শহীদ সোলাইমানি টাউন এক্সিকিউটিভ অপারেশনে 2 % শারীরিক অগ্রগতি

۱۰: ۰۱ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব – আজ সকালে মাহবুব হেইদারি শহীদ হজ কাসিম সোলিমণি আরদাবিল বলেছেন: 2 -হাইকটারে শহরে একটি আবাসিক প্রকল্পের সময় বলেছেন: জাতীয় আবাসন আন্দোলন পরিকল্পনা এটি উচ্চ মানের, সুন্দর এবং অভ্যন্তরীণ মানক উপকরণগুলির জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ।
তিনি যোগ করেছেন: ভিজ্যুয়াল সৌন্দর্য পর্যবেক্ষণ নির্মাণ প্রকল্প বাস্তবায়ন বিশেষত নির্মাণের ক্ষেত্রে, আর্কিটেকচার এবং নগর পরিকল্পনার জীবনযাত্রার মান এবং পরিবেশের উপর ইতিবাচক এবং প্রত্যক্ষ প্রভাব রয়েছে।
আর্দিবিল প্রদেশের রোডস অ্যান্ড আরবান ডেভেলপমেন্টের মহাপরিচালক বলেছেন: এ পর্যন্ত এই প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নের দ্বারা উপস্থাপিত প্রতিবেদন অনুসারে, 5 % এরও বেশি শারীরিক অগ্রগতি এবং আমরা প্রাদেশিক পর্যায়ে জাতীয় আবাসন আন্দোলনের জন্য আবেদনকারীদের কাছে সরবরাহ করা নমুনা প্রকল্প এবং আবাসিক ইউনিট হওয়ার চেষ্টা করছি, উভয়ই নির্মাণ মানের এবং বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ নকশার ক্ষেত্রে।
হিদারি নির্মাণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার, প্রয়োজনীয় অবকাঠামো সম্পন্ন করা এবং প্রকল্পগুলির প্রযুক্তিগত গুণমান বজায় রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছিলেন, যোগ করেছেন যে জাতীয় আবাসন আন্দোলন প্রকল্প প্রকল্পের নির্মাতারা এবং এজেন্টদের মানের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে ত্যাগ করা উচিত নয়, কারণ আমরা সকলেই এই আবেদনকারীদের জন্য দায়বদ্ধ, যা মূলত “মধ্য ও দরিদ্র”।
তিনি বলেছিলেন: নকশাগুলিতে ভিজ্যুয়াল বিশদ, ঘেরের আলো, বিল্ডিংয়ের অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক স্থাপত্যে সুন্দর এবং উষ্ণ মিশ্রণের ব্যবহার, পাশাপাশি পরিবারগুলির জন্য একটি শান্ত, গতিশীল এবং মনোরম পরিবেশ তৈরিতে উদ্ভিদগুলির মতো প্রাকৃতিক উপাদানগুলির ব্যবহার বিবেচনা করে।
আর্দিবিল প্রদেশের সড়ক ও নগর উন্নয়নের মহাপরিচালক প্রকল্প বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিলেন, নির্মাতাদের দ্বারা উচ্চমানের উপকরণগুলির অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে এবং ইঞ্জিনিয়ারদের তদারকি করে সমস্ত নির্মাণ প্রক্রিয়ার সতর্কতা মান নিয়ন্ত্রণের উপর জোর দিয়ে বলেছেন: ভবিষ্যতে বাসিন্দাদের কাঠামোর গুণমান এবং এই প্রকল্পটি আমাদের শীর্ষস্থানীয় প্রকল্পগুলির একটি হিসাবে। আর্দিবিল নগর উন্নয়ন এটা খেলবে।
সূত্র: ফার্স