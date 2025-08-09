শিল্প ও দলগুলির জন্য একটি অস্ট্রেলিয়ান রাজধানী শহরে অভিজাতরা যেমন পাল্টে … দরিদ্ররা সুরক্ষার প্রহরীদের একটি সেনাবাহিনীর মুখোমুখি: ক্যান্ডেস সাটন জনপ্রিয় পর্যটন স্পটে বিরক্তিকর সংকট প্রকাশ করে

এটি বছরের সেই সময় যখন সিডনি এবং মেলবোর্নের অভিজাতরা অস্ট্রেলিয়ার উদীয়মান উত্তরাঞ্চলীয় শহর ডারউইনকে তার ঘোড়সওয়ারকারী কার্নিভালের জন্য, মর্যাদাপূর্ণ আদিবাসী আর্ট ফেয়ার এবং এই বছর আইনজীবীর পিকনিকের জন্য নেটফ্লিক্স তারকা ম্যাট রাইটের বিচার।
এদিকে, 76 76 বছর বয়সী থম্পসন নাগঙ্গমিরা মধ্য ডারউইনের একটি পার্কে বসে আছেন। তিনি নার্ভাসভাবে দূরত্বে ক্রমবর্ধমান ঝড়কে চোখ রেখেছিলেন এবং ভাবছেন যে তাকে বৃষ্টিতে ঘুমোতে রাত কাটাতে হবে কিনা।
থম্পসন ডেইলি মেইলকে বলেছিলেন যে তিনি ডারউইনের ‘দীর্ঘ -গ্রাসার’ – শহরের গৃহহীন জনগোষ্ঠীর স্থানীয় নাম। এগুলি এ জাতীয় হিসাবে পরিচিত কারণ তারা ঘুমিয়ে পড়েছিল এবং লম্বা বর্শার ঘাসে ভিক্ষা করেছিল যা একবার শহরটিকে ঘিরে রেখেছে।
সিভিক পার্কে বসে উত্তর টেরিটরি পার্লামেন্ট এবং সুপ্রিম কোর্ট কমপ্লেক্স থেকে কয়েকশ মিটার দূরে, থম্পসন নিয়মিত বিছানা ছাড়াই ঘুমাতে বা কম্বলকে এমনকি কম্বল।
তার আগে বৃষ্টিতে তিনি খুব কম ধরা পড়েছিলেন।
ডারউইন বিভক্ত একটি শহর। বেশিরভাগ সূচক দ্বারা, এটি ফুটে উঠছে। সম্পত্তির দাম বেড়েছে এবং ভাড়া বেশি। উষ্ণ, শুকনো গ্রীষ্মটি রাষ্ট্রের বাইরে এবং শহরে একটি পার্টির মতো পরিবেশ থেকে বিশাল প্রবাহকে আকর্ষণ করে।
এদিকে, উত্তর ভূখণ্ডের গৃহহীনতার হার জাতীয় গড়ের বারো গুণ। ডারউইনের গৃহহীনদের নব্বই শতাংশ আদিবাসী, অনেকে শহরের পার্ক এবং বুশল্যান্ডে ঘুমাচ্ছেন।
থম্পসন স্বীকার করেন, ‘কখনও কখনও খাওয়ার যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া শক্ত হয়।’
থম্পসন নাগানজমিরা, 76 76 বছর বয়সী ডারউইনের অন্যতম ‘দীর্ঘ -গ্রাসার’ – উত্তর শহরে বাস করা গৃহহীন আদিবাসীদের জন্য স্থানীয় শব্দ যা আন্তঃসত্তা থেকে একটি সম্পত্তি বুম এবং ধনী ব্যক্তিদের বার্ষিক আগমন চলছে
লারাকিয়া নেশন গ্রুপের একজন বেসামরিক টহল কর্মকর্তা ডারউইনের ইস্ট পয়েন্ট রিজার্ভ থেকে একজনকে দূরে নিয়ে যান যেহেতু আদিবাসীদের পারিবারিক গোষ্ঠীগুলি সূর্যকে দেখেছিল
পোরুর খাকি -ক্ল্যাড সদস্যরা – পাবলিক অর্ডার রেসপন্স ইউনিট – উপরে টহলটিতে দেখা যায়
ডারউইনের অন্য দিক: রেসোগাররা ডারউইন কাপটি উদযাপন করে এবং তাদের দর্শনীয় ফ্যাশনগুলি প্রদর্শন করে
ডেইলি মেইল সম্প্রতি ডারউইনের কাছ থেকে রিপোর্ট করে এবং স্থানীয়দের সাথে কথা বলার জন্য চার দিন ব্যয় করেছে – এবং শিখেছে যে গত ছয় বছরে শহরে অনেক কিছু পরিবর্তিত হয়েছে।
