শিশুদের মধ্যে অনেক অসুস্থতার ফলস্বরূপ ব্রেস্টফিডিং-অ্যাডভোকেটস

কানোতে যুবকদের উকিলরা দুর্বল স্তন্যপান করানোর বিরুদ্ধে সতর্ক করে বলেছেন যে শিশুদের মধ্যে অনেক অসুস্থতা-ব্রেস্টফিডিংয়ের সাথে যুক্ত রয়েছে।

তারা মায়েদের আরও ভাল স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য কমপক্ষে 24 মাস ধরে আদর্শভাবে তাদের বাচ্চাদের সঠিকভাবে খাওয়ানোর আহ্বান জানিয়েছিল।

এই বার্তাটি ইউনাইটেড নেশনস ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেনস ইমার্জেন্সি ফান্ড (ইউনিসেফ) দ্বারা আয়োজিত ইউ-রিপোর্টার্স এবং অন্যান্য যুব গোষ্ঠীগুলির দ্বারা অনুষ্ঠিত সমাবেশগুলির সময় ভাগ করা হয়েছিল শুক্রবার ওয়ার্ল্ড বুকের দুধ খাওয়ানো সপ্তাহ 2025 চিহ্নিত করতে।

কোফার নাসারাওয়া রাউন্ডাবাউটে অনুষ্ঠিত সমাবেশে, ইউনিসেফের অধীনে ইউ-রিপোর্টার্সের নেতৃত্বে দল জিব্রিল উমর এই প্রচারের মূল লক্ষ্যটি ব্যাখ্যা করেছিলেন।

তিনি বলেছিলেন যে একচেটিয়া এবং বর্ধিত বুকের দুধ খাওয়ানোর স্বাস্থ্য সুবিধার বিষয়ে মায়েদের শিক্ষিত করা গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উমর বলেছিলেন, “সাধারণত, 24 মাস একটি শিশুর বুকের দুধ খাওয়ানোর আসল সময়কাল। আপনি যদি এটি না পৌঁছায় তবে শিশুটি খুব স্বাস্থ্যকর নাও হতে পারে Bry অনেক অসুস্থতা ব্রেস্টফিডিংয়ের কারণে আসে,” উমর বলেছিলেন।

তিনি মায়েদের বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য এবং ভাল স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখার জন্য নিজেকে মানসিক ও শারীরিকভাবে প্রস্তুত করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও যোগ করেন, “মায়েরা বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য ভালভাবে প্রস্তুত হওয়া উচিত এবং প্রতিরোধ বুস্টারগুলি গ্রহণ করা উচিত।

উমর জোর দিয়েছিলেন যে এই অভিযানের লক্ষ্য শিশুদের জীবনের সেরা সূচনা পেতে নিশ্চিত করার জন্য মা এবং বৃহত্তর সম্প্রদায়ের মানসিকতা পরিবর্তন করা।

তিনি স্তন্যপান করানো সচেতনতা প্রচারের জন্য সমর্থন বাড়ানোর জন্য সরকারকেও আহ্বান জানিয়েছেন।

উমর বলেছিলেন, “সরকারের উচিত নিশ্চিত করা উচিত যে শিশুদের স্বাস্থ্যের কারণে প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে বুকের দুধ খাওয়ানো সঠিকভাবে করা হয়েছে।”

সমাবেশগুলি কানোর আশেপাশের মূল জায়গাগুলিতে স্থান নিয়েছিল, যার মধ্যে রয়েছে উমর বিন খটাব মসজিদের কাছে ডাঙ্গি রাউন্ডআউট, আহমদু বেলো ওয়েতে কেএসআইপি রাউন্ডআউট, ওয়ালফা ব্যুরো দে চেঞ্জ মার্কেট, লোগোস স্ট্রিটের প্রথম ব্যাংক রাউন্ডাবাউট, হটোরো রাউন্ডাবাউট, পূর্বের গারাবাউটের, হটোরো রাউন্ডাবাউট, হটোরো রাউন্ডাবাউট, হটোরো রাউন্ডআউট, আমিনু কানো ওয়ে, এমির প্রাসাদের কাছে কোফার নাসারাওয়া, জারিয়া রোড ধরে গাদার লাডো এবং হাদেজা রোড ধরে ইয়াঙ্কাবা বাজার।



