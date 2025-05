শান (ডিডি) কম্বসের হিংস্র উত্সাহ ছিল, প্রতিরক্ষা বিচারে স্বীকার করে, তবে যৌন পাচারকে অস্বীকার করে

সতর্কতা: এই গল্পটি যারা যৌন সহিংসতা অনুভব করেছেন বা এর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ কাউকে জানেন তাদের প্রভাবিত করতে পারে।

জনসাধারণ শান (ডিডি) কম্বসকে জীবনের চেয়ে বৃহত্তর সাংস্কৃতিক আইকন এবং ব্যবসায়িক মোগুল হিসাবে জানত, তবে পর্দার আড়ালে, তিনি মহিলাদের সেক্সি ট্র্যাফিকিং ট্রায়ালয়ে সোমবার একটি জুরির বিবৃতি চলাকালীন একটি ফেডারেল প্রসিকিউটর সোমবার একটি জুরিকে বলেছিলেন, সোমবার একজন ফেডারেল প্রসিকিউটর একটি জুরিকে বলেছিলেন।

“এটি শান কম্বস,” সহকারী মার্কিন অ্যাটর্নি এমিলি জনসন ম্যানহাটান জুরিকে বলেছেন, কম্বসের দিকে ইঙ্গিত করে, যিনি কথা বলার সাথে সাথে তাঁর চেয়ারে ফিরে ঝুঁকেছিলেন। “এই বিচারের সময় আপনি আসামীদের অপরাধের প্রায় 20 বছর শুনতে যাচ্ছেন। তবে তিনি এটি একা করেননি। তাঁর দেহরক্ষী এবং উচ্চ-পদমর্যাদার কর্মচারীদের একটি অভ্যন্তরীণ বৃত্ত ছিল যারা তাকে অপরাধ করতে এবং তাদের cover াকতে সহায়তা করেছিল।”

তিনি বলেছিলেন, এই অপরাধগুলি অপহরণ, অগ্নিসংযোগ, মাদক, যৌন অপরাধ, ঘুষ এবং বাধা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

তিনি জুরিদের বলেছিলেন যে তারা ভুক্তভোগীদের কাছ থেকে সাক্ষ্য শুনবেন যারা বলেছিলেন যে 55 বছর বয়সী কম্বস নিয়মিত তাদের মারধর করে এবং ক্ষুদ্রতম অংশগুলিতে ক্রোধে বিস্ফোরিত হয়।

জনসন বলেছিলেন, “তারা আপনাকে তাদের জীবনের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা সম্পর্কে বলবে they

প্রতিরক্ষা আইনজীবী টেনি জেরাগোস তার উদ্বোধনী বিবৃতিতে বিরোধিতা করেছেন যে প্রসিকিউটররা বড়দের মধ্যে যৌনতা এবং যৌন পাচারের মামলায় প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে যৌন মিলনকে মোচড় দেওয়ার চেষ্টা করছেন।

কম্বস পাঁচটি অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করেছেন, যার মধ্যে একটি র‌্যাটারিং ষড়যন্ত্র, জোর করে যৌন পাচারের দুটি গণনা, জালিয়াতি বা জবরদস্তি এবং পতিতাবৃত্তিতে জড়িত থাকার জন্য পরিবহণের দুটি গণনা রয়েছে।

তিনবারের গ্র্যামি বিজয়ীর পক্ষে আইনজীবীরা বলছেন যে প্রসিকিউটররা ভুলভাবে একটি পার্টি-প্রেমময় জীবনধারা থেকে কোনও অপরাধ করার চেষ্টা করছেন যা সম্ভবত মজাদার হতে পারে, তবে এটি অবৈধ ছিল না।

এই আদালতের স্কেচ, কম্বস, সেন্টার, উপস্থিতিতে তার পরিবারের কাছে হৃদয় সাইন মোশন সোমবার ম্যানহাটনের একটি মার্কিন ফেডারেল আদালতে তার বিচারের প্রথম দিনেই মার্কিন মার্শালদের দ্বারা লকআপ থেকে বেরিয়ে আসার কারণে তিনি তার পরিবারের কাছে হৃদয়ের চিহ্ন। (অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের মাধ্যমে এলিজাবেথ উইলিয়ামস)

“শান কম্বস একটি জটিল মানুষ, তবে এটি কোনও জটিল ঘটনা নয় This এই মামলাটি প্রেম, হিংসা, কুফর এবং অর্থ সম্পর্কে,” জেরাগোস জুরির আটজন পুরুষ এবং চারজন মহিলাকে বলেছিলেন।

