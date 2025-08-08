You are Here
শান হোয়েটের ওভারটাইম ফিল্ড গোলটি টিক্যাটসের বিপক্ষে বিসি লায়ন্স জয় অর্জন করে
বিসি তিনটি খেলায় প্রথম জয় অর্জন করেছে এবং ২ July জুলাই হ্যামিল্টনের কাছে ৩ 37-৩৩ হোম হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নিয়েছে।

কানাডিয়ান প্রেস

এবং রাল্ফ

07 আগস্ট, 2025 প্রকাশিত3 মিনিট পড়া

বিসি লায়ন্স জেভন কোটয় (৮)) হ্যামিল্টনের হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালদের বিপক্ষে প্রথমার্ধের সিএফএল ফুটবল অ্যাকশনের সময় সতীর্থদের সাথে তাঁর স্পর্শডাউন উদযাপন করেছেন। ছবি নিক আইওয়ানিশিন দ্বারা /কানাডিয়ান প্রেস

হ্যামিল্টন-বৃহস্পতিবার রাতে শান হোয়েটের 19-ইয়ার্ডের মাঠের গোলটি বিসি লায়ন্সকে হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালদের বিপক্ষে ৪১-৩৮ ওভারটাইম জয় অর্জন করেছে।

হোয়েট তার গেমস-জয়ের বুটের সাথে বিসি-র প্রথম ওভারটাইম দখলটি ক্যাপড করেছে। হ্যামিল্টনের উদ্বোধনী দখল ছিল তবে প্রাক্তন টিকাট ডিওয়েন হেন্ডরিক্স 29,012 এর হ্যামিল্টন স্টেডিয়ামের সমাবেশকে হতাশার জন্য টিম হোয়াইটের ফ্যামিলি পুনরুদ্ধার করেছিলেন।

বিসি (৪-৫) তিনটি খেলায় প্রথম জয় অর্জন করেছে এবং ২ July জুলাই হ্যামিল্টনের কাছে ৩ 37-৩৩ হোম হেরে যাওয়ার প্রতিশোধ নিয়েছে।

হ্যামিল্টন (-3-৩) এর ছয়-গেমের জয়ের ধারাটি ছড়িয়ে পড়েছিল।

হ্যামিল্টন নিয়ন্ত্রণের চূড়ান্ত খেলায় মার্ক লিগগিওর ২৯-গজের মাঠের গোলে ওভারটাইমকে বাধ্য করেছিল, একটি পাঁচ-প্লে, ৪৪-গজ মার্চ শেষ করে যা ৩২ সেকেন্ড বাকি রেখে শুরু হয়েছিল। নাথান রাউরক জেমস বাটলারকে ১৪: ২২-এ 16-ইয়ার্ডের টিডি পাসে জেমস বাটলারকে খুঁজে পাওয়ার পরে একটি সাত-প্লে, 85-গজ ড্রাইভটি বিসি 25-গজ লাইনে 1:47 বাকি রেখে শুরু হয়েছিল।

চতুর্থ স্টেকড হ্যামিল্টনের 13:07 এ লিগগিওর 43-গজ মাঠের গোলটি 35-31 এর লিডে। এটি জুলিয়ান হাওসারের ইন্টারসেপশন এবং 32-গজ রিটার্ন দ্বারা সেট আপ করা হয়েছিল যা টিক্যাটগুলিকে লায়ন্সের 38-গজ লাইনে রেখেছিল।

লিগগিও হ্যামিল্টনকে ৩২-৩১ ব্যবধানে লিড দেওয়ার জন্য ১১:০১-এ খাড়া হয়ে 43-গজের মাঠের গোলটি ব্যাংক করেছে।

হোয়েট বিসিকে 39-ইয়ার্ডের মাঠের গোলটি 6:45 এ এগিয়ে রেখেছিল। লিগগিও 4:03 এ এককটির জন্য 36 গজ থেকে মিস করার পরে এটি এসেছিল যা 28-28 টাইটি ভেঙে দেয়।

যিশাইয় উডেন সিনিয়র, জেভনি রবিনসন, শেমার ব্রিজ এবং কিয়োনড্রে স্মিথ হ্যামিল্টনের টাচডাউন করেছেন। লিগগিওর তিনটি রূপান্তর, তিনটি মাঠের গোল এবং একটি একক এবং নিক কনস্টান্টিনো একটি রূপান্তর যুক্ত করেছিল।

দু’জনের সাথে বাটলার জেভন কোটয় এবং জেরেমিয়া মাসোলির বিসি এর স্পর্শডাউন ছিল। রিলে পিকেট একটি দ্বি-পয়েন্ট রূপান্তর যুক্ত করেছে এবং হোয়েট চারটি মাঠের গোল এবং তিনটি রূপান্তরকে বুট করেছে।

বিসি লায়ন্স কোয়ার্টারব্যাক নাথান রাউরকে (12) হ্যামিল্টনে হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালদের বিপক্ষে প্রথমার্ধের সিএফএল ফুটবল অ্যাকশনের সময় বিসি লায়ন্স জেমস বাটলারকে (20) বলটি দিয়েছেন ছবি নিক আইওয়ানিশিন দ্বারা /কানাডিয়ান প্রেস

