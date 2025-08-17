শত 2025 ফলাফল: ম্যানচেস্টার অরিজিনালস নর্দার্ন সুপারচার্জার্সকে পরাজিত করে জোস বাটলার পঞ্চাশটি হিট করেছে

জোস বাটলার 64৪ টি আউট আউট আউট করেছেন এবং ম্যানচেস্টার অরিজিনালস ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে প্রতিদ্বন্দ্বীদের নর্দান সুপারচার্জারদের ৫ 57 রান করে তাদের পুরুষদের শত আশা বাড়িয়ে তিনটি উইকেটের সাথে প্রথম ইংল্যান্ডের কল-আপকে চিহ্নিত করেছিলেন।
প্রাক্তন ইংল্যান্ডের অধিনায়ক বাটলারের সীমানা-হিটিং অনায়াসে দেখছিলেন কারণ তিনি অরিজিনালসের 171-3-তে অনেক ইনিংসে দ্বিতীয় পঞ্চাশটি অর্জন করেছিলেন।
তার পঞ্চাশটি পৌঁছানোর সময় তিনি আবার এই মাসের শুরুর দিকে মারা যাওয়া তাঁর বাবার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন।
বাটলারের ইনিংসটি অরিজিনালসের স্কোরের মেরুদণ্ড সরবরাহ করার সময়, হেইনরিচ ক্ল্যাসেন চূড়ান্ত সাতটি বল থেকে 30 রান করে মৃত্যুর সময় সুপারচার্জারদের কাছ থেকে খেলাটি সরিয়ে নিয়েছিলেন।
দক্ষিণ আফ্রিকা আন্তর্জাতিক 18 টি বলের পরে মাত্র 20 ছিল তবে সময়মত ফর্মে ফিরে 25 টি থেকে 50 টি শেষ হয়নি।
উত্তরে, সুপারচার্জার্স, যারা জয়ের সাথে টেবিলের শীর্ষে চলে যেতেন, তিনি 16, হ্যারি ব্রুক 11 এবং দাউদ মালান 19-এর সাথে জাক ক্রোলি হিসাবে 63৩-৫ ব্যবধানে নেমেছিলেন।
জোশ জিহ্বা ধীর বলের বোলিংয়ের আগে ডেভিড মিলার ৩৮ টি তৈরি করেছিলেন এবং ২২ বছর বয়সী বাকের, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে পরের মাসের হোয়াইট-বলের ম্যাচের জন্য ইংল্যান্ডের কাছে বেছে নেওয়া, চূড়ান্ত দুটি উইকেট নিয়েছিল কারণ সুপারচার্জারদের ৮ 87 বলে ১১৪ রানে বরখাস্ত করা হয়েছিল।
বেকার এবং জিহ্বা উভয়ই 3-21 দিয়ে শেষ করেছে।
স্বাগতিকরা তাদের প্রথম চারটি ম্যাচের মধ্যে একটি জিতেছে তবে আট পয়েন্টে দক্ষিণ সাহসী এবং লন্ডন স্পিতে যোগ দিয়েছে। সুপারচার্জাররা তৃতীয় স্থানে চারটি ভাল।