শহরগুলির কালো মেয়ররা সহিংস অপরাধে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়েছে

নিবন্ধ সামগ্রী
রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন, ডিসি ঘোষণা করেছিলেন, এই সপ্তাহে ফেডারেল হস্তক্ষেপের প্রয়োজনে একটি অপরাধ-জঞ্জাল জঞ্জালভূমি এবং অন্যান্য কালো নেতৃত্বাধীন অন্যান্য শহরগুলিতে অনুরূপ ফেডারেল হস্তক্ষেপের হুমকি দিয়েছিল, বেশ কয়েকজন মেয়র নোটের তুলনা করেছেন।
বিজ্ঞাপন 2
নিবন্ধ সামগ্রী
রাষ্ট্রপতির তাদের শহরগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি গত বছর তারা কী লক্ষ্য করতে শুরু করেছিল তার বিরোধিতা করে: তারা মহামারী-যুগের স্পাইকের পরে সহিংস অপরাধের হ্রাস দেখছিল। কিছু ক্ষেত্রে হ্রাসগুলি স্মরণীয় ছিল, বৃহত্তর অংশে আরও যুবক ব্যস্ততা, বন্দুক বাইব্যাক প্রোগ্রাম এবং সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বের কারণে।
নিবন্ধ সামগ্রী
নিবন্ধ সামগ্রী
এখন আফ্রিকান আমেরিকান মেয়রস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যরা ট্রাম্পকে যে সাফল্যকে কবর দেওয়া থেকে বিরত রাখতে পেরেছেন তা থেকে বিরত রাখতে দৃ determined ়প্রতিজ্ঞ। এবং তারা দেশের রাজধানীতে প্রশাসনের অভূতপূর্ব আইন প্রয়োগকারী টেকওভারটি দেশের কয়েকটি বৃহত্তম শহুরে ছিটমহল সম্পর্কে তাঁর বিবরণকে অস্বীকার করার সুযোগ হিসাবে ব্যবহার করছে।
“এটি আমাদের বলার সুযোগ দেয় যে আমাদের কণ্ঠস্বরটি মোকাবিলার জন্য আমাদের কণ্ঠস্বরকে আরও প্রশস্ত করতে হবে যে অপরাধগুলি কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বড় শহরগুলির আশেপাশে ছড়িয়ে পড়ছে। এটি ঠিক সত্য নয়,” জর্জিয়ার সাভানাহের মেয়র ভ্যান জনসন এবং আফ্রিকান আমেরিকান মেয়র অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বলেছেন। “এটি কোনও প্রমাণ বা পরিসংখ্যান দ্বারা সমর্থিত নয়।”
বিজ্ঞাপন 3
নিবন্ধ সামগ্রী
ওয়াশিংটনে ৮০০ ন্যাশনাল গার্ডের সদস্যকে প্রথম মোতায়েন করার পরে, রিপাবলিকান রাষ্ট্রপতি বাল্টিমোর, শিকাগো, লস অ্যাঞ্জেলেস এবং ওকল্যান্ড, ক্যালিফোর্নিয়ায় অন্যান্য শহরে তার দৃষ্টিভঙ্গি স্থাপন করছেন, তাদেরকে অপরাধ-অবতীর্ণ এবং “ভয়াবহভাবে চালিত” বলে অভিহিত করেছেন। তাদের সবার মধ্যে একটি জিনিস মিল রয়েছে: তারা ব্ল্যাক মেয়রদের নেতৃত্বে।
জনসন বলেছিলেন, “আমাদের সংস্থার কোনও সদস্যের কাছে এটি হারিয়ে যায়নি যে মেয়ররা হয় কালো বা ডেমোক্র্যাট হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল,” জনসন বলেছিলেন। “এবং এটি দুর্ভাগ্যজনক। মেয়রদের জন্য, আমরা মাঠে যে কেউ রয়েছি তার সাথে আমরা খেলি।”
