শারীরিক মিডিয়া আবার দুর্দান্ত। স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলি নিজেরাই দোষারোপ করে

4 আগস্ট, এইচবিও ম্যাক্স সিরিজের ভক্তরা জীবন ভালবাসা একটি উপহার দেওয়া হয়েছিল। টেলিভিশন শো নেটফ্লিক্সে যুক্ত করা হয়েছিল, তিন বছরের খরা থেকে পুনরুদ্ধার করা হয়েছে যে বাম অনুরাগীরা আনা কেন্দ্রিক এবং উইলিয়াম জ্যাকসন হার্পার-হেলমেড অ্যান্টোলজি সিরিজটি অ্যাক্সেস করতে অক্ষম।
স্রষ্টা স্যাম বয়েডের জন্য, জীবন ভালবাসা স্ট্রিমিংয়ে ফিরে আসা একটি স্বাগত পরিবর্তন হয়েছে। এটি বাতিল হওয়ার পর থেকে, ভক্তরা বারবার এটি প্রবাহিত করার সর্বোত্তম উপায় জিজ্ঞাসা করতে পৌঁছেছেন। কিছুক্ষণের জন্য এটি এইচবিও ম্যাক্সে ছিল, তারপরে অ্যামাজন ভিডিও ভাড়া নেওয়ার জন্য, তারপরে, কিছু সময়ের জন্য, টুবিতে, বিজ্ঞাপন সহ। তিনি খুশি যে শোটি পছন্দ করেছেন তাদের আবার এটি দেখার আরও একটি সুযোগ থাকবে, তবে অভিজ্ঞতাটি কেন তিনি শুরু করেছিলেন – এবং এখনও করেন – তার প্রিয় শো এবং সিনেমাগুলির শারীরিক অনুলিপি সংগ্রহ করেন তা সম্পর্কে স্পর্শ করেছে।
তিনি বলেন, “আমি ডিভিডি বক্স সেটগুলি শো করতাম যেগুলি আমি পছন্দ করি যে এটি কেবল একটি বা দু’জনের জন্য ছিল (এর জন্য) ছিল,” তিনি বলেন রোলিং স্টোন। “এটি আমার জন্য একটি গঠনমূলক জিনিস ছিল। এখানে এমন কিছু ছিল যা মজাদার এবং বিশেষ অনুভূত হয়েছিল It এটি আপনাকে এমন মনে করেছিল যে আপনি এমন কিছু দেখেছেন যা মিস হয়েছে।”
তখন অবাক হওয়ার কিছু নেই যে একই সাথে বয়েড আশাবাদী যে একটি নতুন ব্যাচ জীবন ভালবাসা-হেডগুলি কেবল একটি নেটফ্লিক্স স্ক্রোল দূরে, টেলিভিশন ফিল্ম সংগ্রাহক সংস্কৃতি অনলাইনে পুনরুত্থান করছে। স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলি যখন 2000-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রথম যাত্রা শুরু করেছিল, তারা গ্রাহকদের একটি নতুন বিশ্বের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, যেখানে মুভি নাইটকে ব্লকবাস্টার থেকে ড্রাইভ দিয়ে শুরু করতে হবে না এবং আপনার পছন্দের শোগুলি ত্যাগ না করে প্রিসি কেবল প্যাকেজগুলি বাদ দেওয়া যেতে পারে। প্রায় দুই দশক পরে, স্ট্রিমিং ডিফল্ট হয়ে গেছে, স্ক্র্যাপি প্রতিযোগী নয়। পিউ রিসার্চ অনুসারে, কাছাকাছি প্রাপ্তবয়স্কদের 83 শতাংশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমপক্ষে একটি স্ট্রিমিং পরিষেবাতে সাবস্ক্রাইব করে, যার সংখ্যা অবিচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পায়।
