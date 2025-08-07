শিক্ষার্থী প্রতি 700 ইউরোরও বেশি ব্যয়

অ্যাডোক 2024 এর তুলনায় 5% বৃদ্ধির নিন্দা করেছে। অ্যান্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ বৃদ্ধি, কয়েকটি প্রকাশনা ঘর এবং ব্যবহৃত পাঠ্যগুলিতে বাধাগুলির মধ্যে একটি 800 মিলিয়ন বাজার তদন্ত করে
সেপ্টেম্বরের সাধারণ স্টিলটি অনভিজ্ঞ: বর্ধিত বিদ্যালয়ের জন্য পাঠ্যপুস্তকগুলি আসে। এই বছর এটি প্রতি সন্তানের 700 ইউরো বেশি ব্যয় করতে আসবে, অর্থাত্ গত স্কুল বছরের (অ্যাডোক কনজিউমার অ্যাসোসিয়েশন অনুমান) সর্বাধিক স্পর্শ করা সর্বাধিক 5% বেশি। ইতালীয় সম্পাদকীয় সমিতি মুদ্রাস্ফীতি (গড়ের জন্য ১.7% এবং উর্ধ্বতনদের জন্য ১.৮%) দাম বৃদ্ধির কথা বলেছে। আসল বিষয়টি হ’ল পরিবারগুলিকে প্রতি সেপ্টেম্বরে আরও বেশি করে দিতে হবে। অ্যান্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ তদন্ত এবং প্রতিবেদনগুলি: কয়েকটি প্রকাশক, অনেক নতুন সংস্করণ, ব্যবহৃত বইয়ের সঞ্চালনের ক্ষেত্রে বাধা এবং 15%এ অবরুদ্ধ ছাড় ছাড়। এবং সিস্টেমের ব্যয় শিক্ষার্থীদের পিতামাতার পকেটে পড়ে।
পাঠ্যপুস্তক: অ্যাডোক অনুসারে গড় ব্যয় প্রতি সন্তানের জন্য 700 ইউরো স্পর্শ করে
অ্যাডোকের মতে, মিডল স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রথম বছরের জন্য, স্কুল পাঠ্যের জন্য গড় ব্যয় কেবল 355.23 ইউরো, যেখানে স্কুল কিট (কেস, ব্যাকপ্যাকস, নোটবুক, ডায়েরি ইত্যাদি) এর জন্য 132.30 ইউরো যুক্ত করা হয়েছে, মোট 487.53 ইউরোর জন্য। উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য, তবে গড় ব্যয় বইয়ের জন্য 552.69 ইউরো এবং বেসিক স্কুল উপাদানগুলির সাথে মোট 685 ইউরোতে পৌঁছেছে। আপনি যখন উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন যেখানে লাতিন এবং গ্রীকদের অভিধান এবং ভাষাগুলির প্রয়োজন হয় তখন ছবিটি আরও জটিল। ব্যয়টি প্রতিটি 75 থেকে 133 ইউরোর মধ্যে। মোট, পুরো স্কুল চক্রের মধ্যে, কর, পরিবহন এবং ভ্রমণের গণনা না করে, একটি পরিবার কেবল বাধ্যতামূলক বইয়ের জন্য প্রতি সন্তানের জন্য 2,500 ইউরো বেশি ব্যয় করতে পারে। গ্রাহক সমিতিগুলি সরকারকে প্রিয় স্কুলের বিরুদ্ধে স্থিতিশীল ব্যবস্থা হিসাবে ট্যাক্স রিটার্নে স্কুলের বইগুলি কেটে নেওয়ার সম্ভাবনা হিসাবে হস্তক্ষেপের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করে। নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলির জন্য বিনামূল্যে বা ছাড়যুক্ত পাঠ্যের গ্যারান্টি দেওয়ার জন্য রাজ্য এই বছর 136 মিলিয়ন ইউরো বরাদ্দ করেছে, 2024-2025 এর তুলনায় 3% বেশি। বই বিক্রেতাদের পাশে, এসআইএল এবং ইতালীয় সম্পাদকীয় সমিতি মুদ্রাস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চ বিদ্যালয়ে গড়ে ১.7% এবং ১.৮% বৃদ্ধির কথা বলে। আরও ওজন করার জন্য, তারা উল্লেখ করেছেন, এটি স্কুল সেট, যেখানে কোনও ছাদ নেই।