ফেডারেল সরকারের ক্রিয়াকলাপগুলি তাদের শহরগুলিকে আরও নিরাপদ করতে সহায়তা করার জন্য ব্যবহৃত কৌশলগুলি চ্যাম্পিয়ন করার জন্য কিছু মেয়রদের আকাঙ্ক্ষাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে।
কিছু জায়গা অপরাধের হারে নাটকীয় ড্রপ দেখছে
ট্রাম্প যুক্তি দিয়েছিলেন যে সরকারী দক্ষতা অধিদফতরের বিশিষ্ট কর্মচারী বা ডোজে, একটি কার্জ্যাকিংয়ের চেষ্টা করে আক্রমণ করা হয়েছিল তার পরে ফেডারেল আইন প্রয়োগকারীদের পদত্যাগ করতে হয়েছিল। তিনি ওয়াশিংটনকে “আরও খারাপ হওয়ার” প্রমাণ হিসাবে গৃহহীন শিবির, গ্রাফিতি এবং গর্তের দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
বিজ্ঞাপন 4
নিবন্ধ সামগ্রী
তবে ওয়াশিংটনের মেট্রোপলিটন পুলিশ প্রকাশিত পরিসংখ্যানগুলি রাষ্ট্রপতির বিরোধিতা করে এবং দেখায় যে সহিংস অপরাধ দেখায় 2023 সালে একটি পণ্ডিত-পরবর্তী শিখরের পর থেকে সেখানে নেমে গেছে।
শিকাগোর মেয়র ব্র্যান্ডন জনসন ট্রাম্পের এই মন্তব্যে উপহাস করেছিলেন, শহরের “historic তিহাসিক অগ্রগতি হত্যাকাণ্ডকে ৩০% এরও বেশি চালিত করে এবং কেবল গত বছরে প্রায় ৪০% দ্বারা গুলি চালানো প্রায় ৪০%।”
লস অ্যাঞ্জেলেসের মেয়র কারেন বাস, যেখানে 2023 এবং 2024 এর মধ্যে হত্যাকাণ্ড 14% হ্রাস পেয়েছিল, ফেডারেল টেকওভারকে একটি পারফরম্যান্স “পাওয়ার গ্র্যাব” ছাড়া কিছুই বলে না।
বাল্টিমোরে কর্মকর্তারা বলছেন যে তারা এই বছর হোমসাইডস এবং ননফ্যাটাল গুলি চালানোর ক্ষেত্রে historic তিহাসিক হ্রাস দেখেছেন এবং নগরীর জননিরাপত্তা ডেটা ড্যাশবোর্ড অনুসারে ২০২২ সাল থেকে তারা এই পতন ঘটেছে। 2023 সালে কারজ্যাকিংগুলি 20% হ্রাস পেয়েছিল এবং অন্যান্য বড় অপরাধগুলি 2024 সালে হ্রাস পেয়েছিল। কেবল চুরিগুলি কিছুটা উপরে উঠেছে।
বিজ্ঞাপন 5
নিবন্ধ সামগ্রী
নগর কর্মকর্তারা বলছেন, নিম্ন অপরাধের হারকে “জনস্বাস্থ্য” পদ্ধতির সাথে সহিংসতা মোকাবেলায় দায়ী করা হয়েছে। 2021 সালে, মেয়র ব্র্যান্ডন স্কটের অধীনে বাল্টিমোর একটি বিস্তৃত সহিংসতা প্রতিরোধ পরিকল্পনা তৈরি করেছিলেন যা সম্প্রদায় সহিংসতা হস্তক্ষেপে আরও বেশি বিনিয়োগ, অপরাধের শিকারদের জন্য আরও পরিষেবা এবং অন্যান্য উদ্যোগের জন্য আরও বেশি বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছিল।
স্কট ট্রাম্পকে সহিংসতা রোধ করার যত্ন নেওয়ার পরিবর্তে অপরাধকে “ওয়েজ ইস্যু এবং কুকুরের হুইসেল” হিসাবে শোষণের অভিযোগ করেছিলেন।
স্কট ইমেলের মাধ্যমে বলেছেন, “তিনি সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা অবহেলা করেছেন যা কৃষ্ণাঙ্গ সম্প্রদায়ের সামরিকীকরণ পুলিশিংয়ের পক্ষে সারাদেশের শহরগুলিতে জীবন বাঁচানোর জীবনযাপন করছে,” স্কট ইমেলের মাধ্যমে বলেছিলেন।
