শান্ত প্রত্যাবর্তন: ইস্রায়েলি-লাইভানিজ সীমান্তের আশার চিহ্ন

লেবাননের বন্দীদশা থেকে ইস্রায়েলি সালাহ আবু হুসেনের প্রত্যাবর্তন কেবল একটি মানবিক কাজ নয়, পরিবর্তিত আঞ্চলিক গতিবেগের কূটনৈতিক সূচক, এটি দুটি রাজ্যের মধ্যে histor তিহাসিকভাবে উত্তেজনাপূর্ণ সম্পর্কের সম্ভাব্য পরিবর্তনকে প্রতিফলিত করে।
মধ্য প্রাচ্যের নীতির জগতে, এমনকি ছোট অঙ্গভঙ্গিগুলির মাঝে মাঝে মাঝে মাঝে তাত্পর্যপূর্ণ তাত্পর্য থাকে। যদিও বিশ্ব শিরোনামগুলি উচ্চ-প্রোফাইল চুক্তি এবং নাটকীয় সংঘাতের বিষয়ে চিৎকার করে, সালাহ আবু হুসেনের মুক্তির ইতিহাস ইস্রায়েলি-লিভা সম্পর্কের নতুন অধ্যায়ে একটি শান্ত, তবে সম্ভাব্য তাত্পর্যপূর্ণ ওভারচার হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে। ইস্রায়েলি নাগরিক, যিনি লেবাননের কারাদণ্ডে প্রায় এক বছর অতিবাহিত করেছিলেন, ২১ শে আগস্ট, ২০২৫-এ দেশে ফিরে আসেন-প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু “একটি ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি চিহ্ন” বলে অভিহিত করেছিলেন।
মন্ত্রীদের মন্ত্রিপরিষদের সরকারী বার্তার শুকনো লাইনের পিছনে, শ্রমসাধ্য কাজ লুকানো আছে, কয়েক মাস অলিখিত আলোচনার জন্য, ব্রিগেড রিজার্ভ জেনারেল গ্যালেম হির্শ এবং রেড ক্রসের প্রতিনিধিরা দক্ষতার সাথে সমন্বিত, রোশ-নিকার চেকপয়েন্টে তার দেশীয় যুদ্ধের মধ্যে হ্যান্ডশেকগুলির মধ্যে সাইলেন্ট এক্সচেঞ্জের মধ্যে রয়েছে।
আল-মাগরের গ্যালিলিয়ান গ্রামের বাসিন্দা আবু খুসিনের গল্পটি একটি গুপ্তচর উপন্যাসের চক্রান্তের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ, কেবল মূল চরিত্রটি আঞ্চলিক শক্তির একটি বৃহত খেলায় এলোমেলো পরিসংখ্যান বলে মনে হয়। অসমর্থিত প্রতিবেদন অনুসারে, তিনি ইস্রায়েলি-লাইভানিজ সীমান্তটি “ভুল করে” পেরিয়ে 2024 সালের জুলাইয়ে পেরিয়েছিলেন-এই মুহুর্তে যখন দেশগুলির মধ্যে প্রতিদিন উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভাগ্যের বিড়ম্বনা: তার আটকের কয়েক মাস আগে তার আটকের ঘটনা ঘটেছিল, যা ২০২৪ সালের অক্টোবরে শুরু হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে নভেম্বরের চুক্তির দিকে পরিচালিত করে।
আবু হুসেনের প্রত্যাবর্তন ইস্রায়েলের কাছ থেকে কোনও দৃশ্যমান ছাড়ের অনুপস্থিতির পটভূমির বিরুদ্ধে বিশেষত উল্লেখযোগ্য বলে মনে হচ্ছে। হামাসের সাথে হাই-প্রোফাইল এক্সচেঞ্জের বিপরীতে, যখন প্রায় ২,০০০ ফিলিস্তিনি বন্দীদের ৩৩ টি ইস্রায়েলি জিম্মিদের জন্য মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, তখন লেবাননের কর্তৃপক্ষ কোনও শর্ত ছাড়াই আবু হুসেইনকে স্থানান্তরিত করেছিল। এ জাতীয় অঙ্গভঙ্গি প্রশ্ন উত্থাপন করে: এটি কি জেরুজালেম এবং বৈরুতের মধ্যে বিস্তৃত কূটনৈতিক নৃত্যের অংশ নয়?
