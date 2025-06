শিক্ষকরা সতর্ক করেছেন যে এআই শর্টকাটগুলি ইতিমধ্যে বাচ্চাদের অলস করে তুলছে

একটি নতুন এমআইটি সমীক্ষায় পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে এআই সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা দক্ষতা হ্রাস করছে – যা শিক্ষকদের কিছুটা অবাক করে না।

ফ্লোরিডা আটলান্টিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিউচার মাইন্ডের কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক ডাঃ সুসান স্নাইডার পোস্টকে বলেছেন, “মস্তিষ্কের অ্যাট্রোফি ঘটে এবং এটি স্পষ্ট।” “মানবিকতা বা সামাজিক বিজ্ঞানের যে কোনও অধ্যাপকের সাথে কথা বলুন এবং তারা আপনাকে বলবে যে যে শিক্ষার্থীরা কেবল তাদের কাগজে প্রম্পট এবং হাতের হাতে ফেলে দেয় তারা শিখছে না।”

এমআইটি সমীক্ষায় তিনটি গ্রুপে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করতে ইইজি স্ক্যান ব্যবহার করা হয়েছিল যখন তারা তাদের প্রবন্ধগুলি লিখেছিল।

গবেষক এমআইটির মিডিয়া ল্যাব এ দেখা গেছে যে ব্যক্তিরা যারা চ্যাটজিপিটি -র সহায়তায় প্রবন্ধ লিখেছেন তারা কাজটি শেষ করার সময় মস্তিষ্কের কম ক্রিয়াকলাপ দেখিয়েছিলেন, স্মৃতিতে কম প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সময়ের সাথে সাথে লেখার প্রক্রিয়াতে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠেন।

54 18 থেকে 39 বছর বয়সের একটি দল তিনটি কোহোর্টে বিভক্ত হয়েছিল-একটি চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে, একটি গুগল অনুসন্ধান এবং একটি “কেবল মস্তিষ্ক” ব্যবহার করে-এবং চার মাস ধরে চারটি স্যাট প্রবন্ধ লিখতে বলেছিল।

বিজ্ঞানীরা ইইজি স্ক্যানের অধীনে তাদের মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং দেখতে পেয়েছেন যে লেখার সময় চ্যাটজিপিটি গ্রুপের মস্তিষ্কের মধ্যে সবচেয়ে কম ব্যস্ততা ছিল এবং কম নির্বাহী নিয়ন্ত্রণ এবং মনোযোগের মাত্রা দেখিয়েছিলেন।

ডাঃ সুসান স্নাইডার বলেছেন যে ভারী এআই ব্যবহার তার শিক্ষার্থীদের চিন্তাভাবনা দক্ষতা হ্রাস করছে।

চারটি সেশনেরও বেশি, অধ্যয়নের চ্যাট জিপিটি গ্রুপের অংশগ্রহণকারীরা এআইকে আলাদাভাবে ব্যবহার করতে শুরু করে। প্রথমদিকে, তারা সাধারণত কাঠামোর মতো বিস্তৃত এবং ন্যূনতম সহায়তা চেয়েছিল। তবে অধ্যয়নের সময়কালের শেষের দিকে, তারা লেখার পুরো বিভাগগুলি অনুলিপি এবং আটকানোর সম্ভাবনা বেশি ছিল।

ন্যাশভিলের উচ্চ বিদ্যালয়ের সাহিত্যের শিক্ষক মারফি কেনেফিক বলেছেন, তিনি প্রথম হাত দেখেছেন যে কীভাবে শিক্ষার্থীদের “সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা এবং মনোযোগের স্প্যানগুলি এআই দ্বারা ভেঙে ফেলা হয়েছে।

“এটি বিশেষত প্রবন্ধগুলির সাথে একটি সমস্যা, এবং এটি প্রতিটি কার্যভার লড়াই,” তিনি পোস্টকে বলেছেন। “আমি এটি প্রায় 40 বার ধরেছি, এবং কে জানে যে তারা আরও কতবার এড়িয়ে গেছে।”

এমআইটি মিডিয়া ল্যাব কমপ্লেক্সের সাথে যুক্ত আট গবেষক চার মাস ধরে এই গবেষণা চালিয়েছিলেন। অ্যান্ডি রায়ান/ এমআইটি

বিশেষজ্ঞরা উদ্বিগ্ন যে এআইয়ের সাথে বড় হওয়া শিক্ষার্থীরা তাদের চিন্তাভাবনা দক্ষতা বিশেষত স্তব্ধ হতে পারে। RAWPIXEL.com – স্টক.এডোবি.কম

এমআইটি সমীক্ষায়, “মস্তিষ্ক-কেবল” গোষ্ঠীর তাদের মস্তিষ্কের স্ক্যানগুলিতে “শক্তিশালী, বিস্তৃত নেটওয়ার্ক” ছিল, যা সৃজনশীলতা, স্মৃতি এবং ভাষা প্রক্রিয়াকরণের সাথে সম্পর্কিত অঞ্চলে আরও তীব্র ক্রিয়াকলাপ দেখায়। তারা তাদের কাজের আরও বেশি ব্যস্ততা, সন্তুষ্টি এবং মালিকানা প্রকাশ করেছে।

“এআই সরঞ্জাম ব্যবহার এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা দক্ষতার মধ্যে একটি শক্তিশালী নেতিবাচক সম্পর্ক রয়েছে, তরুণ ব্যবহারকারীরা এআই সরঞ্জামগুলির উপর উচ্চ নির্ভরতা প্রদর্শন করে এবং ফলস্বরূপ জ্ঞানীয় পারফরম্যান্স স্কোরগুলি কম করে,” অধ্যয়নের লেখকরা সতর্ক করেছেন। “প্রভাবটি একাডেমিক সেটিংসের বাইরেও বিস্তৃত জ্ঞানীয় বিকাশে প্রসারিত।”

পূর্বের প্রবন্ধগুলি পুনর্লিখনের জন্য জিজ্ঞাসা করা, চ্যাটজিপ্ট গ্রুপটি তাদের স্মরণ করতে সক্ষম হয়েছিল, তারা পরামর্শ দিয়েছিল যে তারা তাদের অন্যান্য গোষ্ঠীর মতো দৃ strongly ়ভাবে স্মৃতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়নি।

উচ্চ-বিদ্যালয়ের সাহিত্যের শিক্ষক মারফি কেনেফিক আশঙ্কা করছেন যে তার শিক্ষার্থীরা এমনকি অধ্যয়নের ফলাফলগুলি সম্পর্কে চিন্তা করবে না। মারফি কেনেফিক

এমআইটি মিডিয়া ল্যাবসের নাটালিয়া কোসমিনা এই গবেষণার শীর্ষস্থানীয় গবেষক ছিলেন। সঙ্গে

চ্যাটজিপিটি গ্রুপ আরও অনুরূপ প্রবন্ধ তৈরি করার ঝোঁক রেখেছিল, দু’জন ইংরেজ শিক্ষককে তাদেরকে “আত্মহীন” হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য প্রবন্ধগুলি মূল্যায়নের জন্য উত্সাহিত করেছিল – সারা দেশে শিক্ষকরা বলছেন যে তারা আরও নিয়মিত দেখছেন।

রবার্ট ব্ল্যাক, যিনি গত সপ্তাহে নিউইয়র্কের ক্যানানডাইগুয়ায় এপি এবং আইবি হাই স্কুল ইতিহাসের পাঠদান থেকে অবসর নিয়েছিলেন, তিনি বলেছিলেন যে তাঁর 34 বছরের ক্যারিয়ারের শেষ দুই বছর ছিল “চ্যাটজিপ্টের কারণে দুঃস্বপ্ন।”

“ধরা পড়লে বাচ্চারা সবেমাত্র সঙ্কুচিত হয়,” তিনি বলেছিলেন। “কেন এটি ভুল তা বা লেখার প্রক্রিয়া কেন গুরুত্বপূর্ণ তা তারা বুঝতে পারে না।”

গবেষকরা এবং বিশেষজ্ঞরা বিশেষত এআই ব্যবহারের কারণে তরুণদের মধ্যে সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা দক্ষতার অবক্ষয় সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। গোরোডেনকফ – স্টক.এডোবি.কম

এমআইটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে চ্যাটজিপিটি গ্রুপের মধ্যে থাকা বিষয়গুলি আরও অনুরূপ প্রবন্ধ তৈরি করার প্রবণতা পোষণ করেছিল, দু’জন ইংরেজ শিক্ষককে “আত্মহীন” হিসাবে চিহ্নিত করার জন্য প্রবন্ধগুলি মূল্যায়নের জন্য আনা হয়েছিল। Inna – স্টক.এডোবি.কম

Black also points out AI has only worsened a gradual trend of degrading skills that he attributes to smartphones.