ডারউইনের রাজনীতিবিদ এবং নাগরিক নেতারা ব্যক্তিগত সুরক্ষা সংস্থাগুলিতে ডারউইনের সিবিডি এবং শহরতলির সময় এবং শহরতলিতে টহল দেওয়ার জন্য – খাকি -ক্ল্যাড পাবলিক অর্ডার রেসপন্স ইউনিট বা পোরু সহ শহরতলিতে মনোনিবেশ করার জন্য; এবং অঞ্চল প্রতিরক্ষামূলক পরিষেবাগুলির ‘ব্লু শার্টস’, যারা শহরের সিবিডি টহল দেয়।
এছাড়াও টহল রয়েছে লারাকিয়া নেশন, স্থানীয় traditional তিহ্যবাহী আদিবাসী ভূমি মালিকদের শীর্ষ গোষ্ঠী দ্বারা পরিচালিত একটি পরিষেবা। এই গোষ্ঠীর লক্ষ্য অ্যালকোহল সম্পর্কিত বিরোধগুলি রোধ করা এবং সমস্যা এবং দ্বন্দ্বগুলি সমাধান করা।
থম্পসন ‘ব্লু শার্টস’ এর উল্লেখে কাঁধটি টানেন, যিনি স্থানীয়রা বলেছিলেন, প্রায়শই রাতে ঘুমন্ত লোকদের তাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য জাগিয়ে তোলে।
থম্পসন বলেছিলেন, ‘কিছু ভাল, কিছু খারাপ,’ ‘তারা আমাদের বলে যে আমরা এখানে যেতে পারি, কিন্তু সেখানে নেই। আপনার ঘুমানোর জায়গা থাকলে ঠিক আছে। ‘
তিনি তাঁর মাতাল, কুনউইঞ্জকুতে তার ভাগ্নী, 54 বছর বয়সী লিলিয়ান ইউলিডজি, যিনি তার চাচা এবং অন্যান্য আত্মীয়দের সাথে একটি বড় পার্ক গাছের নীচে আশ্রয়প্রাপ্ত, তার সাথে কথা বলতে পারেন।
থম্পসন বলেছিলেন, ‘ব্ল্যাকফেলাগুলি এখন তাদের (নীল শার্ট) ব্যবহার করা হয়।
টিপিএস, তথাকথিত ‘ব্লু শার্ট’ সংস্থার একজন মুখপাত্র বলেছেন, এনটি পুলিশ ছয় বছর ধরে জনসাধারণের শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য এটি চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল এবং ডারউইন বাসিন্দাদের সহিংসতা বা খারাপ-চিকিত্সার কথা বলেনি।
আদিবাসীকে একটি অপেক্ষার গাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পিছনে একটি কনটেন্ট ইউনিটে সহায়তা করা হয়
থম্পসন নাগজমিরা (, 76) এবং তাঁর ভাগ্নী লিলিয়ান ইউলিডজি (৫৪) বছরের পর বছর ধরে ডারউইনের সিবিডি-তে অন-অফ-অফে বাস করেছেন, প্রায়শই রুক্ষ ঘুমাচ্ছেন এবং খাবারের জন্য স্যুপ রান্নাঘরে নির্ভর করতে হয়
ডারউইনের শীর্ষ পর্যটন মরসুম চলমান – চার দিন স্থায়ী আর্ট ফেয়ার, সিডনি এবং মেলবোর্নের অভিজাতদের ক্রেতাদের আকর্ষণ করে এবং ফ্যানি বে -তে ডারউইন টার্ফ ক্লাবে চলমান ডারউইন কাপ – পোরু এবং লারাকিয়া নেশন উভয়ই ইস্ট পয়েন্ট পার্কের লেক আলেকজান্ডারের তীরে টহল দিচ্ছিল।
গত সপ্তাহের শেষের দিকে একটি বিকেলে মেলটি যখন পরিদর্শন করেছিল, আদিবাসী পারিবারিক গোষ্ঠীগুলি একত্রিত হয়েছিল যখন সাদা লোকেরা জগড করে বোর্ডওয়াকের সাথে অনুশীলন করেছিল।
কাউন্সিলের লক্ষণগুলির মাঝে বসে ‘কোনও ক্যাম্পিং বা রাতারাতি ঘুমাচ্ছেন না’ সতর্ক করে পরিবারগুলি জলের উপর দিয়ে সূর্য ডুবে দেখছিল। গ্রুপের কেউ কেউ মদ্যপান করছিল।
