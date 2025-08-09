You are Here
শাই গিলজিয়াস-অ্যালেক্সান্ডার লেকারদের সাথে তুলনা আঁকেন
শাই গিলজিয়াস-অ্যালেক্সান্ডার লেকারদের সাথে তুলনা আঁকেন

ওকলাহোমা সিটি থান্ডার শাই গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার এই মুহূর্তে এনবিএর অন্যতম চিত্তাকর্ষক খেলোয়াড়, একজন শাসনকর্তা চ্যাম্পিয়ন এবং এমভিপি।

কোনও দিন হল অফ ফেমে তার কোনও জায়গা থাকতে পারে তবে এনবিএ আইকনগুলির অতীত কোনটি তিনি সবচেয়ে বেশি পছন্দ করেন?

ল উইলিয়ামসের মতে, গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার লেকার্স কিংবদন্তি কোবে ব্রায়ান্টের মতো।

“তিনি আরও কোবে।

উইলিয়ামসের মতে এটি তাঁর খেলার প্রতি গিলজিয়াস-আলেকজান্ডারের প্রতিশ্রুতি যা তাকে সবচেয়ে বেশি ব্রায়ান্টের মতো করে তোলে।

অন্যান্য দলগুলি তার দিকে যা ছুঁড়ে ফেলেছে তা বিবেচনা না করেই তিনি তাদের সাথে লড়াই করার, ট্র্যাফিকের মধ্য দিয়ে বুনতে এবং তার জায়গায় পৌঁছানোর উপায় খুঁজে পাবেন।

এবং একবার তিনি সেখানে উপস্থিত হয়ে গেলে তিনি ধীর বা ব্লক করা খুব কঠিন।

গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার তার গতি, হ্যান্ডেলগুলি এবং তার শ্যুটিংয়ের জন্য পরিচিত।

প্লে অফগুলির মধ্য দিয়ে এবং চ্যাম্পিয়নশিপে যাওয়ার সমস্ত পথে তার দলের সাম্প্রতিক রান চলাকালীন এগুলি সবই স্পষ্ট প্রদর্শনীতে ছিল।

এখন, পরের মরসুমটি শেষের চেয়ে আরও বড় হবে।

থান্ডার হ’ল চ্যাম্পস, যার অর্থ প্রত্যেকে সেগুলি নামাতে চায়।

এদিকে, ওকেসি তারা আবার এটি করতে পারে তা দেখাতে আগ্রহী এবং তাদের ইচ্ছা ব্যাক-টু-ব্যাক শিরোনাম জিততে হবে।

ব্রায়ান্ট অতীতে তা করেছিল এবং যদি গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার একই লক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম হয় তবে আরও বেশি লোক দুজনের তুলনা করবে।

তিনি ইতিমধ্যে অনেক কিছু অর্জন করেছেন, তবে গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার 2025-26 সালে আরও বেশি কিছু করতে চাইছেন।

তিনি ইতিমধ্যে অনেক কিছু অর্জন করেছেন, তবে গিলজিয়াস-আলেকজান্ডার 2025-26 সালে আরও বেশি কিছু করতে চাইছেন।