ডেমোক্র্যাটিক মেয়র উল্লেখ করেছিলেন যে বিচার বিভাগ এই বছর million মিলিয়ন ডলারের বেশি তহবিল হ্রাস করেছে যা সম্প্রদায়ের সহিংসতা বিরোধী ব্যবস্থাগুলির দিকে এগিয়ে যেতে পারে। তিনি নির্বিশেষে অগ্রগতি চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
বিজ্ঞাপন 6
নিবন্ধ সামগ্রী
স্কট বলেছিলেন, “আমরা আমাদের আঞ্চলিক ফেডারেল আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির সাথে নিবিড়ভাবে কাজ চালিয়ে যাব, যারা দুর্দান্ত অংশীদার ছিলেন এবং এই প্রশাসন বাস্তবায়নের চেষ্টা করার সত্ত্বেও এই অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য আমাদের ক্ষমতায় সমস্ত কিছু করব,” স্কট বলেছিলেন।
সম্প্রদায় সংগঠনগুলি সহিংসতা রোধে সহায়তা করে
মেজর সিটিস চিফস অ্যাসোসিয়েশনের মিডিয়ার রিপোর্ট অনুসারে, গত সপ্তাহে ওকল্যান্ডের কর্মকর্তারা ২০২৪ সালে একই সময়ের তুলনায় এই বছরের প্রথমার্ধে অপরাধের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য হ্রাস পেয়েছিলেন, যার মধ্যে রয়েছে হত্যাকাণ্ডের ২১% হ্রাস এবং সমস্ত সহিংস অপরাধে ২৯% হ্রাস রয়েছে। কর্মকর্তারা 2017 সালে প্রতিষ্ঠিত নগরীর সহিংসতা প্রতিরোধ বিভাগের মাধ্যমে কমিউনিটি অর্গানাইজেশন এবং সংকট প্রতিক্রিয়া পরিষেবাগুলির সাথে সহযোগিতার জমা দিয়েছেন।
বিজ্ঞাপন 7
নিবন্ধ সামগ্রী
“এই ফলাফলগুলি দেখায় যে আমরা সঠিক পথে আছি,” মেয়র বারবারা লি একটি সংবাদ সম্মেলনে বলেছিলেন। “আমরা আমাদের এখানে যে একই বিস্তৃত পদ্ধতির সাথে এই অগ্রগতি বাড়িয়ে তুলতে চলেছি।”
ট্রাম্প এই সপ্তাহে ওকল্যান্ডের মূল্যায়ন করার পরে, তিনি এটিকে “ভয়ঙ্কর” হিসাবে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।
সামাজিক ন্যায়বিচারের উকিলরা সম্মত হন যে অপরাধ নেমে গেছে এবং বলেছে যে ট্রাম্প দীর্ঘকাল ধরে ওকল্যান্ডকে জর্জরিত করে এমন অতিরঞ্জিত ধারণাগুলি স্থায়ী করছেন।
নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ এবং বন্দুক সহিংসতার শিকারদের সহায়তার মতো উদ্যোগের মাধ্যমে রঙিন ও তরুণদের সম্প্রদায়ের ক্ষমতায়নের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি ওকল্যান্ড ভিত্তিক সংস্থা আরবান পিস মুভমেন্টের নির্বাহী পরিচালক নিকোল লি বলেছেন, কম অপরাধের হারের লাভের জন্য অনেক কৃতিত্ব কমিউনিটি গ্রুপগুলির কারণে।
বিজ্ঞাপন 8
নিবন্ধ সামগ্রী
লি বলেছেন, “আমরা সত্যই সম্প্রদায়ের অংশীদার এবং সম্প্রদায় সংগঠনের নেটওয়ার্কগুলি সত্যিকারের সম্প্রদায়ের সুরক্ষা তৈরির জন্য মহামারী থেকে বেরিয়ে আসা কয়েক বছর ধরে আমাদের যে কঠোর পরিশ্রমের কাজ করে চলেছে তা সত্যই আমরা স্বীকার করতে চাই।” “আমরা যে জিনিসগুলি করছি তা কাজ করছে” “
তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যে সামরিক বাহিনীর একটি হস্তক্ষেপ সেই অগ্রগতি হ্রাস করবে।
