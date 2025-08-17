শিল্পায়নের জ্বালানী জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ওগুনে অবকাঠামোগত ঘাটতি – এনআইটিপি

ইউসরোহ লোল
নাইজেরিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টাউন প্ল্যানার্স (এনআইটিপি), ওগুন স্টেট অধ্যায়, রাজ্যের কিছু অংশে মাউন্টিং অবকাঠামোগত ঘাটতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, সতর্ক করে দিয়েছে যে দ্রুত শিল্পায়ন উপলভ্য সামাজিক সুযোগ -সুবিধার বাইরে জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে বাড়িয়ে তুলছে।
অধ্যায়ের চেয়ারম্যান, টিপিএল অ্যাডেফেলা সোগবেসান বৃহস্পতিবার ফেডারেল পলিটেকনিক, ইলারোতে অনুষ্ঠিত ইনস্টিটিউটের মাসিক সাধারণ বৈঠকের সময় এই সতর্কতা জারি করেছিলেন।
ইয়াওয়া দক্ষিণ স্থানীয় সরকার অঞ্চলে ইলারো এবং ইবিস সম্প্রদায়ের বিশেষভাবে উল্লেখ করা সোগবেসান বলেছিলেন যে অক্ষের মধ্যে মানুষের আগমন মূলত ডাঙ্গোট সিমেন্টের মতো ভারী শিল্পের উপস্থিতি দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যা করিডোরকে একটি শিল্প কেন্দ্রে পরিণত করেছে।
“এটা স্পষ্ট যে আমাদের সম্প্রদায়গুলি এটিকে সমর্থন করার জন্য যথাযথ অবকাঠামো ছাড়াই একটি জনসংখ্যার বুমের মুখোমুখি হচ্ছে।
“আবাসন, পরিবহন, নিকাশী, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবার জন্য প্রভাবগুলি উদ্বেগজনক,” তিনি সতর্ক করেছিলেন।
এনআইটিপি বস জোর দিয়েছিলেন যে পর্যাপ্ত অবকাঠামো ছাড়াই অপরিকল্পিত প্রবৃদ্ধি টেকসই উন্নয়নের জন্য গুরুতর ঝুঁকি নিয়েছে, সরকার এবং স্টেকহোল্ডারদের সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে।
বৈঠকের অংশ হিসাবে, ইনস্টিটিউটের সদস্যরা ফেডারেল পলিটেকনিক, ইলারোর পরিচালনায় সৌজন্য পরিদর্শন করেছিলেন, যেখানে তারা রেক্টরের পক্ষে ডেপুটি রেক্টর (প্রশাসন), টিপিএল লুকম্যান লাসিসি কর্তৃক প্রাপ্ত হয়েছিল।
লাসিসি আবাসিক, বাণিজ্যিক এবং শিক্ষাগত প্রয়োজনগুলিতে ভারসাম্য বজায় রাখার ক্ষেত্রে নগর পরিকল্পনার গুরুত্বকে গুরুত্ব দিয়েছিল, পাশাপাশি ক্যাম্পাসের কাছে একটি অবরুদ্ধ কালভার্ট দ্বারা সৃষ্ট বন্যার সমাধানে ইনস্টিটিউটের হস্তক্ষেপের সন্ধান করে।
তিনি গবেষণা ও প্রকল্পগুলিতে এনআইটিপির সাথে সহযোগিতা করার জন্য প্রতিষ্ঠানের তত্পরতার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তবে উল্লেখ করেছেন যে একাডেমিক সম্মেলনগুলি স্পনসরশিপ সুরক্ষিত করার আগে সরকারী নির্দেশাবলীর কাগজ উপস্থাপনা প্রয়োজন।
সোগবেসান, প্রতিক্রিয়া হিসাবে, হাইলাইট করেছে যে আধুনিক শহর পরিকল্পনা এখন জলবায়ু বিজ্ঞান, ডেটা অ্যানালিটিক্স, অবকাঠামো ফিনান্স এবং নগর প্রশাসনের সংহত করে।
তিনি টেকসই শহুরে বৃদ্ধি অর্জনের জন্য শিক্ষাবিদ, সরকার এবং পেশাদারদের মধ্যে আরও শক্তিশালী সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছেন।
এনআইটিপি দল ইয়েভা দক্ষিণ স্থানীয় সরকারের চেয়ারম্যান, মাননীয়ও সফর করেছে। আব্রাহাম ওগুনসোলা, যিনি শারীরিক পরিকল্পনার উদ্যোগের সাথে কাউন্সিলের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলি সারিবদ্ধ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
ওগুনসোলা দ্রুত বর্ধনশীল জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয়তা মোকাবেলায় টেকসই অবকাঠামোকে প্রয়োজনীয়তা হিসাবে বর্ণনা করেছেন।
এদিকে, পলিটেকনিকের আসুপ হলে অনুষ্ঠিত সাধারণ সভায় সদস্যরা অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন, সেপ্টেম্বরে রাজ্য অধ্যায়ের নির্বাচন স্থগিতকরণ এবং অক্টোবরে আবুজাতে অনুষ্ঠিত বার্ষিক সাধারণ সভার প্রস্তুতি সহ।
এনআইটিপি ওগুন বিল্ডিং প্রকল্পের সমাপ্তি সমর্থন করার জন্য সদস্যরা অধিবেশন চলাকালীন তহবিল সংগ্রহ করেছিলেন।
মোসহুড অ্যাবিওলা পলিটেকনিকের একজন প্রাক্তন রেক্টর আলহাজি ওয়াহিদ কাদিরি তাত্ক্ষণিক অনুদান দিয়েছিলেন ₦ 250,000 ডলার, বেশ কয়েকটি সদস্য অতিরিক্ত অবদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।
কাদিরি নগর পরিকল্পনাকারীদের পেশাদার নৈতিকতা ধরে রাখতে এবং দীর্ঘমেয়াদী পেশাদারিত্বের তুলনায় তাত্ক্ষণিক ব্যক্তিগত লাভকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রলোভনকে এড়িয়ে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছিলেন।