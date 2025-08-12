শিশুদের যত্নের ব্যয়ের প্রতিবাদে বগি অবরোধের সাথে পিতামাতারা কমিউনিটি সেন্টার দখল করেন

সাশ্রয়ী মূল্যের শিশু যত্ন এবং স্কুল ছুটির সহায়তার অভাবে প্রতিবাদে একটি বগি অবরোধের সাথে পিতামাতারা একটি লন্ডন কমিউনিটি সেন্টার দখল করছেন।
শুক্রবার সন্ধ্যায় টটেনহ্যাম হেল-এ লিভিং আন্ডার ওয়ান সান (লুওস) দাতব্য সংস্থা দ্বারা পরিচালিত সম্প্রতি-বন্ধ কেন্দ্রের দখলে পিতামাতারা দাদা-দাদি এবং যুব কর্মীদের সাথে যোগ দিয়েছেন।
এই গোষ্ঠীটি, সপ্তাহান্তে প্রতিদিন 50 থেকে 60 জন লোকের গড় গড়, বলেছে যে গ্রীষ্মের ছুটি জুড়ে একটি সম্প্রদায়ের স্থান সরবরাহ করতে যতক্ষণ সম্ভব পেশা অব্যাহত থাকবে।
যুক্তরাজ্যের বিস্তৃত ঘাটতির মধ্যেও বিক্ষোভকারীরা বলেছিলেন যে তারা বরোয়ের শিশু যত্ন এবং স্কুল ছুটির বিধান বাড়ানোর জন্য জরুরি ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি করছেন। তারা বলেছে যে তারা হ্যারিঞ্জি কাউন্সিলকে ডাউন লেন পার্কের কেন্দ্রটিকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছে এবং সম্প্রদায় গোষ্ঠীগুলির পরিষেবা এবং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য স্থান হিসাবে এর দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারের গ্যারান্টি দেয়।
প্রবেশদ্বারে একটি বগি অবরোধ এবং বাইরে একটি পরিবার ফিয়েস্টা দিয়ে, বিক্ষোভকারীরা স্থান থেকে বিনামূল্যে খাবার এবং বাচ্চাদের ক্রিয়াকলাপের একটি প্রোগ্রাম চালানো শুরু করেছেন।
স্থানীয় মা ও নৃত্য শিক্ষক জেমমা ব্রাউন বলেছেন: “আমরা জানতাম না যে আমরা কী ধরণের প্রতিক্রিয়া হতে পারি তবে আমরা সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সমর্থন করতে পারি না। শুক্রবার যখন আমরা এই কেন্দ্রটি পুনরায় দাবি করেছি যে আমাদের সাথে 100 জন প্রতিবেশী আমাদের সাথে উদযাপন করতে শুরু করেছিল। আমাদের ইতিমধ্যে গ্রীষ্মের জন্য পরিকল্পনা করা একটি প্রোগ্রাম রয়েছে তবে এটি বাড়তে থাকে।
কমিউনিটি সেন্টারের একক মা এবং রান্নাঘরের স্বেচ্ছাসেবক রেবেকা, যিনি কেবল তার প্রথম নাম দিতে চেয়েছিলেন, তিনি যোগ করেছেন: “যখন কেন্দ্রটি বন্ধ হয়ে যায়, তখন আমার মনে হয়েছিল আমি আমার অন্য বাড়িটি হারিয়েছি … আমরা তাদের আমাদের সম্প্রদায় কেন্দ্র নিতে দেব না।”