লি বলেছেন, “এটি আমাদের সম্প্রদায়ের ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে।”
টহল এবং যুব কারফিউ
ওয়াশিংটনে, একাধিক ফেডারেল এজেন্সি, ন্যাশনাল গার্ড সদস্য এবং এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পার্ক পুলিশের এজেন্টদের অবৈধভাবে পার্ক করা লোকদের জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য জাতীয় মলে টহল দেওয়া থেকে আইন প্রয়োগকারী দায়িত্ব পালন করতে দেখা গেছে।
পেন্টাগনের প্রেস সেক্রেটারি কিংসলে উইলসন বলেছেন, প্রহরী সৈন্যদের সশস্ত্র করা হবে না তবে তারা সুরক্ষা টহল এবং সৌন্দর্যের প্রচেষ্টায় তাদের কার্যভারগুলি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করতে অস্বীকার করেছেন।
বিজ্ঞাপন 9
নিবন্ধ সামগ্রী
সাভানাহর জনসন বলেছিলেন যে তিনি সকলেই ফেডারেল সরকারের সাথে অংশীদারিত্বের জন্য, তবে শহরের রাস্তায় সৈন্যরা যা কল্পনা করেছিলেন তা নয়। পরিবর্তে, শহরগুলিকে মাল্টিস্টেট তদন্ত এবং বন্দুক পাচার এবং সাইবার ক্রাইমগুলির মতো সমস্যার মতো জিনিসগুলির জন্য ফেডারেল সহায়তা প্রয়োজন।
জনসন বলেছিলেন, “আমি একজন প্রাক্তন আইন প্রয়োগকারী কর্মকর্তা। এখানে একটি আলাদা দক্ষতা সেট রয়েছে যা পৌরসভার আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলির জন্য সামরিকের চেয়ে ব্যবহৃত হয়।”
জল্পনাও রয়েছে যে ফেডারেল হস্তক্ষেপ তরুণদের জন্য কারফিউ জড়িত করতে পারে।
তবে এটি আরও ক্ষতি করতে পারে, নিকোল লি বলেছেন, তুলনামূলকভাবে বর্ণের তরুণদের প্রভাবিত করে এবং ভুলভাবে ধরে নিয়েছে যে যুবকরা সহিংসতার প্রধান প্ররোচিত।
“আপনি যদি একজন যুবক হন তবে মূলত আপনাকে নির্দিষ্ট ঘন্টা পরে বাইরে থাকার জন্য আপনাকে উদ্ধৃত করা, অপরাধী করা যেতে পারে,” লি বলেছেন। “কেবল এটিই সহিংসতা ও অপরাধের ক্ষেত্রে কোনও সমাধান করে না, এটি তরুণদের ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার ক্রসহায়ারে রাখে।”
অপেক্ষা এবং দেখার একটি খেলা
আপাতত জনসন বলেছিলেন, মেয়ররা ওয়াশিংটনে তাদের সমকক্ষ, মুরিয়েল বাউসারে তাদের সমকক্ষটি দেখছেন, তিনি কীভাবে অভূতপূর্ব ফেডারেল হস্তক্ষেপে নেভিগেট করেন তা দেখার জন্য। ট্রাম্পের অধিগ্রহণের পর থেকে তিনি সমালোচনা ও সহযোগিতা করার মধ্যে একটি দুর্দান্ত লাইন হাঁটছেন, তবে শুক্রবার যখন কর্মকর্তারা টেকওভারটি আটকাতে চেষ্টা করার জন্য মামলা করেছিলেন তখন বিষয়গুলি ছড়িয়ে পড়ে।
জনসন মর্যাদা ও অনুগ্রহের সাথে চালিয়ে যাওয়ার জন্য বোসারের প্রশংসা করেছিলেন।
জনসন বলেছিলেন, “ব্ল্যাক মেয়ররা স্থিতিস্থাপক। আমরা অভ্যন্তরীণভাবে সংগ্রামের সন্তান।” “আমরা দ্রুত খাপ খাইয়ে নিতে শিখি, এবং আমি বিশ্বাস করি যে আমরা করব এবং আমরা আছি।”
নিবন্ধ সামগ্রী