আজকাল, গ্রাহকরা বাণিজ্য বন্ধ করে পুরোপুরি খুশি নন। লাইসেন্সিং ডিলগুলির অর্থ দু’বছর ধরে নেটফ্লিক্সে থাকা চলচ্চিত্রটি ছেড়ে যেতে পারে এবং এমন একটি প্ল্যাটফর্মে স্পিন নিতে পারে যা আপনি অর্থ প্রদান করেন না, পুরানো ছায়াছবিগুলি সম্পাদিত বিতর্কিত দৃশ্যের বাইরে থাকতে পারে, বা একটি মূল সিরিজ বাতিল হয়ে যেতে পারে এবং পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। এই সিরিজের অনেকের জন্য যেমন জীবন ভালবাসাবক্স সেট বা ডিভিডিগুলি কখনই কেনার জন্য উপলব্ধ ছিল না, যার অর্থ স্ট্রিমিং এটি দেখার একমাত্র উপায়। যখন এটি কোনও স্ট্রিমার ছেড়ে যায়, এটি কার্যত গড় গ্রাহকের জন্য অদৃশ্য হয়ে যায়। অন্যদিকে শারীরিক গণমাধ্যমের এই সমস্যাটি নেই। স্ট্রিমাররা অগত্যা গ্রাহকদের হারাতে না পারলেও, যারা ব্লু-রে, ডিভিডি এবং ভিএইচএস টেপ সংগ্রহ করে তাদের বলে রোলিং স্টোন তাদের ট্রেন্ডিং সংস্কৃতি নস্টালজিয়া টোপ নয়। এটি তাদের সিনেমা-আচ্ছন্ন হাতে কিছু রাখার মূল্য স্বীকৃতি দেওয়ার সময় ডিজিটাল বিশ্বে অংশ নিচ্ছে।
গিনা লুজি (৩৩) প্রথমে তাকে শুরু করেছিলেন শারীরিক মিডিয়া সংগ্রহ এমনকি এটি উপলব্ধি না করে। তিনি মুভি নাইটের জন্য তার বাবার সাথে ব্লকবাস্টারে গিয়ে বড় হয়েছিলেন এবং বই থেকে সিডি পর্যন্ত সমস্ত কিছুর জন্য বার্নস অ্যান্ড নোবেলের আইলসকে ঘুরে দেখার স্মৃতি রয়েছে। তবে 2018 সালে, তিনি সংগ্রহ করা আরও বেশি গুরুত্ব সহকারে নিতে শুরু করেছিলেন। তার ফোকাস: চিজি 1980 এর দশকের ইতালিয়ান হরর এবং হত্যার রহস্য চলচ্চিত্র – এটি “গিয়ালোস” নামেও পরিচিত – যার মধ্যে অনেকগুলি স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মগুলিতে উপলভ্য নয়।
“আমি যদি এমন কিছু খুঁজে পেতে পারি যা কেবলমাত্র একটি জায়গা কখনও রেখেছিল, বা 30 বছরের মধ্যে প্রথমবারের মতো পুনরুদ্ধার করা একটি সিনেমা, এটি আমার পক্ষে এত উত্তেজনাপূর্ণ,” লুজি বলেছেন রোলিং স্টোন। “এলএ-তে বাস করা, শারীরিক মিডিয়াতে যখন আসে তখন আমরা এতটাই নষ্ট হয়ে গিয়েছি। আমাদের কাছে অনেকগুলি পুরানো থিয়েটার, ভিডিও ভাড়া স্টোর রয়েছে যা এখনও সক্রিয় রয়েছে, এতগুলি ভিএইচএস কেন্দ্রিক স্থান।
ম্যাডি গ্রাভসের জন্য, তার শারীরিক মিডিয়া সংগ্রহটি স্ট্রিমিংয়ের সাথে হতাশার সাথে শুরু হয়েছিল। “আমি নতুন স্ট্রিমিং পরিষেবাদির জন্য অর্থ প্রদান করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছি,” 26 বছর বয়সী গ্রাভস বলেছেন। “আমি দুই বা তিনজনের বেশি থাকার ন্যায়সঙ্গত হতে পারি না। কেন আমাকে প্যারামাউন্ট প্লাসের জন্য অর্থ প্রদান করতে হবে টুইন পিকস? ”
কবর সবসময় একটি ছিল ডিভিডি স্ট্যাক তার বাড়িতে, তবে যখন তিনি একটি অন্তর্নির্মিত ভিসিআর সহ একটি পুরানো ফ্যাশন টিউব টিভি পেয়েছিলেন তখন তার সংগ্রহটি পরিবর্তিত হয়েছিল। এখন, তিনি তার সর্বাধিক দেখা চলচ্চিত্রের ভিএইচএস টেপগুলি সন্ধান করছেন। (তার প্রিয় হয় রাশ আওয়ার 1, রাশ আওয়ার 2, এবং মেষশাবকের নীরবতা।) কবরগুলি মনে করে যে শারীরিক মিডিয়া সংগ্রহকারীদের বৃদ্ধি স্ট্রিমিং অপারেশনগুলিতে আস্থার অভাব থেকে আসে।
“আমি মনে করি শারীরিক মিডিয়া সংগ্রহের দৈত্য বুম অর্থনীতির সাথে কী চলছে এবং সাধারণভাবে মিডিয়া সম্পর্কে লোকেরা কীভাবে অনুভব করে তা প্রতিফলিত হয়। নিশ্চিত হওয়া ভাল এবং এটি কম (ব্যয়বহুল),” তিনি বলে। “আপনার সংগ্রহে একটি ফিল্ম থাকা বনাম ইন্টারনেটের অকার্যকর – এটি কেবল আরও সুরক্ষিত বোধ করে” ”
একটি শারীরিক মিডিয়া সংগ্রহ শুরু করা সদিচ্ছায় হাঁটা এবং কেনার মতো সহজ হতে পারে এটি আনুন বক্স সেট। কিন্তু ডিজিটাল আর্কাইভিস্ট কেডি কেম্প বলেছেন যে নতুন প্রজন্মের জন্য একটি বাস্তব জ্ঞান ব্যবধান রয়েছে যাদের প্রযুক্তিতে অগ্রগতির ঝাঁপিয়ে পড়ার মাধ্যমে বৃদ্ধি সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। টিকটকে, কেম্প যারা পুরানো মিডিয়া সংগ্রহ করতে আগ্রহী এবং তাদের প্রিয় ডিজিটাল বিনোদন সংরক্ষণাগার করার উপায়গুলি খুঁজে পেতে আগ্রহী – ইউটিউব ভিডিও বা অপ্রকাশিত গানগুলির মতো উভয়ই আগ্রহী তাদের জন্য তার টিপস এবং কৌশলগুলি ভাগ করে।
“আমি ‘আমি কীভাবে এতে প্রবেশ করব?’ এর অনেক প্রশ্ন পেয়েছি? কিছু পুরানো প্রজন্মকে যে বিষয়গুলি মর্যাদাবান করে তা নিয়ে প্রচুর কৌতূহল রয়েছে, “তিনি বলে। “লাইক, ‘আপনি কীভাবে একটি সিডি পোড়াচ্ছেন?’ এটি এমন একটি বিষয় যা আমাদের বেড়ে ওঠার পক্ষে সাধারণ ছিল, তবে এটি এমন জ্ঞান যা হারিয়ে যাচ্ছে কারণ সবকিছু ডিজিটাল রূপান্তরিত করার এক ধরণের। “
ফিল্মগুলির শারীরিক অনুলিপি প্রাপ্তির বিষয়ে আবেশটি লেটারবক্সডি এবং মানদণ্ডের মতো জনপ্রিয় ডিজিটাল বৈশিষ্ট্য দ্বারা অংশে চালিত হয়েছে। লেটারবক্সডি একটি ফিল্ম-লগিং অ্যাপ্লিকেশন যেখানে ব্যবহারকারীরা তারা কোন সিনেমা দেখেছেন তা চিহ্নিত করতে পারেন, তাদের পর্যালোচনা করতে পারেন এবং তাদের পছন্দ মতো নতুনগুলি আবিষ্কার করতে পারেন। তাদের টিকটোক সাক্ষাত্কার সিরিজ “চারটি প্রিয়”, যেখানে সেলিব্রিটিদের ঘটনাস্থলে চারটি প্রিয় চলচ্চিত্রের নাম রাখতে বলা হয়, প্রায়শই ভাইরাল হয়। অনুরূপ ভাইরাল ফ্যাশনে, ফিল্ম কোম্পানির মানদণ্ড সংগ্রহ তাদের সিরিজ “দ্য মানদণ্ড পায়খানা” দিয়ে প্রচুর সাফল্য অর্জন করেছে, যা তারা, পরিচালক এবং লেখকদের ডিভিডি সহ সিলিংয়ে সজ্জিত একটি পায়খানা ঘুরে দেখার জন্য এবং তাদের প্রিয় চলচ্চিত্রগুলি বেছে নেওয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানায়। সিরিজটি এমন একটি হিট ছিল যে সংস্থাটি এখন মানদণ্ড ভ্যান – একটি মোবাইল পায়খানা, মূলত – যেখানে ভক্তরা ছাড়ের ডিভিডি কেনার সুযোগের জন্য লাইনে অপেক্ষা করে এবং সাক্ষাত্কারের নিজস্ব সংস্করণ ফিল্ম করে।
জোসু আরেলানো, ২ ,, বলেছেন যে তাঁর প্রচুর শারীরিক মিডিয়া সংগ্রহ মানদণ্ডের শিরোনাম নিয়ে গঠিত, কারণ সংস্থাটি প্রায়শই তিনি দেখতে মরিয়া হয়ে যাওয়া চলচ্চিত্রগুলি পুনরায় প্রকাশ বা পুনরুদ্ধার করে তবে খুঁজে পেতে সক্ষম হননি। জুনে যখন মানদণ্ড ভ্যানের একটি অনুষ্ঠান হয়েছিল, তখন তিনি এবং এক বন্ধু সকাল সাড়ে তিনটার দিকে সেখানে পৌঁছেছিলেন তারা লাইনে ষষ্ঠ স্থানে ছিলেন।
“এখনও, স্ট্রিমিংয়ের যুগে, আপনার মিডিয়ার মালিকানা পেতে সক্ষম হওয়া এত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ আপনি জানেন না যে এই সংস্থাগুলি একদিন কী সিদ্ধান্ত নিতে পারে,” আরেলানো বলেছেন। “এমনকি সম্পাদনাও একটি বড় বিষয়, স্ট্রিমাররা কীভাবে সিনেমাগুলি আরও বেশি শিশু বান্ধব হতে সম্পাদনা করবে It’s এটি সেন্সরশিপ” ”
অ্যারেলানো যা উল্লেখ করছে তা হ’ল বেশ কয়েকটি পরিস্থিতিতে যেখানে ফিল্মগুলির ডিজিটাল অনুলিপিগুলি আধুনিক সংবেদনশীলতার সাথে মানিয়ে নিতে সামঞ্জস্য করা হয়েছে। 2023 সাল থেকে, ডিজনির বিরুদ্ধে তাদের historic তিহাসিক চলচ্চিত্রগুলির বেশ কয়েকটি সংস্করণ সম্পাদনা করার অভিযোগ করা হয়েছে, ফ্যান্টাসিয়া, লিলো এবং স্টিচএবং স্টার ওয়ার্স। এনবিসি স্ট্রিমার ময়ূর একাধিক কমেডি এপিসোড সরিয়ে ফেলেছে যা ব্ল্যাকফেস ব্যবহার করে, সহ অফিস, 30 রকএবং স্ক্রাবস। স্ট্রিমিং সংস্থাগুলি অনুপযুক্ত বা ক্ষতিকারক সামগ্রী অপসারণের জন্য এই পরিবর্তনগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ বলে অভিহিত করেছে, তবে অনেক সংগ্রাহকরা পরিবর্তনগুলি মূলত আরও হারিয়ে যাওয়া মিডিয়া তৈরি করার মতো দেখেন – এবং শ্রোতাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গে হারাতে বাধ্য করে।
কেম্প বলেন, “এই মিথ্যা ধারণাটি রয়েছে যে সবকিছু অনলাইনে রয়েছে এবং আপনি যে কোনও কিছু অ্যাক্সেস করতে পারেন And এবং এটি কেবল সত্য নয়,” কেম্প বলে রোলিং স্টোন। “এমন অনেক সামগ্রী রয়েছে যা ডিজিটাইজড করা হয়নি, এটি অনলাইনে উপলভ্য নয় Or
বিগত কয়েক বছরে স্ট্রিমিং পরিষেবাগুলি যে ফাঁকির সুযোগ নিয়েছে তার মধ্যে একটি হ’ল মূল সিরিজ এবং ফিল্মগুলি ট্যাক্স রাইটঅফ হিসাবে অপসারণ করা – যার মধ্যে অনেকগুলি শারীরিক ফর্ম্যাটে কখনও প্রকাশিত হয়নি। (2022 ফিল্ম ব্যাটগার্ল চিত্রায়িত এবং সম্পাদিত হয়েছিল তবে কখনও প্রবাহিত হয়নি, পরিবর্তে একটি হিসাবে স্ক্র্যাপ করা হয়েছে বলে জানা গেছে ট্যাক্স রাইটিং অফ।) এটি একটি ভাগ্য যে জীবন ভালবাসা পালিয়ে গেছে, যে কারণে বয়ড সত্যিই এই ধারণাটি পছন্দ করে যে শারীরিক মিডিয়া সংগ্রহ আবারও একটি প্রবণতা।
“সেখানে সর্বদা মানুষ এবং বিশেষত তরুণরা হতে চলেছে, যারা অতীত সম্পর্কে কৌতূহলী,” তিনি বলেছেন। “যারা অবিশ্বাস্য সিনেমা এবং শো এবং অ্যালবামের পুরো ইতিহাসে আগ্রহী That’s এটাই আমি সেই ধরণের বাচ্চা। সুতরাং, এটি বোধগম্য হয় যে এই বাচ্চাগুলি এখনও বিদ্যমান। লোকেরা কেবল নতুন জিনিস চিরতরে চাইবে, কেবল কখনও কখনও হয় নি। সেখানে কিছু লোক থাকে যা জ্যাগ করতে চায়।”