কয়েকজন প্রকাশক, অনেক নতুন সংস্করণ: অ্যান্টিট্রাস্ট কর্তৃপক্ষ স্কুলের বাজারটি তদন্ত করে যা 800 মিলিয়ন ইউরোর মূল্যবান
দামের গতিশীলতা কেবল সংঘবদ্ধ ফলাফল নয়। প্রতিযোগিতার গ্যারান্টর এবং বাজারের দাবি এটিই, যা কয়েক মাস ধরে স্কুল প্রকাশনা খাতের কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করার জন্য একটি জ্ঞানীয় তদন্তে কাজ করে চলেছে। অবিশ্বাসের প্রাথমিক সিদ্ধান্তগুলি পরিষ্কার। প্রথমত, বাজার দৃ strongly ়ভাবে কেন্দ্রীভূত হয়: চার প্রকাশক বিক্রয় 80% নিয়ন্ত্রণ করে। কেকের বেশিরভাগ অংশের পক্ষে লড়াই করার জন্য মন্ডাদোরি (32%), জ্যানিচেলি (25%), সানোমা (13.5%) এবং স্কুল (8%)। কেবলমাত্র একটি নতুন অপারেটর, ফেল্ট্রিনেলি স্কুল, গত পাঁচ বছরে বাজারে প্রবেশ করেছে। তারপরে “নতুন সংস্করণ” এর প্রশ্ন রয়েছে। প্রতি বছর শেষ আসে এবং এটি দ্রুত ব্যবহৃত পাঠ্যগুলিকে পুরানো করে তোলে, প্রায়শই ন্যূনতম পরিবর্তনগুলি সহ, নিয়ন্ত্রক আপডেট দ্বারা বা গ্রাফিক বৈচিত্র দ্বারা ন্যায়সঙ্গত। কর্তৃপক্ষ কীভাবে “নতুন সংস্করণ” এর সংজ্ঞা নিজেই সম্পাদকীয় স্ব -নিয়ন্ত্রণের কাছে ছেড়ে যায় তা বোঝায়, যার সামগ্রীতে 20% এর বিভিন্নতা প্রয়োজন, তবে বাহ্যিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই। তারপরে ডিজিটাল থিম রয়েছে। প্রায় সমস্ত শ্রেণি (95%) ই-বুকস দ্বারা সংহত কাগজের বইগুলি গ্রহণ করে তবে অনলাইন সংস্করণগুলির জন্য ব্যবহারের লাইসেন্সগুলি ব্যক্তিগত এবং অ-স্থানান্তরযোগ্য, এইভাবে খণ্ডগুলির পুনরায় বিক্রয় প্রতিরোধ করে। এবং অবশেষে সীমাবদ্ধতাগুলি ছাড়ের ওজন: আইন অনুসারে তারা নতুন বইয়ের জন্য 15% এর বেশি হতে পারে না। প্রতিযোগিতার উপর একটি ব্রেক এবং দামের সম্ভাব্য হ্রাস। অবাক হওয়ার মতো বিষয় নয় যে, দ্বিতীয় -হ্যান্ড বাজারটি যদিও পরিমাণ নির্ধারণ করা কঠিন, এটি কেবল 150 মিলিয়ন ইউরো, সামগ্রিক টার্নওভারের বিপরীতে যে ২০২৪ সালে ৮০০ মিলিয়ন স্পর্শ করেছে, ২০১৪ সালের তুলনায় ১৩% বৃদ্ধি পেয়েছে, যদিও একই সময়ে স্কুলের জনসংখ্যা 7% হ্রাস পেয়েছে, অর্থাৎ প্রায় 600 হাজার শিক্ষার্থী কম।
চূড়ান্ত পর্যায়ে আগত অ্যান্টিট্রাস্ট জরিপটি এখন প্রকাশকদের কাউন্টার -ডিডাকশনগুলিতে চলে যায়, যাদের সেপ্টেম্বরের মধ্যে তাদের পর্যবেক্ষণ পাঠাতে হবে। তবেই কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নেবে যে সংশোধনমূলক ব্যবস্থা বা নিষেধাজ্ঞার সাথে হস্তক্ষেপ করবেন কিনা।