শিল্প উদ্যান – আগস্ট / এনভি পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সমর্থন এবং অর্থায়নের জন্য নতুন শর্তাদি
শিল্প উদ্যান – আগস্ট / এনভি পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় সমর্থন এবং অর্থায়নের জন্য নতুন শর্তাদি

এম 10 এলভিআইভি শিল্প পার্ক (ছবি: m10.com.ua)

এম 10 এলভিআইভি শিল্প পার্ক (ছবি: m10.com.ua)

এটি সাইটে রিপোর্ট করা হয়েছিল মন্ত্রণালয়। “আবেদনগুলি গ্রহণের জন্য সময়সীমাটির সম্প্রসারণ আরও বেশি প্রকল্পকে আরও বেশি প্রকল্প পাওয়া সম্ভব করে তোলে। শিল্প উদ্যানগুলি কেবল বিভাগই নয়, দ্রুত অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য বিশ্বে প্রমাণিত একটি সরঞ্জাম। তারা আপনাকে কার্যকরভাবে বিনিয়োগের উত্সাহ, অবকাঠামোগত প্রশিক্ষণ এবং পরিচালন দক্ষতা একত্রিত করতে দেয়,” ইউক্রেনের অর্থনীতি ও কৃষি মন্ত্রী উপ -মন্ত্রী এবং কৃষি মন্ত্রী বলেছেন, “

এটি লক্ষণীয় যে আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদনগুলি 29 আগস্ট পর্যন্ত অনুমোদিত ব্যাংকগুলিতে জমা দেওয়া যেতে পারে।

মন্ত্রক ব্যাখ্যা করেছে যে বৈদ্যুতিক নেটওয়ার্কগুলিতে যোগদানের ব্যয়ের জন্য অবকাঠামো ব্যবস্থা এবং ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করার জন্য সহায়তা সরবরাহ করা হয়। অর্থায়নের পরিমাণ প্রতি পার্কে 150 মিলিয়ন ইউএএইচ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, যখন রাজ্য সহ -ফিনান্সিং 50% পর্যন্ত এবং যে অঞ্চলগুলি ডি -ইউক্রেনিয়ান ছিল -প্রকল্পের ব্যয়ের 80% পর্যন্ত।

গত বছর, রাজ্যটি ১৫ টি পার্কে অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য 1 বিলিয়নেরও বেশি ইউএএইচকে নির্দেশ দিয়েছে। 2025 সালে, 203 মিলিয়ন ইউএএইচ দুটি পার্কের জন্য অর্থায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, আরও পাঁচটি আবেদন বিবেচনাধীন রয়েছে।

এছাড়াও, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের রিয়েল এস্টেট এবং ভূমি কর হ্রাস করার পাশাপাশি তাদের নিজস্ব সহায়তা প্রোগ্রামগুলি প্রবর্তন করে অতিরিক্ত বিনিয়োগকারীদের উত্সাহিত করার সুযোগ রয়েছে।

এর আগে জানা গিয়েছিল যে তারা ইউক্রেনের প্রথম ভূগর্ভস্থ শিল্প পার্ক তৈরি করার পরিকল্পনা করেছে।

