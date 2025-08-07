শিক্ষক তাদের জন্য শিক্ষার্থীদের কোর্সওয়ার্ক করার পরে শ্রেণিকক্ষ থেকে নিষিদ্ধ

একজন শিক্ষক যিনি তাদের জন্য একটি শিক্ষার্থীর কোর্স ওয়ার্ক লিখেছেন এবং জমা দিয়েছেন তাকে ক্লাসরুম থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
লরেন অলিভার, 35, 12 বছর ধরে ওসিস একাডেমি শিরলি পার্কে স্বাস্থ্য এবং সামাজিক যত্ন শিখিয়েছিলেন, তবে 2023 সালের জুনে এটি আবিষ্কার করা হয়েছিল যে তিনি একজন শিক্ষার্থীর কোর্সওয়ার্কটি পুনরায় লিখেছিলেন এবং 2022 সালের নভেম্বরে এটি পরীক্ষা বোর্ডে প্রেরণ করেছিলেন।
একটি প্যানেল দেখতে পেল যে শিক্ষক “অগ্রহণযোগ্য পেশাদার আচরণের জন্য দোষী” এবং “অসাধু” এবং “অখণ্ডতার অভাব” ছিলেন।
দু’বছরের মধ্যে নিষেধাজ্ঞার আদেশ পর্যালোচনা করার অধিকার সহ তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য শিক্ষণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে।
২১ শে জুন ২০২৩ -এ, বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের কাছে এমন এক শিক্ষার্থীর কাছে যোগাযোগ করা হয়েছিল যিনি তাদের জানিয়েছিলেন এমএস অলিভার পাঁচ মাস আগে তাদের কোর্সটি লিখেছিলেন, একটি প্রতিবেদনে প্রকাশিত হয়েছে।
মিসেস অলিভার শিক্ষার্থীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তার কাজটি পরীক্ষা বোর্ড কর্তৃক সংযমের জন্য নমুনা দেওয়ার কথা ছিল এবং তিনি পরিবর্তে কাজটি লিখে তার পক্ষে এটি জমা দেবেন।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, শিক্ষার্থীর পক্ষে যে কোর্সটি জমা দেওয়া হয়েছিল তা তারা মূলত যা উত্পাদিত হয়েছিল তার থেকে আলাদা ছিল।
মিসেস অলিভার 2023 সালের 20 অক্টোবর তার ক্রিয়াকলাপ স্বীকার করার পরে পদত্যাগ করেছিলেন।
প্রতিবেদনে এমএস অলিভারের ক্রিয়াকলাপের হাইলাইট করা হয়েছে অর্থ শিক্ষার্থী অস্থায়ীভাবে তারা অন্যথায় অর্জনের চেয়ে আরও ভাল গ্রেড পেয়েছিল।
তার ক্রিয়াকলাপগুলি শিক্ষার্থীর সামগ্রিক গ্রেডকেও প্রভাবিত করতে পারে কারণ তাদের কাজটি উপেক্ষা করা যেতে পারে।
মিসেস অলিভারের এক দশকেরও বেশি সময় শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা ছিল এবং তিনি বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রধান অভ্যন্তরীণ যাচাইকারী ছিলেন – যার অর্থ তিনি পরীক্ষা বোর্ডকে নিশ্চিত করার জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন যে কোর্সটি খাঁটি ছিল।
এটি বিবেচনা করে প্যানেলটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এমএস অলিভার সচেতন ছিলেন যে একজন শিক্ষার্থীদের পক্ষ থেকে তাদের কাজ শেষ করা এবং তাদেরকে তাদের দায়ী করা “ভুল” ছিল।
প্যানেলটি এমএস অলিভারকে “অসাধু পদ্ধতিতে আচরণ করেছিল” খুঁজে পেয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে “আচরণটি স্কুল এবং তার সহকর্মীদের নামকরা ক্ষতি করতে সক্ষম ছিল।”
তিনি কোনও শিক্ষকের প্রত্যাশিত পেশাদার এবং নৈতিক মানকে সমর্থন করেন না বলে প্রমাণিত হয়েছিল।
“মিসেস অলিভার বিশ্বাস এবং দায়বদ্ধতার অবস্থানে ছিলেন। সুতরাং, সততা এবং সততা তার ভূমিকার সাথে অবিচ্ছেদ্য ছিল। তবুও, মিসেস অলিভার অসাধু পদ্ধতিতে আচরণ করেছিলেন,” প্যানেলটি বলেছিল।
প্রাক্তন শিক্ষক এখন শ্রেণিকক্ষ থেকে নিষিদ্ধ এবং কোনও স্কুল, ষষ্ঠ ফর্ম কলেজ, প্রাসঙ্গিক যুব আবাসন বা ইংল্যান্ডের বাচ্চাদের বাড়িতে পড়াতে পারবেন না।