পোরু এবং লারাকিয়া থেকে অফিসাররা তাদের সাথে কথা বলেছেন। তারা একজন বৃদ্ধকে একটি ভ্যানে টেনে নিয়ে যায় যার পিছনে একটি কনটেন্ট ইউনিট ছিল, অনেকটা পুলিশ প্যাডি ওয়াগনের মতো।
রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়
শহরের গৃহহীন জনসংখ্যার চিকিত্সা এবং সরকারের অপরাধ নীতিগুলি একটি উত্তপ্ত রাজনৈতিক বিতর্ক।
এই মাসের কাউন্সিলের নির্বাচনে ‘শেষ গৃহহীনতা’ টিকিটে প্রচার চালাচ্ছেন ডারউইনের মেয়র প্রার্থী লেয়া পটার মেইলকে বলেছিলেন ‘এটি গৃহহীনদের পক্ষে অপরাধ নয়’।
পটার তার আইন প্রয়োগকারী বাহিনীকে আরও সম্প্রসারণের জন্য এনটি সরকারের পরিকল্পনা সম্পর্কে ক্ষিপ্ত ছিল।
সরকার ট্রানজিট এবং পাবলিক হাউজিং সেফটি অফিসারদের – যারা বর্তমানে বাস, সুপারমার্কেট এবং পাবলিক হাউজিং টহল দেয় – একটি অপরাধ সংস্কার প্যাকেজের অংশ হিসাবে আগ্নেয়াস্ত্র সহ। 2026 সালের মধ্যে নতুন পুলিশ সহায়কগুলি রাস্তায় থাকবে।
‘আপনি কেবল কল্পনা করতে পারেন যে কীভাবে এটি কার্যকর হবে,’ তিনি বলেছিলেন। ‘গৃহহীন হওয়া অপরাধ নয়, তবে সম্ভবত কী ভুল হতে পারে?’
এই মাসের কাউন্সিলের নির্বাচনে শেষ গৃহহীনতার টিকিটে প্রচারণা চালাচ্ছেন ডারউইনের মেয়র প্রার্থী লেয়া পটার মেইলকে বলেছেন, ‘এটি গৃহহীনদের পক্ষে অপরাধ নয়’
এদিকে, এনটি সরকার সবেমাত্র একটি জারি করেছে নতুন বাস ড্রেস কোড নীতি, ‘নোংরা বা দাগযুক্ত পোশাক’ দিয়ে যাত্রীদের পরামর্শ দেওয়ার বাসে চিহ্ন স্থাপন করা ভ্রমণকে অস্বীকার করা হবে।
পটার দাবি করেছিলেন, ‘এটি স্পষ্টভাবে আদিবাসীদের, গৃহহীন এবং মানসিকভাবে অসুস্থদের লক্ষ্য করে।
‘যখন আপনার কোনও ছাদ বা চলমান জল নেই, বা লন্ড্রি সুবিধাগুলিতে অ্যাক্সেস নেই, এই তথাকথিত’ মানদণ্ডগুলি ‘পূরণ করা অসম্ভব। সুতরাং, তারা দারিদ্র্যের জন্য শাস্তি পেয়েছে। ‘
উত্তর অঞ্চল লজিস্টিকস অ্যান্ড অবকাঠামো বিভাগ ডেইলি মেইলকে বলেছিল যে সমস্ত বাসে প্রদর্শিত তার ভ্রমণের নিয়মগুলি ‘পাবলিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবহার করে প্রত্যেকের জন্য একটি নিরাপদ এবং সম্মানজনক পরিবেশ নিশ্চিত করে’।
একজন মুখপাত্র বলেছেন যে এই নিয়মের অধীনে, ‘একজন যাত্রীকে যদি তারা ময়লা, গ্রীস, শারীরিক তরল ছেড়ে যেতে পারে বা অন্য কোনও যাত্রী ব্যবহার করতে পারে এমন একটি আসন ক্ষতিগ্রস্থ করতে পারে এমন ময়লা পোশাক পরে থাকে তবে একটি বাস ছেড়ে যেতে বলা যেতে পারে’।
তারা বলেছিল যে ড্রাইভার বা ট্রানজিট অফিসাররা ‘বিচক্ষণতা অনুশীলন করতে পারে এবং কোনও ব্যক্তিকে বাসে উঠতে না পারে’ বলতে পারে।
তবে, ‘স্বাস্থ্যকরতার কারণে কারও পক্ষে প্রবেশ প্রত্যাখ্যান করা অত্যন্ত বিরল’ ‘
ডারউইনের সানসেট স্যুপ কিচেন চালাচ্ছেন পটার ব্যক্তিগতভাবে 200 টি আদিবাসী রুক্ষ স্লিপারদের সাথে যারা অভ্যন্তরীণ শহরটিকে বসতি স্থাপন করেছেন তাদের বেশিরভাগের সাথেই রয়েছে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ নিয়মিত তার রাস্তায় শিবির স্থাপন করেছিলেন।
