শান পেটন বো নিক্স স্টেটমেন্টের সাথে মাথা ঘুরিয়ে দেয়
শান পেটন বো নিক্স স্টেটমেন্টের সাথে মাথা ঘুরিয়ে দেয়

ডেনভার ব্রোনকোসকে বিতর্ক ফিরে পেতে খুব বেশি সময় প্রয়োজন ছিল না।

প্রধান কোচ শান পেটন কাজের জন্য সঠিক ব্যক্তি হিসাবে প্রমাণিত।

তাঁর দৃষ্টি কার্যকর করার জন্য তাঁর কেবল সঠিক কোয়ার্টারব্যাকের প্রয়োজন ছিল এবং তিনি এটি বো নিক্সে পেয়েছিলেন।

এখন, নিক্স তার দ্বিতীয় মরসুমে প্রবেশের সাথে সাথে, তার কোচের তার এবং তার ভবিষ্যতের জন্য কিছু আকাশের উচ্চ প্রত্যাশা রয়েছে।

পেটন আন্ডারডগ এনএফএল এর মাধ্যমে বলেছিলেন, “তিনি পরের দুই বছর লীগের শীর্ষ চার বা পাঁচটি কোয়ার্টারব্যাকের একজন হতে চলেছেন।”

নিক্স অংশটিকে ছদ্মবেশী হিসাবে দেখেছিল।

তিনি কিছুটা মেরুকরণের সম্ভাবনা হিসাবে এনএফএলে প্রবেশ করেছিলেন এবং তার প্রতিরোধকারীদের ন্যায্য অংশ ছিল।

তবুও, তিনি খুব কমই দু’বার একই ভুল করেছিলেন এবং তাঁর কলেজের বিস্তৃত অভিজ্ঞতা সম্ভবত তাকে মসৃণ রূপান্তর করতে সহায়তা করেছিল।

নিক্স তার পাসের 66.3 শতাংশ 3,775 গজ, 29 টাচডাউন এবং 12 টি ইন্টারসেপশনস সম্পন্ন করেছে।

তিনি 430 গজ এবং চারটি টিডি -র জন্য 92 বার বলটি বহন করেছিলেন।

তিনি একজন ভাল অ্যাথলিট যিনি তার পা দিয়ে নাটক তৈরি করতে পারেন এবং তিনি তার বাহু দিয়ে মাঠের সমস্ত স্তরে সমৃদ্ধ হন।

নিক্সের কিছুটা বেশি কিছু করার প্রবণতা প্রায়শই তাকে কলেজে আঘাত করে, তবে পেটন তাকে কাজে লাগাতে দুর্দান্ত কাজ করেছিলেন।

তিনি তাকে সফল হওয়ার মতো অবস্থানে রেখেছিলেন এবং মৌসুমটি চলার সাথে সাথে তাকে আরও স্বাধীনতা দেওয়ার আগে তাকে সিস্টেমে স্বাচ্ছন্দ্য দিয়েছিলেন।

এখন, তিনি লিগে তার দ্বিতীয় বছরে এটি চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবেন।

পরবর্তী: বো নিক্স ২ য় মরসুমে তার প্রত্যাশা প্রকাশ করে



