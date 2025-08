শিকাগো যাজক আন্ডারভার্ড যুবকদের জন্য আমেরিকা জুড়ে 3,000 মাইল হাঁটতে

নতুনআপনি এখন ফক্স নিউজ নিবন্ধ শুনতে পারেন!

শিকাগোর একজন যাজক, যা তার অপ্রচলিত অ্যাক্টিভিজমের ফর্মগুলির জন্য পরিচিত, তিনি দেশের যুবকদের অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করার পরবর্তী পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

যাজক কোরি ব্রুকস“ছাদ যাজক” নামে পরিচিত, এই সেপ্টেম্বরে নিউ ইয়র্ক থেকে লস অ্যাঞ্জেলেসে 3,000 মাইল হেঁটে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। তিনি বলেছিলেন যে তাঁর লক্ষ্য শিকাগোতে সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য এবং সারা দেশে নিম্নবিত্ত যুবকদের জন্য সচেতনতা এবং তহবিল বাড়ানো।

ব্রুকস মঙ্গলবার “ফক্স অ্যান্ড ফ্রেন্ডস” কে বলেছেন, “আমাদের দেশ God শ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে, আমাদের পরিবার এবং সম্প্রদায়গুলি God শ্বরের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে এবং আমেরিকাতে আমাদের একটি আধ্যাত্মিক জাগরণ দরকার।”

“আমি আমেরিকা জুড়ে হাঁটছি, শহরগুলি এবং শহরতলির ও গ্রামাঞ্চল জুড়ে লোকদের কাছে আশা নেওয়ার জন্য এটি অন্যতম কারণ তাদের জানাতে যে আমরা বিষয়গুলি পরিবর্তন করতে পারি।”

২০১১ সালে ব্রুকস জাতীয় দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন যখন তিনি তার সম্প্রদায়ের যুবকদের মৃত্যুর প্রতিবাদে শিকাগো মোটেলের ছাদে ৯৪ দিন কাটিয়েছিলেন। যাজক পরিত্যক্ত মোটেলটি ভেঙে দেওয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্য নিয়েছিলেন, যা তিনি বলেছিলেন যে মাদক ও অপরাধের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল।

এই বিক্ষোভ একটি সাফল্য ছিল এবং প্রকল্প হুড প্রতিষ্ঠার দিকে পরিচালিত করেছিল, এটি একটি অলাভজনক যুবকদের দারিদ্র্য ও সহিংসতা থেকে বাঁচতে সহায়তা করার লক্ষ্যে একটি অলাভজনক। সংস্থার ওয়েবসাইট বলছে যে এটি স্থানীয় বাসিন্দাদের পরামর্শদাতা, প্রশিক্ষণ এবং সম্প্রদায় সহায়তা সরবরাহ করে।

“শিকাগোতে, আমরা সমস্ত আমেরিকার সবচেয়ে বিপজ্জনক পাড়াগুলির একটি নিয়েছি এবং আমরা এটি রূপান্তর করেছি,” তাদের আগের কাজগুলির ব্রুকস বলেছিলেন।

এখন, তিনি তার সর্বশেষ মিশনটি চান, আরও বেশি তরুণদের সহায়তা করতে তাকে সহায়তা করার জন্য “আমেরিকা জুড়ে ওয়াক” নামে অভিহিত করেছেন। এই যাত্রার লক্ষ্য হ’ল শিকাগোর 90,000 বর্গফুট ফুট নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক সুযোগ কেন্দ্র, debt ণমুক্ত, বিল্ডিং প্রকল্প হুডের 90,000 বর্গফুট ফুট নেতৃত্ব এবং অর্থনৈতিক সুযোগ কেন্দ্র শেষ করতে বেসরকারী অনুদানগুলিতে 25 মিলিয়ন ডলার জোগাড় করা। ব্রুকস বলেছিলেন যে তিনি সারা দেশে প্রজেক্ট হুড ছড়িয়ে দেওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষী।

ব্রুকস বলেছিলেন, “আমাদের স্থাপনের জন্য একটি স্কুল রয়েছে। আমাদের লক্ষ্য দেশজুড়ে প্রকল্পের হুড লাগানো।”

“আমরা এই তহবিল সংগ্রহের জন্য হাঁটার কারণগুলির মধ্যে একটি। এটি কেবল অর্থ সংগ্রহের বিষয়ে হাঁটাচলা নয়, তবে এটি যোগ্যতা বাড়ানোর বিষয়ে হাঁটা।”

ব্রুকস বলেছিলেন যে এই প্রচেষ্টা ইতিমধ্যে বেসরকারী নাগরিক, ব্যবসায়ী নেতাদের এবং দাতাদের সমর্থন পেয়েছে।

“আমরা একটি 90,000 বর্গফুট ফুট কেন্দ্র তৈরি করছি And [the] আমেরিকান মানুষ এবং [the] ফক্স নেটওয়ার্ক, “তিনি যারা ইতিমধ্যে তাঁর পদচারণা সমর্থন করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে তিনি বলেছিলেন।

ব্রুকস বলেছিলেন যে তিনি আশা করেন যে তাঁর পদচারণা অন্যকে শিখিয়ে দেবে যে বিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রম মানুষকে দুর্দান্ত কাজ করতে সহায়তা করতে পারে।

“আমি সত্যিই বিশ্বাস করি আমেরিকা এখনও কাজ করে,” তিনি বলেছিলেন। “যখন আমাদের বিশ্বাস এবং কঠোর পরিশ্রম এবং দৃষ্টি সক্রিয় থাকে, তখন আমরা আমেরিকাতে কিছু ঘটতে পারি” “