তিনি জন্মগতভাবে একটি টেরিটোরিয়ান, সিডনি এবং মেলবোর্নে বসবাসরত রোলারকোস্টার ইতিহাস সহ।
তিনি বলেন, ‘আমি লজ্জা, অবাধ্যতা এবং গৃহহীনতায় অবদান রাখার অন্যান্য কারণগুলি পরিবর্তনের জন্য প্রচার চালাচ্ছি,’ তিনি বলেছিলেন, ‘যা বৈষম্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বেকারত্ব, কারাবাস, মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা।
‘আদিবাসী মহিলারা উদ্বেগজনক সংখ্যায় নিহত হন। তারা অন্য কোনও গ্রুপের তুলনায় 10 থেকে 12 গুণ বেশি শিকার, লাঞ্ছিত ও খুন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ‘
তবে তিনি স্বীকার করেছেন যে তিনি বারো জন প্রার্থীর বিরুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা কম, এবং তার গৃহহীনতার বাইরে রোডম্যাপ ‘টেরিটরিয়ানদের কাছে সত্যিই একটি কঠিন বিক্রয়’।
‘এটি মর্যাদা এবং শ্রদ্ধা সম্পর্কে। আপনি দীর্ঘস্থায়ী রোগে মারা যেতে 40 কেজি ব্ল্যাকফেলা পেয়েছেন। তারা মানুষ, ‘তিনি বলেছিলেন।
‘তবে পরিবর্তে এনটি সরকার আইন ভঙ্গ করার জন্য লোকদের জরিমানা করার দিকে মনোনিবেশ করতে চায় কারণ পাবলিক পার্কগুলিতে ঘুমানো অবৈধ।’
আন্তঃসত্তা থেকে ধনী শিল্প ক্রেতারা এই সপ্তাহে এনটি ক্যাপিটালটিতে এসেছিলেন মর্যাদাপূর্ণ বার্ষিক ডারউইন অ্যাবরিজিনাল আর্ট ফেয়ারের জন্য, আদিবাসী সংস্কৃতির একটি উত্সব (চিত্রযুক্ত, ২০২২ মেলায় একটি ফ্যাশন প্যারেড)
যদিও, এমনকি বছরের এই সময়ে ডারউইনে দিনের সময়ের তাপমাত্রা স্থির 31 ডিগ্রি, এটি রাতারাতি 17 এ নেমে যেতে পারে, একটি ভেজা গাছের নীচে কাঁপানো সম্ভাবনা।
ডারউইনের আশ্রয়কেন্দ্রগুলি সর্বদা দ্রুত পূর্ণ হয়, বিশেষত বর্ষার রাতে এবং বেরিমাতে স্পিন শুকানোর মতো জায়গাগুলি হাঁটতে খুব দূরে।
পটার বলেছিলেন, ‘জীবনযাত্রার সংকট ব্যয় আরও বেশি লোককে ডারউইনের রাস্তায় ঠেলে দিয়েছে এবং বাসের পোশাকের নীতি অর্থের অর্থ খাদ্য, স্বাস্থ্যসেবা, সেন্ট্রিলিংক এবং এমনকি পরিবারের অ্যাক্সেস পাওয়া আরও কঠিন হবে, “পটার বলেছিলেন।
‘আপনি যে পোশাক পরেছেন তার কারণে কেবল একটি পাবলিক সার্ভিস থেকে বাদ দেওয়া ভয়ঙ্কর।’
থম্পসন এবং তার ভাগ্নী লিলিয়ান হিসাবে, ধন্যবাদ, তারা একটি ‘চাচা’ খুঁজে পেয়েছেন যিনি কমপক্ষে এক রাতের জন্য তাদের রাখতে পারেন এবং এর অর্থ তারা একটি ফিড পাবেন।
থম্পসন ওয়েস্ট আর্নহেম ল্যান্ডের কাকাদু জাতীয় উদ্যানের সীমান্তবর্তী একটি মিশন ওনপেলির কাছ থেকে ডারউইনে আসছেন, 25 বছর ধরে এবং লিলিয়ানকে ‘দীর্ঘ সময়’ জন্য।
তারা তাদের দেশে ফিরে আসার কথা বিবেচনা করছে।
‘ক্রিসমাসের জন্য ফিরে যেতে পারে, এটি সত্যিই সেখানে ফিরে এসেছে,’ তিনি বলেছিলেন।