তিনি পোস্টকে বলেছেন, “চ্যাটজিপ্টের আগেও তাদের লেখার টুকরো – মস্তিষ্কে ঝড় তুলতে, সংগঠিত করা এবং রচনা করার কথা চিন্তা করা আরও কঠিন এবং কঠিন ছিল।” “এখন এটি মোট বোকা হয়ে উঠেছে।”

মনোবিজ্ঞানী জিন টোয়েঞ্জ, “হাই-টেক ওয়ার্ল্ডে বাচ্চাদের উত্থাপনের জন্য 10 টি বিধি” এর লেখক, সম্মত হন যে এআই জেনারেল জেড এবং জেনারেল আলফার জন্য শেখার ক্ষেত্রে কেবল একটি অতিরিক্ত বাধা।

তিনি উল্লেখ করেছেন যে আন্তর্জাতিক গণিত, পড়া এবং বিজ্ঞানের মানক পরীক্ষার স্কোর রয়েছে পতন হয়েছে কয়েক বছর ধরে, যা তিনি মহামারী লকডাউন এবং স্মার্টফোন এবং সোশ্যাল মিডিয়ার আবির্ভাবের জন্য দায়ী।

ডাঃ জিন টোয়েঞ্জ বলেছেন যে স্মার্টফোন এবং এখন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা যুব শিক্ষার জন্য হুমকিস্বরূপ।

ডাঃ জিন এম। টোয়েঞ্জ আসন্ন বইয়ের লেখক “একটি হাই-টেক ওয়ার্ল্ডে বাচ্চাদের উত্থাপনের জন্য 10 বিধি”।

“এআই যুক্ত হওয়ার সাথে সাথে একাডেমিক পারফরম্যান্স সম্ভবত আরও হ্রাস পাবে, কারণ নিয়মিত প্রবন্ধ লেখার জন্য এআই ব্যবহার করা শিক্ষার্থীরা কীভাবে লিখতে শিখছেন না,” টোয়েঞ্জ পোস্টকে বলেছেন। “আপনি যখন কীভাবে লিখতে শিখেন না, আপনি কীভাবে গভীরভাবে চিন্তা করতে শিখবেন না।”

এমআইটি স্টাডি স্টাডিটির নেতৃত্বে ছিলেন মিডিয়া ল্যাব গবেষণা বিজ্ঞানী নাটালিয়া কোসমিনা, যিনি টাইম ম্যাগাজিনকে বলেছে যে “বিকাশকারী মস্তিষ্কের সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে রয়েছে।”

অস্ট্রেলিয়ার সিডনির ইউনিভার্সিটি অফ নিউ সাউথ ওয়েলস এআই ইনস্টিটিউটের প্রধান বিজ্ঞানী টবি ওয়ালশ স্বীকার করেছেন যে এই গবেষণার অনুসন্ধানগুলি ভীতিজনক, তিনি সরাসরি নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে শিক্ষকদের সতর্ক করেছেন।

এআই অধ্যাপক টবি ওয়ালশ বলেছেন যে শিক্ষাবিদদের সাবধানতার সাথে এআইকে সংহত করতে শিখতে হবে।

ওয়ালশ বলেছিলেন, “আমাদের মনে রাখতে হবে যে এখানে দুর্দান্ত সুযোগ রয়েছে। আমি আজ শিক্ষার্থীদের যা আছে তা নিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে alous র্ষা করছি,” ওয়ালশ তার ১৫ বছর বয়সী কন্যা সম্প্রতি একটি স্টাডি সহযোগী হিসাবে ফরাসী ভাষায় তার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করার জন্য একটি এআই ভয়েস ব্যবহার করে স্মরণ করে বলেছিলেন।

ওয়ালশ বলেছিলেন, “আমি মনে করি না আমাদের এআই নিষিদ্ধ করা উচিত।” তবে, তিনি আরও যোগ করেছেন, “উদ্বেগটি হ’ল এআই মানব বুদ্ধিমত্তাকে ছাড়িয়ে গেছে, কারণ এআই উন্নত হয়েছে তা নয়, কারণ মানব বুদ্ধি আরও খারাপ হয়েছে।”

কেনফিক, ইতিমধ্যে, তার শিক্ষার্থীদের অধ্যয়নের ফলাফলগুলি সম্পর্কে “যত্নশীল” না বলে কল্পনা করে: “তারা কেবল গ্রেড চায় They তারা কোনও কার্যকর দক্ষতা বিকাশের জন্য কোনও বাস্তব উত্সাহ দেখেন না It’s এটি খুব উদ্বেগজনক।”