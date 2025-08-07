You are Here
শিলাবৃষ্টি, বৃষ্টি, টর্নেডো ওয়াচ: দক্ষিণ ম্যানিটোবা মারাত্মক আবহাওয়ার সাথে হামার – উইনিপেগ
শিলাবৃষ্টি, বৃষ্টি, টর্নেডো ওয়াচ: দক্ষিণ ম্যানিটোবা মারাত্মক আবহাওয়ার সাথে হামার – উইনিপেগ

আপনি যদি দক্ষিণ ম্যানিটোবাতে থাকেন তবে আপনি বুধবার বিকেলে এবং সন্ধ্যার দিকে সম্ভাব্য চরম আবহাওয়া সম্পর্কে প্রচুর আলোচনা লক্ষ্য করেছেন।

বেশ কয়েকটি টর্নেডো সতর্কতা জারি করা হয়েছিল, এবং যদিও কেউই ছুঁয়েছে না, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কানাডা বলেছে যে ডুগাল্ড এবং ওকব্যাঙ্কের কাছে ফানেল মেঘের পাশাপাশি উইনিপেগের উত্তর পাশের কিছু কিছু খবর পাওয়া গেছে।

পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন কানাডার আবহাওয়াবিদ রবিন ডাইক 680 সিজেবি’র বলেছেন শুরু সেই কর্মকর্তারা বৃহস্পতিবার পুরো দিন জুড়ে টর্নেডো রিপোর্টগুলি সন্ধান করবেন।

এবং যখন টর্নেডো হুমকি বাস্তবায়িত হয়নি, তখন অঞ্চলের কিছু অংশ শিলাবৃষ্টিতে হামলা করে।

“আমরা বেশ কয়েকটি বড় শিলাবৃষ্টির প্রতিবেদন পেয়েছি – সেন্ট অ্যান্ড্রুয়ের গল্ফ বল (আকার) পর্যন্ত, স্টেইনবাচের কোয়ার্টারের জন্য কোয়ার্টারে, গল্ফ বলগুলি পাশাপাশি গুন্টনে, স্টোনওয়াল কিছু কোয়ার্টার পেয়েছিল,” ডাইক বলেছিলেন।

“বৃষ্টিপাতের ভিত্তিতে, এটি এক টন ছিল না-স্টোনওয়ালে 30 মিলিমিটার, সেলকির্কে 27-ইশ।”

কানাডা এবং বিশ্বজুড়ে প্রভাবিত খবরের জন্য, যখন তারা ঘটে তখন সরাসরি আপনার কাছে পৌঁছে দেওয়া নিউজ সতর্কতাগুলি ব্রেকিংয়ের জন্য সাইন আপ করুন।

ব্রেকিং জাতীয় সংবাদ পান

ডাইক বলেছিলেন, প্রদেশের দাবানল-জর্জরিত উত্তরের অংশটিও বৃষ্টি পেয়েছিল, তবে ঝড়গুলি যথেষ্ট স্পষ্ট ছিল যে দমকলকর্মের প্রচেষ্টায় প্রভাব সবচেয়ে বেশি নগণ্য হতে পারে।

“ফ্লিন ফ্লোন, দেখে মনে হচ্ছে তারা প্রায় 12 (মিলিমিটার) পেয়েছে … এটি বেশ দাগযুক্ত, এটি বজ্রপাতের সাথে জিনিস It’s এটি প্রচুর বৃষ্টির একটি বৃহত অঞ্চল নয় It এটি প্রকৃত আগুনে আঘাত করতে পারে না, তাই দুর্ভাগ্যক্রমে এটি ইতিবাচক প্রভাব ফেলতেও যথেষ্ট বৃষ্টিও ছিল না।”

ডাইক বলেছিলেন যে উইনিপেগের পূর্বাভাসে বজ্রপাতের ঝুঁকি নিয়ে বৃহস্পতিবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, বিশেষত – সন্ধ্যায় হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে – অন্যদিকে ওয়েস্টম্যান অঞ্চলটি বিকেলের প্রথম দিকে বৃষ্টি আশা করতে পারে, রাতারাতি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।


