শিকান/ওসেল: 💾 একটি ক্ষুদ্র ও শক্তিশালী বুট সেক্টর ওএস

একটি ক্ষুদ্র এবং শক্তিশালী বুট সেক্টর ওএস।

ওসলে ক রিয়েল-মোড ওএস যা বুট সেক্টরে ফিট করে।

এটি x86 সমাবেশে লেখা হয়েছে এবং এর ক্ষুদ্র আকার সত্ত্বেও (কেবল 510 বাইট), এটি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন প্যাক করে:

অনলাইন ডেমো দেখুন এটি কর্মে দেখতে!

ওএসএল -এ একটি ক্ষুদ্র সফ্টওয়্যার ডেভলপমেন্ট কিট (এসডিকে) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যা আপনার নিজস্ব ওএসএল প্রোগ্রামগুলি তৈরি করার জন্য সংজ্ঞা এবং একটি সরঞ্জামচেইন অন্তর্ভুক্ত করে।

আপনার প্রথম প্রোগ্রামটি লিখতে ধাপে ধাপে টিউটোরিয়ালটি অনুসরণ করুন!

ওএসএল এবং ওএসএল প্রোগ্রামগুলি বিকাশ করতে আপনার নিম্নলিখিত সরঞ্জামগুলির প্রয়োজন হবে:

এই রেসিপিগুলি ওএসএল সংকলন করবে এবং সমস্ত প্রাক-বিল্ট প্রোগ্রামগুলি সংকলন এবং বান্ডিল করতে এসডিকে ব্যবহার করবে। ব্যবহার start এখনই বোচও চালাবে।

# use QEMU to run it

# or

# build and run osle on bochs