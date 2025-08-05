You are Here
শিক্ষার পরিবর্তন: এফএনই বলেছে যে আন্তর্জাতিক কমিশন সংস্কারের মূল্যায়ন করবে | শিক্ষা
শিক্ষার পরিবর্তন: এফএনই বলেছে যে আন্তর্জাতিক কমিশন সংস্কারের মূল্যায়ন করবে | শিক্ষা

সরকার শিক্ষা, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মন্ত্রনালয়ের (এমইসিআই) সংস্কারের বাস্তবায়নের মূল্যায়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন তৈরি করবে, এই মঙ্গলবার, 5 আগস্ট, অভিভাবকত্বের সাথে একটি বৈঠক শেষে জাতীয় ফেডারেশন অফ এডুকেশন (এফএনই) এর সভাপতি প্রকাশ করেছে। পেড্রো ব্যারিরোস বলেছেন, “মন্ত্রীর কাছ থেকে আমাদের জানানো হয়েছে যে এই রূপান্তরগুলি মূল্যায়নের জন্য একটি আন্তর্জাতিক কমিশন তৈরি করা হবে,” পেড্রো ব্যারিরোস বলেছেন, নতুন জৈব বাস্তবায়নের জন্য দেহটি বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে গঠিত হবে।

বৃহস্পতিবার ঘোষিত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন মন্ত্রকের (এমইসিআই) সংস্কার সম্পর্কে ফেডারেশন কর্তৃক অনুরোধ করা একটি সভা শেষে এফএনএর সভাপতি সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেছেন। বর্তমানে, উচ্চ -উচ্চ শিক্ষা ব্যবস্থা এবং উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও উদ্ভাবনের পরিষেবাগুলির মধ্যে 18 টি সত্তা এবং 27 টি উচ্চতর নেতার সাথে এমইসিআইয়ের কাছে নতুন সত্তায় নির্বাচিত সত্তা সংহতকরণ সহ কেবল সাতটি সত্তা এবং 27 জন উচ্চ নেতার থাকবে। নন -উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা সর্বোচ্চ হ্রাস ভোগ করবে। বর্তমান আটটি বিভাগীয় সত্তাগুলির মধ্যে তিনটি সাধারণ দিকনির্দেশনা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, দুটি প্রধান সংস্থা থাকবে: শিক্ষা, গুণমান ও মূল্যায়ন ইনস্টিটিউট এবং শিক্ষা ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য এজেন্সি।

পরিবর্তনগুলি অনেক সন্দেহ উত্থাপন করেছে এবং সাম্প্রতিক দিনগুলিতে এফএনই বলেছে যে এটি সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের কাছ থেকে বিশেষত প্রতিযোগিতার ভবিষ্যতের সাথে বিভিন্ন যোগাযোগ পেয়েছে, যেহেতু বিলুপ্তপ্রায় সত্তার একটি স্কুল প্রশাসনের অধিদপ্তর-জেনারেল হবে।

পেড্রো ব্যারিরোসের মতে, মন্ত্রিপরিষদ দলটি আশ্বাস দিয়েছিল যে এই প্রতিযোগিতাগুলি, যা শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনার জন্য এজেন্সিটির দায়িত্ব হয়ে উঠবে, পরিবর্তন হবে না এবং জাতীয় স্নাতকদের মধ্যে বসতি স্থাপন অব্যাহত থাকবে। এফএনই -র রাষ্ট্রপতি আরও বলেছিলেন যে প্রয়োজন ছাড়াই 1 সেপ্টেম্বর হিসাবে কিছু পরিবর্তনের প্রভাব পড়বে এবং “প্রত্যক্ষ অভিভাবকদের বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ” অফিসে থাকবে।

সিসিডিআরের ডেপুটি মন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন করবেন

সমন্বয় ও আঞ্চলিক উন্নয়ন কমিশনে (সিসিডিআর) প্রতিযোগিতা স্থানান্তর সম্পর্কে পেড্রো ব্যারিরোস বলেছিলেন যে জাতীয় নীতিমালার আঞ্চলিক পর্যায়ে মৃত্যুদণ্ডের নিরীক্ষণের জন্য দায়ী শিক্ষার জন্য একজন ভাইস প্রেসিডেন্টের নতুন চিত্র “সরাসরি মন্ত্রীর কাছে প্রতিবেদন করবে”।

“সিসিডিআর কেবলমাত্র মতামত জারি করার এবং কেবল ক্ষমতা রাখবে, অর্থাৎ তাদের কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা নেই, বিশেষত স্কুল নেটওয়ার্কের মতো দিকগুলিতে” অনুসরণ করে এবং মতামত তৈরি করা যায় না, “তিনি যোগ করেছেন, এই জীবকে” প্রসঙ্গ এবং প্রয়োজনগুলি জানে। “

নতুন জৈবটির প্রভাব সম্পর্কে এফএনএর প্রত্যাশা সম্পর্কে জানতে চাইলে ইউনিয়ন নেতা জোর দিয়েছিলেন যে যদি শিক্ষার্থীদের শেখার উন্নতি এবং পেশাদারদের কাজের অবস্থার উন্নতি সহ কার্যনির্বাহী উদ্দেশ্যটি পূরণ হয়, “অভিনন্দন জানাতে ব্যয় হবে না।”

এই ক্ষেত্রে, এটি স্বীকৃতি দেয় যে শিক্ষা মন্ত্রকের বর্তমান মাত্রা প্রায়শই অতিরিক্ত আমলাতন্ত্র এবং পরিষেবাগুলির দ্বারা পরস্পরবিরোধী তথ্য, যেগুলি প্রশমিত হওয়ার প্রত্যাশা করে তা নিয়ে আসে। “এটি একটি দুর্দান্ত দায়িত্বও নিয়ে আসে, কারণ এই সংস্কারগুলি কার্যকর হওয়ার মুহুর্ত থেকেই, (…) এটি বর্তমান মন্ত্রিপরিষদ দলের জন্য একচেটিয়াভাবে দায়বদ্ধ হবে,” তিনি সতর্ক করেছিলেন, অন্যদিকে।

