শিরোনাম: বান্দুংয়ে 9 আগস্ট, 2025 -এ আজকের প্রার্থনার সময়সূচী সহ হৃদয়ের শান্তি অর্জন করুন

Repullika.co.id – প্রার্থনা ধর্মের একটি স্তম্ভ, পাশাপাশি এমন একটি সময় যা প্রত্যেক মুসলিম দ্বারা সরাসরি স্রষ্টার সাথে যোগাযোগের মুহুর্ত হিসাবে অত্যন্ত অপেক্ষা করা হয়। এই দিন, শনিবার, 9 আগস্ট, 2025, বান্দুংয়ের মুসলমানদের আবার সময়মতো প্রার্থনা করার গুরুত্বের কথা মনে করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পার্থিব পার্থিব ক্রিয়াকলাপ এবং অন্তহীন জীবনের চ্যালেঞ্জগুলির মাঝে, আমরা যদি সর্বদা সময়মতো প্রার্থনা বজায় রাখি তবে এটি একটি পুণ্য।
নীচে পশ্চিম ইন্দোনেশিয়ার (ডাব্লুআইবি) এর সময়ে আজ বান্দুং অঞ্চলের প্রার্থনার সময়সূচী রয়েছে:
– FAJR: 04:42
– ডিজুহুর: 11:58
– এএসআর: 15:19
– মাগরিব: 17:54
– ইসা: 19:04
প্রার্থনা বাস্তবায়নের সময়টি কেবল বাস্তবায়নের সময়ই পর্যবেক্ষণ করে না, তবে এমন একটি ধারণাও প্রয়োজন যা কেবল কুরআনের পবিত্র আয়াতগুলির উপর গভীর বোঝাপড়া এবং প্রতিবিম্বের সাথে পাওয়া যায়। আল্লাহ যেমন আল-বাকারাহ আয়াত 238 এর চিঠিতে বলেছেন, “আপনার সমস্ত প্রার্থনা ও প্রার্থনা রক্ষা করুন ((কিউএস। আল-বাকরাহ: 238)।
এই শ্লোকটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়, সর্বদা প্রার্থনা করার পাশাপাশি সম্ভব এবং এটিকে প্রতিদিনের অগ্রাধিকার হিসাবে গড়ে তুলতে, কোনও কারণ এবং ব্যস্ততার দ্বারা মিস হয় না। প্রতিবার প্রার্থনার সময়সূচী অনুসারে পরিচালিত হয়, যা দৈনন্দিন জীবনে জীবনযাপনে আমাদের বিশ্বাস এবং স্থিতিশীলতার শক্তি যোগ করে।
যে ভিড়ের মধ্যে কখনও কখনও ভুলে যায়, এই ধরণের প্রার্থনার সময়সূচী একটি সাধারণ দিকনির্দেশনা হতে পারে যা আমাদের সকলের কাছে অর্থপূর্ণ। এই ধন্য দিনে, আমরা প্রার্থনা আরও নিষ্ঠা সম্পাদন করতে এবং আল্লাহ সর্বশক্তিমানের সুরক্ষা এবং সুরক্ষা পেতে সক্ষম হতে পারি। আসুন আমরা প্রার্থনাটিকে এমন একটি জায়গা করি যেখানে আমরা অভিযোগ করি এবং আমাদের জীবনের শেষের দিকে সর্বদা ছেড়ে দিই।
অবস্থানের জন্য রেপুব্লিকা প্রার্থনার সময়সূচির উত্স সহ এআই ব্যবহার করে নিবন্ধগুলি সাজানো হয়েছে বান্দুং
সূত্র: এআই উত্পন্ন