“গত এক বছর ধরে এই মামলার আশেপাশে প্রচুর পরিমাণে শব্দ হয়েছে। এই শব্দটি বাতিল করার সময় এসেছে,” তিনি যোগ করেছেন, কেসটি যে তীব্র জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তা উল্লেখ করে।

জেরাগোস স্বীকার করেছেন যে কম্বসের সহিংস উত্সাহগুলি প্রায়শই অ্যালকোহল এবং মাদক দ্বারা চালিত হয়, সম্ভবত ঘরোয়া সহিংসতার অভিযোগের নিশ্চয়তা থাকতে পারে, তবে যৌন পাচার এবং র‌্যাটারিং গণনাগুলি তার মুখোমুখি নয়।

তিনি জুরিদের আরও বলেছিলেন যে তারা সম্ভবত মনে করতে পারে যে কম্বস একটি “ঝাঁকুনি” এবং সম্ভবত তার “দুরন্ত সেক্স” “বলে মনে করতে পারে না, তবে” তাকে বোঝানো হয় না বলে অভিযোগ করা হয় না। তার বিরুদ্ধে ঝাঁকুনির অভিযোগ আনা হয়নি। “

কম্বস, একটি সাদা সোয়েটার পরা, সকাল 9 টার আগে কোর্টরুমে প্রবেশ করল, আইনজীবীদের আলিঙ্গন করে এবং তার পিছনে বেঞ্চে বসে সমর্থকদের কাছে একটি থাম্বস দেয়। এর আগে, কোর্টহাউসে প্রবেশের লাইনটি ব্লকটি প্রসারিত করে। কম্বসের মা এবং তার কিছু সন্তানদের ভিড়ের পাশ দিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং সোজা ভবনে নিয়ে এসেছিলেন।

পাঁচ-গণনার অভিযোগে তাকে সমস্ত অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করা হলে তাকে কমপক্ষে 15 বছর কারাগারে নামাতে পারে। সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তারের পর থেকে তাকে ব্রুকলিনের একটি ফেডারেল কারাগারে কারাবরণ করা হয়েছে।

কম্বসের পরিবারের কিছু সদস্য সোমবার পৌঁছেছেন। (জিনাহ মুন/রয়টার্স)

প্রসিকিউটররা বলছেন যে কম্বস মহিলাদেরকে ড্রাগ-আপ গ্রুপের যৌন এনকাউন্টারগুলিতে জোর করে “ফ্রিক-অফস,” “ওয়াইল্ড কিং নাইটস” বা “হোটেল নাইটস” বলে অভিহিত করেছিলেন, তারপরে তাদের সহিংসতার মাধ্যমে লাইনে রেখেছিলেন। তার বিরুদ্ধে প্রায়শই চুলের দ্বারা দম বন্ধ করা, আঘাত করা, লাথি মেরে এবং টেনে আনার অভিযোগ রয়েছে।

‘কেবল আইসবার্গের টিপ’

জনসন জুরিয়ারদের এক রাতের কথা বলেছিলেন যখন কম্বস অভিযোগ করেছিলেন যে কোনও কর্মচারীকে অপহরণ করেছিলেন এবং তার এককালীন বান্ধবী, আরএন্ডবি গায়ক ক্যাসিকে হুমকি দিয়েছিলেন, যিনি এই বিচারের মূল সাক্ষী হওয়ার আশা করছেন। কম্বস ক্যাসিকে বলেছিলেন যে তিনি যদি তাকে আবার অস্বীকার করেন তবে তিনি একজন পুরুষ এসকর্টের সাথে তার যৌন সম্পর্কের ভিডিও প্রকাশ করবেন – ভিডিও যে প্রসিকিউটর “তার জীবনের সবচেয়ে অপমানজনক রাতের স্যুভেনিরস নামে পরিচিত,” জনসন বলেছিলেন।

জনসন বলেছিলেন, “আইসবার্গের ঠিক টিপস” ছিল, জুরিদের বলেছিলেন যে ক্যাসি একমাত্র মহিলা কম্বসকে মারধর করেছিলেন এবং যৌন নির্যাতন করেছিলেন, অভিযোগ করে যে তার অভ্যন্তরীণ বৃত্তটি তাকে এড়িয়ে যেতে সহায়তা করেছিল। প্রসিকিউটর বলেছিলেন যে কম্বস একজন প্রাক্তন কর্মচারীকে ধর্ষণ করেছে এবং সেই কর্মীরা যৌন ক্রিয়াকলাপের উদ্দেশ্যে মহিলাদের রাজ্য লাইন জুড়ে পরিবহন করতে সহায়তা করেছিল।

