মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে, এটি ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়েছিল যে ইস্রায়েল এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হামাস গাজায় যুদ্ধ শেষ করার জন্য একটি চুক্তির কাছাকাছি এসেছিল। এই চুক্তিতে, হামাস নেতৃত্ব নির্বাসনে যেতে সম্মত হবে, ইস্রায়েলি জিম্মিদের তাদের নরকীয় বন্দীদশা থেকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং আশেপাশের আরব দেশগুলি আরও শান্তিপূর্ণ গাজা উপত্যকার পুনর্নির্মাণের জন্য অর্থায়ন করতে সহায়তা করতে পারে।
এটি, অন্তত, আশা ছিল।
এবং তারপরে এটি সমস্ত আলাদা হয়ে গেল।
এটি একটি সাধারণ কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল: হামাস পশ্চিমদের হামাস বোঝার চেয়ে অনেক ভাল বোঝে। হামাস বুঝতে পারে যে যদি এটি তার জনগণের দুর্ভোগকে বাধ্য করে, যদি এটি সেই দুর্ভোগের মিডিয়া কভারেজকে সর্বাধিক করে তোলে এবং এমনকি মিথ্যাবাদী করে তোলে, তবে পশ্চিমারা হামাসকে পুনর্বাসিত করবে এবং এর দাবী প্রদান করবে। হামাস বুঝতে পেরেছে যে পশ্চিমা দেশগুলি হামাসের সত্যিকারের মন্দ সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ, ফিলিস্তিনি ও ইস্রায়েলিদের দুর্ভোগকে একত্রিত করার ইচ্ছা, তার নাগরিকদের পাশাপাশি ইস্রায়েলি জিম্মিদের অনাহারে, ফিলিস্তিনি বাচ্চাদের আগুনের লাইনে রেখে, সমস্ত ক্যামেরার জন্য তাদের ত্যাগ করার জন্য; হামাস বুঝতে পারে যে মায়োপিক এবং স্বার্থকেন্দ্রিক পাশ্চাত্যরা কেবল তাদের নিজস্ব পক্ষপাতিত্ব এবং মূল্যবোধগুলি হামাসের দিকে প্রজেক্ট করবে, এভাবে তাদের অনিবার্য নির্দোষতা এবং সহানুভূতি প্রদান করবে; হামাস বুঝতে পেরেছে যে মিডিয়া এই সমস্ত কিছুর সুবিধার্থে সত্যের উপরে একটি মিথ্যা অত্যাচারী/নিপীড়িত আখ্যানকে উন্নত করবে।
এবং সুতরাং এটা গেছে। গত তিন সপ্তাহ ধরে, জাতিসংঘের মতো আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলি ঘোষণা শুরু করেছিল যে গণপরিবহন স্ট্রিপকে প্রভাবিত করছে। পরিবর্তে সুবিধার্থে সহায়তার প্রবেশের ফলে জাতিসংঘ ইস্রায়েলি সামরিক বাহিনীর সাথে যে কোনও সহায়তার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেছিল, যাতে হামাস এটি লুট করতে পারে। এদিকে, গণমাধ্যমগুলি অনাহারে গাজান বাচ্চাদের ছবিগুলি বিস্ফোরিত করতে শুরু করেছিল – যাদের মধ্যে অনেকে মূলত অপুষ্টিতে ভুগছিলেন না, তবে জেনেটিক রোগ থেকে; জার্মান সংবাদপত্রগুলি বিল্ড এবং Suddeutshe জেইতুং এই সপ্তাহে জানিয়েছে যে মিডিয়া ফিলিস্তিনি ফটোগ্রাফারদের কাছ থেকে ছবিগুলি ম্যানিপুলেটেড এবং মঞ্চযুক্ত বৈশিষ্ট্যযুক্ত।
ফলস্বরূপ, গত সপ্তাহে, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স এবং কানাডা, থেকে প্রদর্শন করুন তাদের নৈতিক ধারণা অভিশাপ এবং তাদের বৃহত র্যাডিক্যাল মুসলিম সংখ্যালঘুদের স্থান দেওয়ার জন্য, ঘোষণা করেছিল যে তারা তাত্ক্ষণিকভাবে ফিলিস্তিনি রাষ্ট্র গঠনের পক্ষে সমর্থন করবে। যে ঘোষণা অবিলম্বে ইস্রায়েল ও হামাসের মধ্যে আসন্ন চুক্তি ছড়িয়ে দিয়েছিল, হামাসকে রূপালী থালায় যা চেয়েছিল তা দিয়েছিল। এই উপসংহারটি প্রকাশ্যে হামাসের আধিকারিক গাজি হামাদ দ্বারা অভিযুক্ত করা হয়েছিল, যিনি দাম্ভিকতা করেছিলেন, “ফিলিস্তিনি রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি দেশের উদ্যোগ। অক্টোবরের অন্যতম ফল।”
হামাস কতটা অস্পৃশ্য অনুভব করে, মিডিয়া, আন্তর্জাতিক নৈতিক অবিচ্ছিন্নতার জন্য ধন্যবাদ প্রতিষ্ঠান এবং পশ্চিমে রাজনীতিবিদরা? গত সপ্তাহে, এটি জিম্মির একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে ইভাতার ডেভিড, ত্বক এবং হাড়গুলিতে জীর্ণ হয়ে নিজের কবরটি খনন করে। হামাস জানত যে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তার বন্ধুরা কিছুই বলবে না, মিডিয়া তার কভারেজটি কবর দেবে এবং রাজনীতিবিদরা ইস্রায়েলের চাপ অব্যাহত রেখে খালি কথাটি উচ্চারণ করবে। এবং হামাস ঠিক ছিল।
হামাসের পশ্চিমের নম্বর রয়েছে। এবং পশ্চিম প্রতিটি কৌশল অবলম্বন করে চলেছে, কারণ পশ্চিমে অনেকগুলি মৌলিক স্তরে তাদের শত্রুদের বুঝতে পারে না – বা আরও খারাপ, বিশ্বাস করে যে একমাত্র সত্য শত্রু হ’ল পশ্চিমা ছাউনিবাদ বা অন্তঃসত্ত্বা। আপাতত, এই বুদ্ধিহীনতার মনে হতে পারে হালকা পরিণতি। তবে বোকামি সর্বদা দামে আসে। এবং এই গ্র্যান্ডে স্কেলের বোকামির জন্য, দামটি রক্তাক্ত হবে।