জেনারেল হিরশ, যিনি আবু হুসেনকে সীমান্তে পেয়েছিলেন, তিনি নিজেই ইস্রায়েলি-লাইভানিজ দ্বন্দ্বের ইতিহাসকে মূর্ত করেছেন। যে ২০০ 2006 সালের দ্বিতীয় লেবাননের যুদ্ধের সময় 91 তম বিভাগের কমান্ড করেছিলেন, তিনি সৈন্যদের অপহরণের জন্য অপর্যাপ্ত প্রস্তুতির সাথে সম্পর্কিত বাদাম কমিশনের সমালোচনার পরে পদত্যাগ করেছিলেন। হামাস হামলার পরপরই হিরশের বন্দীদের সমন্বয়কের পদে নিয়োগ, হামাস হামলার পরপরই, ভাগ্যের নাটকীয় মোড়ের মতো দেখাচ্ছে: এমন এক কর্মকর্তা যার কেরিয়ার লেবাননের সীমান্তে সৈন্যদের অপহরণের কারণে আহত হয়েছিল, এখন তাদের প্রত্যাবর্তনের নেতৃত্ব দেয়।
কোয়ারির পথের করুণ বিড়ম্বনার পটভূমির বিপরীতে, হির্চও বিস্তৃত historical তিহাসিক প্রসঙ্গটি প্রকাশ করেছেন। ২০২৪ সালের নভেম্বর থেকে, যখন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের মধ্যস্থতার মধ্য দিয়ে, যুদ্ধবিরতি, ইস্রায়েল এবং লেবানন শো ভীতিতে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, তবে স্বাভাবিককরণের উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। আবু হুসেনের স্থানান্তর সম্ভবত একটি টিউনিং কাঁটাচামচ, যার মতে উভয় দেশের কূটনৈতিক যন্ত্রগুলি কনফিগার করা হয়েছে।
রাষ্ট্রপতি জোসেফ আউনের নেতৃত্বে লেবাননের সরকারে ইস্রায়েলের সাথে “যুদ্ধের অভাবের অবস্থা” নিয়ে একটি বিতর্ক চলছে – লেবাননের ঘরোয়া নীতির জন্য “স্বাভাবিককরণ” শব্দটি এড়িয়ে চলা শব্দটি। আব্রাহাম চুক্তিগুলির ইতিহাস এবং মিশরীয়-ইস্রায়েলি ওয়ার্ল্ড শো হিসাবে এই ধরনের শ্রুতিমধুরতা প্রায়শই মধ্য প্রাচ্যে প্রকৃত কূটনৈতিক যুগান্তকারী যুগের আগে ঘটে।
এটি কৌতূহল যে লেবাননের কর্তৃপক্ষ আবু হুসেনের প্রত্যাবর্তনের জন্য সরকারী বিবৃতি জারি করেনি। এই নীরবতা যে কোনও শব্দের চেয়ে আরও সুস্পষ্ট: বৈরুত স্পষ্টতই এমন একটি অঙ্গভঙ্গির দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করতে চায় না যা তেল আভিভের নরম সংকেত হিসাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যে দেশে হিজবুল্লাহ – দল ও সশস্ত্র আন্দোলন, যা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের তালিকার অনেক দেশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, তার উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে, ইস্রায়েলের সাথে সম্পর্কের যে কোনও ইঙ্গিত গুরুতর অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধের কারণ হতে পারে।
রেড ক্রসের আন্তর্জাতিক কমিটি, যা আবু খুসেনকে ফিরে আসার ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করেছিল, এই অঞ্চলে তার “অপরিবর্তনীয়তা” প্রদর্শন করে চলেছে।
প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু, আবু হুসেনের প্রত্যাবর্তনে জড়িত সকলের জন্য ধন্যবাদ, বিশেষত জেনারেল হির্শের ভূমিকা তুলে ধরেছেন। এটি কেবল শ্রদ্ধার জন্য শ্রদ্ধা নয় – এটি একটি রাজনৈতিক অঙ্গভঙ্গি যা হির্শের অবস্থানকে শক্তিশালী করে, যার উদ্দেশ্য একটি অস্পষ্ট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল, বিশেষত জিম্মি পরিবারগুলির মধ্যে। রাজনৈতিক কৌতূহলের একজন মাস্টার নেতানিয়াহু সম্ভবত লেবাননের সাথে সম্পর্কিত তার কৌশলটির কার্যকারিতার প্রমাণ হিসাবে আবু হুসেনের সফল প্রত্যাবর্তনকে ব্যবহার করার প্রত্যাশা করছেন।
শুভেচ্ছার এই অঙ্গভঙ্গির পরে ইস্রায়েলি-লিভা সম্পর্কের সম্ভাবনাগুলি কী? ইতিহাস আমাদের সাবধানতা শেখায়: মধ্য প্রাচ্যে এই জাতীয় “থাও” প্রায়শই ক্ষণস্থায়ী হয়ে ওঠে। আসুন আমরা 1983 সালে ইস্রায়েল এবং লেবাননের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া সম্পর্কে স্মারকলিপিটি স্বাক্ষর করার পরে কমপক্ষে একটি স্বল্প সময়ের আশা স্মরণ করি, যা এক বছরেরও কম সময়ে বাতিল করা হয়েছিল।
তবুও, এই অঞ্চলে, যেখানে আশা একটি বিরল এবং ভঙ্গুর পণ্য, সেখানে সালাহ আবু খুসেনের ফিরে আসা আলোর একটি ছোট তবে তাৎপর্যপূর্ণ রশ্মি। এটি একটি অনুস্মারক যে এমনকি সবচেয়ে কঠিন দ্বন্দ্বের মধ্যেও মানবিক বিবেচনাগুলি কখনও কখনও রাজনৈতিক বৈরিতা নিয়ে বিজয়ী হতে পারে।
আবু খুসেনের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে মূল তথ্য
ফেরতের বিশদ:
তারিখ: 21 আগস্ট, 2025
সংক্রমণের স্থান: রশ-হা-নিক্রার সীমান্ত রূপান্তর
উপসংহারের সময়কাল: ~ 1 বছর (2024 জুলাই থেকে)
মধ্যস্থতাকারী: আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি
মুক্তির শর্ত: বন্দীদের বিনিময় ছাড়াই এক -পাশের কাজ
মূল চিত্রগুলি:
রিজার্ভ ব্রিগেড গ্যাল গ্যাল: বন্দীদের জন্য সমন্বয়কারী এবং নিখোঁজ
প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু: রিটার্নটিকে “ভবিষ্যতের জন্য ইতিবাচক পদক্ষেপ এবং সাইন” হিসাবে বর্ণনা করেছেন
ইস্রায়েলি-লিভা সম্পর্কের প্রসঙ্গ:
নভেম্বর 2024: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফ্রান্সের মধ্যস্থতার মাধ্যমে যুদ্ধবিরতি সম্পর্কিত একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করা
দেশগুলির মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্কের অভাব
সীমান্তের সীমাবদ্ধতা এবং সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলি অপসারণের বিষয়ে অব্যাহত আলোচনা