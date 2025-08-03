You are Here
শান ম্যাকভে র‌্যামস রুকিকে প্রকাশ করেছেন যিনি ‘সত্যই জ্বলজ্বল করেছেন’

লস অ্যাঞ্জেলেস র‌্যামসের এনএফএল খসড়ার পরবর্তী রাউন্ডগুলিতে মূল্য সন্ধানের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে।

এই সামনের অফিস এবং স্কাউটিং বিভাগ তরুণ তারকাদের সন্ধান এবং বিকাশের একটি অবিশ্বাস্য কাজ করেছে।

তারা পোকা নাকুয়া এবং কায়রেন উইলিয়ামসের মতো ছেলেদের সাথে এটি করেছে এবং তারা এখন কোনটা মাম্পফিল্ডের সাথে একই কাজ করতে পারে।

পিটসবার্গের বাইরে সপ্তম রাউন্ডের প্রশস্ত রিসিভার প্রশিক্ষণ শিবিরে কিছুটা মাথা ঘুরিয়েছে এবং দেখে মনে হচ্ছে তিনি ইতিমধ্যে শান ম্যাকভয়ের চোখে পড়েছেন:

“তিনি দুর্দান্ত কাজ করছেন You আপনি তাকে প্রচুর নাটক তৈরি করতে দেখছেন He

5-ফুট -11 এবং মাত্র 186 পাউন্ডে দাঁড়িয়ে, প্রাক্তন প্যান্থার্স স্ট্যান্ডআউট স্পষ্টভাবে সেখানে সবচেয়ে বেশি শারীরিক নমুনা নয় এবং 40-গজ ড্যাশের তার 4.59-সেকেন্ড সময় তার ক্ষেত্রে সহায়তা করার জন্য খুব বেশি কিছু করেনি।

তবুও, তিনি বুদ্ধিমান পদক্ষেপ এবং শক্তিশালী পদক্ষেপের অ্যারে দিয়ে বিচ্ছেদ তৈরি করার একটি চিত্তাকর্ষক ক্ষমতা দেখিয়েছেন।

অবশ্যই, সম্ভাব্য চুরি হিসাবে তাঁর সম্পর্কে কথা বলা খুব তাড়াতাড়ি, এবং তিনি 53 সদস্যের রোস্টারও তৈরি করতে পারেন না।

এছাড়াও, নতুন আগত দাভন্তে অ্যাডামস এবং নাকুয়া সম্ভবত পাসিং গেমের বেশিরভাগ কাজ পরিচালনা করবে।

তবুও, আমরা এই দলটিকে অতীতে অনেকবার এনএফএল খসড়াটির ৩ য় দিনে সোনার স্ট্রাইক করতে দেখেছি এবং শান ম্যাকভে যতক্ষণ না শটগুলি ডাকছে ততক্ষণ তারা গণনা করার মতো শক্তি হবে।

মাম্পফিল্ড তার অ্যাথলেটিকিজম, আকার বা গতিতে মুগ্ধ হবে না, তবে শান ম্যাকভে যদি যা দেখেন তা পছন্দ করেন তবে লিগের বাকি অংশগুলি আরও ভাল মনোযোগ দেওয়ার ছিল এবং তার দিকে নজর রাখেন।