প্রসিকিউটর জানিয়েছেন, গত বছর কম্বস অন্য মহিলাকে নির্মমভাবে পরাজিত করেছিলেন-কেবল জেন হিসাবে চিহ্নিত-যখন তিনি অন্ধকার হোটেল কক্ষগুলিতে বছরের পর বছর ধরে ফ্রিক-অফের বিষয়ে তাঁর মুখোমুখি হয়েছিলেন, যখন তিনি তারিখের রাত এবং বিশ্বজুড়ে ভ্রমণে অন্যান্য প্যারামারগুলি নিয়েছিলেন, প্রসিকিউটর বলেছিলেন।

জেরাগোস যুক্তি দিয়েছিলেন যে কম্বস এবং জেনের একটি “বিষাক্ত এবং অকার্যকর সম্পর্ক” ছিল এবং তিনি স্বেচ্ছায় ফ্রিক-অফে নিযুক্ত ছিলেন কারণ তিনি কম্বসের সাথে সময় কাটাতে চেয়েছিলেন। এক বছর আগে তাদের লড়াই শুরু হয়েছিল যখন জেন কম্বসের হিংস্র ক্রোধে মাথা নিচু করে ফেলেছিল, জেরাগোস বলেছিলেন যে তিনি কম্বসের সহিংসতা ন্যায়সঙ্গত করতে চান না তবে লড়াইটি যৌন পাচারের প্রমাণ ছিল না।

প্রসিকিউটররা বলছেন, যৌন দলগুলি কম্বসের যৌন নির্যাতনের কেন্দ্রবিন্দু। জনসন জানিয়েছেন, কম্বসের সংস্থা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বিদেশে হোটেল কক্ষে অনুষ্ঠিত দলগুলির জন্য অর্থ প্রদান করেছিল এবং তার কর্মীরা তার পছন্দসই আলোকসজ্জা, অতিরিক্ত লিনেন এবং লুব্রিক্যান্ট দিয়ে কক্ষগুলি মঞ্চস্থ করেছিলেন, জনসন বলেছিলেন। জনসন বলেছিলেন যে কম্বস ক্যাসি সহ মহিলাদের মাদক সেবন করতে এবং পুরুষ এসকর্টের সাথে যৌন ক্রিয়াকলাপে জড়িত থাকতে বাধ্য করেছিলেন, যখন তিনি নিজেকে সন্তুষ্ট করেছিলেন এবং মাঝে মাঝে সেগুলি রেকর্ড করেছিলেন, জনসন বলেছিলেন।

ফেডারেল এজেন্টরা তাদের যৌন পাচার তদন্তের অংশ হিসাবে ফ্লা। (রেবেকা ব্ল্যাকওয়েল/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

Combs would beat Cassie over the smallest slights, such as leaving a freak-off without his permission or taking too long in the bathroom, Johnson said. প্রসিকিউটর জানিয়েছেন, কম্বস পুরুষ এসকর্টের সাথে যৌনমিলনে জড়িত থাকার জনসাধারণের ভিডিওগুলি প্রকাশ করে ক্যাসির গানের কেরিয়ার নষ্ট করার হুমকি দিয়েছিল, প্রসিকিউটর জানিয়েছেন।

জনসন বলেছিলেন, “তার জীবিকা তাকে খুশি রাখার উপর নির্ভর করে।”

কম্বস জনসন এবং জুরির দিকে তাকানোর সাথে সাথে প্রসিকিউটর হিসাবে তিনি যা বলেছিলেন তা তিনি সহিংসতা, যৌন নির্যাতন এবং ব্ল্যাকমেইলের একটি ধরণ বলে বর্ণনা করেছিলেন।

প্রাক্তন বান্ধবী সাক্ষী হওয়ার প্রত্যাশা

ক্যাসি, যার আইনী নাম ক্যাসান্দ্রা ভেনচুরা, বিচারের প্রথম সাক্ষীদের মধ্যে থাকবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

তিনি ২০২৩ সালে একটি মামলা দায়ের করেছিলেন যে কম্বস তাকে মারধর ও ধর্ষণ সহ কয়েক বছর ধরে নির্যাতনের শিকার করেছে। মামলা দায়েরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মামলা মীমাংসিত হয়েছিল, তবে এটি আইন প্রয়োগের তদন্তকে স্পর্শ করেছিল এবং এরপরে একই ধরণের দাবি করা লোকদের কাছ থেকে কয়েক ডজন মামলা দায়ের করা হয়েছিল।

