪৩ টির সাথে শীর্ষে ছিলেন এবং রেহান আহমেদের সাথে ৫১-তে রেখেছিলেন, যিনি ১ 16 বল থেকে ২৫ টি বিনোদনমূলক করেছিলেন, একটি অ্যাডাম পায়ের পাতার মোজাবিশেষ সীমানা 2022 চ্যাম্পিয়নকে 22 বলের সাথে লাইনের উপর দিয়ে রেখেছিল।