হাফটাইমে, হ্যামিল্টন তার খ্যাতির প্রাচীরের সাথে মাইল অফ ফেম আক্রমণাত্মক লাইনম্যান মাইলস গোরেলকে যুক্ত করেছিলেন।

বিসি এটি ২৮-২৮ এ বেঁধে পিকেটের দ্বি-পয়েন্ট রূপান্তরিত করে ম্যাসোলির তিন-গজ টিডি রান করে ১৪:৩২ এ ৩ 36-পয়েন্ট তৃতীয় কোয়ার্টারের ১৪:৩২ এ রান করেছে।

বো লেভি মিচেল হ্যামিল্টনকে 12:48 এ স্মিথের কাছে নয়-গজের টাচডাউন পাস সহ 28-20 লিড দিয়েছেন। এটি বিসি 15-ইয়ার্ড লাইনে সাতটি ম্যাকগির ফ্যাম্বলের রোমান হররালকে পুনরুদ্ধার করেছে।

মিচেল হ্যামিল্টনকে তার তিন-গজের টাচডাউন পাস দিয়ে 21-20 এ ব্রিজে 8:48 এ এগিয়ে রেখেছিলেন। বাটলারের পাঁচ-গজ রান 3:50 এ বিসি 20-14 এর দিকে এগিয়ে যায়।

মিচেলের 22-গজ টিডি পাস রবিনসনের কাছে হ্যামিল্টনকে 14-13 এ 1:06 এ এগিয়ে রেখেছিল। টিকাটস দ্বিতীয়ার্ধে দুটি খেলায়, 76 76-ইয়ার্ড মার্চে পেন্টার কনস্ট্যান্টিনোকে আহত লিগগিওর জায়গায় রূপান্তরিত করে স্কোর করে।

দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের 14:49 এ কোটয়ের কাছে রউরকের 15-গজ টিডি স্ট্রাইক বিসি কে 13-7 হাফটাইমের লিডে দাঁড় করিয়েছে। এটি একটি স্মার্ট 100-ইয়ার্ড, ছয়-প্লে ড্রাইভকে আবদ্ধ করেছে যার মধ্যে আইডেন এবারহ্যাডে 57-গজ সমাপ্তি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

বিসি লায়ন্স ‘আইডেন এবারহার্ট, বামে, হ্যামিল্টন টাইগার-বিড়ালদের উইল সুন্দরল্যান্ডের একটি সিএফএল ফুটবল খেলার দ্বিতীয়ার্ধে, ভ্যানকুভারে শুক্রবার, 27 সেপ্টেম্বর, 2024-এ একটি মোকাবেলা ভেঙে দিয়েছে। ড্যারিল ডাইক দ্বারা ছবি /কানাডিয়ান প্রেস

স্কোরটি হ্যামিল্টনকে চাটুকার করেছে, যার মধ্যে 61 টি নেট আক্রমণাত্মক গজ ছিল এবং মাত্র 16 প্রথমার্ধের নাটক থেকে চারটি প্রথম ডাউন ছিল। বিসি 29 টি নাটক থেকে 252 গজ জমে এবং 19 মিনিট 18 সেকেন্ডের জন্য বল ছিল।

হোয়েট এবং লিগগিওর উভয়েরই দীর্ঘ মাঠ-গোলের রেখা ছিল দ্বিতীয়টিতে।

লিগগিও মাত্র এক মিনিটেরও বেশি সময় ধরে 42-গজ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 34 টি প্রচেষ্টায় তার প্রথম। ফিরে আসার সময় লিগগিও আহত হয়েছিল।

হোয়েট বিসি-কে আগে 53-গজের মাঠের গোলের প্রচেষ্টা দিয়ে এগিয়ে রেখেছিল, তবে 33 টি সরাসরি বুটের পরে মিস হয়েছে।

হোয়েটের এই প্রচেষ্টাটি জোশ হ্যাগার্টির পন্ট রিটার্নে উডের ফ্যাম্বলের পুনরুদ্ধারের পরে। উডেন তার ডান বাহুতে একটি কার্টে খেলাটি রেখেছিল।

হোয়েট ২:৩১-এ ৪২-গজের মাঠের গোলটি নিয়ে স্কোরিংটি খোলার পরে, উডেন হ্যামিল্টনকে ৫: ৩৩-এ বৈদ্যুতিক ৮৪-গজের প্যান্ট-রিটার্ন টিডি দিয়ে -3-৩ ব্যবধানে এগিয়ে রেখেছিলেন।

11:57 এ হোয়েটের 35-গজের মাঠের গোলটি হ্যামিল্টনের লিড 7-6 এ কেটে ফেলেছে।

বিসি লায়ন্সের জেমস বাটলার (২০) হ্যামিল্টনে প্রথমার্ধের সিএফএল ফুটবল অ্যাকশনের সময় হ্যামিল্টন টাইগার-ক্যাটসের ডেভিন ভেরেসুকের (৪৯) ডাব্লুএইচটি চাপটি চালাচ্ছেন। ছবি নিক আইওয়ানিশিন দ্বারা /কানাডিয়ান প্রেস