জেরাগোস দাবি করেছেন যে কম্বসের অভিযোগকারীরা অর্থ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। তিনি জুরিদের বলেছিলেন যে ক্যাসি যখন তার বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন তখন আমাদের কাছে 30 মিলিয়ন ডলার দাবি করেছিলেন এবং অন্য একজন সাক্ষী চুক্তি মামলা মোকদ্দমা লঙ্ঘনের জন্য আমাদের 22 মিলিয়ন ডলার দাবিতে স্বীকৃতি দেবেন।

“নিজেকে জিজ্ঞাসা করুন, তারা এখন কেন এই অভিযোগটি করছেন? তাদের উদ্দেশ্য কী? তাদের অনেকের জন্য উত্তরটি সহজ: অর্থ,” জেরাগোস বলেছিলেন।

প্রসিকিউটররা ২০১ 2016 সালে লস অ্যাঞ্জেলেস হোটেলের হলওয়েতে ক্যাসিকে পরাজিত কম্বসের একটি সুরক্ষা ক্যামেরা ভিডিও দেখানোর পরিকল্পনা করছেন।

জনসন জুরিকে বলেছিলেন যে তারা কম্বসের অভ্যন্তরীণ চেনাশোনা দৈর্ঘ্য শুনতে পাবে তাকে আক্রমণটি আড়াল করতে এবং তারা যা ভেবেছিল তা একমাত্র ভিডিও রেকর্ডিং বলে মনে করতে গিয়েছিল। তিনি বলেন, একটি নিরাপত্তা প্রহরীকে নগদ $ 100,000 মার্কিন ডলার দিয়ে একটি ব্রাউন পেপার ব্যাগ দেওয়া হয়েছিল যখন কম্বসের দেহরক্ষী এবং চিফ অফ স্টাফের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলেন। “এটি একমাত্র সময় থেকে অনেক দূরে যে আসামীদের অভ্যন্তরীণ বৃত্তটি পদগুলি বন্ধ করার এবং ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেছিল।”

কম্বসের আইনজীবী, মার্ক অ্যাগনিফিলো সোমবার ম্যানহাটন কোর্টহাউসে পৌঁছেছেন। (শেঠ ওয়েনিগ/দ্য অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস)

সোমবার সাক্ষ্য দেওয়ার প্রত্যাশিত আরেক সাক্ষী হলেন যে হোটেলটিতে কম্বস ক্যাসিকে আক্রমণ করেছিল সেখানে সুরক্ষার প্রহরী।

গত বছর সিএনএন -তে হোটেল ভিডিও প্রচারিত হওয়ার পরে, কম্বস ক্ষমা চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তিনি তার ক্রিয়াকলাপের জন্য “সম্পূর্ণ দায়িত্ব” নিয়েছেন। “আমি যখন এটি করেছি তখন আমি বিরক্ত হয়েছি। আমি এখন বিরক্ত।”

জেরাগোস আরও স্বীকার করেছেন যে কম্বস অত্যন্ত alous র্ষান্বিত এবং “একটি খারাপ মেজাজ রয়েছে”, জুরিকে জানিয়েছিলেন যে তিনি মাঝে মাঝে রেগে গিয়েছিলেন এবং অ্যালকোহল পান করার সময় বা “ভুল ড্রাগগুলি করেছিলেন”। তবে, তিনি বলেছিলেন, “ঘরোয়া সহিংসতা যৌন পাচার নয়।”

জুরিরা ফ্রিক-অফগুলির রেকর্ডিংগুলিও দেখতে পারে। অভিযোগটি বলেছিল যে ঘটনাগুলি কখনও কখনও দিন স্থায়ী হয় এবং অংশগ্রহণকারীদের পুনরুদ্ধার করার জন্য আইভি-ড্রিপগুলি প্রয়োজন।

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসগুলি সাধারণত এমন লোকদের সনাক্ত করে না যারা বলে যে তারা প্রকাশ্যে এগিয়ে না আসে, ক্যাসি যেমন করেছেন, তারা যৌন নির্যাতনের শিকার হন।

বিচারটি কমপক্ষে আট সপ্তাহ স্থায়ী হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

যাকে যৌন নির্যাতন করা হয়েছে তার জন্য সমর্থন পাওয়া যায়। আপনি এর মাধ্যমে সংকট লাইন এবং স্থানীয় সহায়তা পরিষেবাগুলিতে অ্যাক্সেস করতে পারেন কানাডা সরকার ওয়েবসাইট বা কানাডা ডাটাবেসের সহিংসতা সমিতি সমাপ্তি। আপনি যদি তাত্ক্ষণিক বিপদে বা আপনার সুরক্ষার জন্য বা আপনার চারপাশের অন্যদের জন্য ভয় পান তবে দয়া করে 911 কল করুন।