ছয় সপ্তাহের গ্রীষ্মের বিরতি হাজার হাজার লন্ডন পরিবারের জন্য মারাত্মক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। এই বছর শিশুদের দাতব্য কোরাম দ্বারা পরিচালিত একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ইনার লন্ডনে শিশু যত্ন ব্যয় এখন একটি শিশু মাইন্ডারের জন্য প্রতি সপ্তাহে গড়ে 306 ডলার, যা গ্রীষ্মের ছুটির দিনে মোট 1,800 ডলারেরও বেশি।
স্কুলগুলি বন্ধ থাকাকালীন অনেক বাবা -মা কাজ করার সামর্থ্য রাখে না, অনেকের স্কুল ছুটির দিনে কমিউনিটি সেন্টার প্রোগ্রামগুলির উপর নির্ভর করে।
টটেনহ্যাম হেল কমিউনিটি সেন্টার যেখানে অবস্থিত বোরো, হ্যারিঞ্জি যুক্তরাজ্যে সর্বোচ্চ শিশু দারিদ্র্যের হার রয়েছে।
তবে, সরকারের হলিডে ক্রিয়াকলাপ এবং খাদ্য (এইচএফএফ) প্রোগ্রামের চাহিদা সরবরাহের চেয়ে বেশি বলে মনে হচ্ছে, প্রায় তিন-চতুর্থাংশ যোগ্য শিশু গত গ্রীষ্মে এই প্রোগ্রামে অংশ নিচ্ছে না বলে এই বছর শিক্ষার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
জাতীয়ভাবে, এইচএএফ সরকারের সর্বশেষ তথ্য অনুসারে যোগ্য শিশুদের মধ্যে মাত্র ২৯ শতাংশে পৌঁছেছে, বেশিরভাগ কাউন্সিলগুলি কেবল চার সপ্তাহের ক্লাবের প্রস্তাব দিয়েছিল, কোনও অর্থায়িত সমর্থন ছাড়াই দুই সপ্তাহ পর্যন্ত ব্যবধান রেখে।
বিক্ষোভকারীদের মতে, লুওস দ্বারা পরিচালিত কমিউনিটি সেন্টারটি হ্যারিঞ্জির সর্বশেষতম একটি ছিল যা গ্রীষ্মের ছুটির দিনে মাল্টি-স্পোর্টস, কারুশিল্প এবং বাগান সহ বিনামূল্যে বাচ্চাদের ক্রিয়াকলাপের একটি প্রোগ্রাম চালিয়েছিল।
তবে কাউন্সিল ঘোষণা করেছে যে কেন্দ্রটি এখন ভেঙে ফেলা হবে। স্থানীয় সংবাদপত্র হারিঞ্জি কমিউনিটি প্রেস জানিয়েছে যে লুওস নিশ্চিত করেছে যে কাউন্সিলের সাথে অর্থায়নের বিরোধের পরে মার্চ মাসে এটি প্রাঙ্গণ ছেড়ে চলেছে।
জবাবে, স্থানীয় বাবা -মা এবং শিশু যত্নের কর্মীরা বলেছেন যে তারা এই কেন্দ্রটি দখল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং খাদ্য ও শিশু যত্ন নিয়ে স্কুলের ছুটিতে লড়াই করে যাওয়া পরিবারগুলিকে সমর্থন করার জন্য একটি নিখরচায় সম্প্রদায়ের ছুটির কর্মসূচি চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
তাদের চাইল্ড কেয়ার কল এবং কেন্দ্রের জন্য দাবির পাশাপাশি, বিক্ষোভকারীরা টটেনহ্যাম হেলতে পরিকল্পনার জন্য ব্যয় করা অর্থের উপর স্বচ্ছতা এবং প্রকৃত সম্প্রদায় নিয়ন্ত্রণের আহ্বানও করছেন।
দখলে জড়িত একজন নাটক কর্মী পামেলা বেরোকাল বলেছেন: “আমি টটেনহ্যামের লাতিন সম্প্রদায়ের জন্য প্লে গ্রুপ এবং পিতামাতার সহায়তা গোষ্ঠী পরিচালনা করি।
“সমস্ত কাউন্সিল হ’ল ‘পুনর্জন্ম’ পরিকল্পনা যা স্থানীয় পরিবারগুলির মূল্য নির্ধারণের সময় বেসরকারী বিকাশকারীদের ধনী করে তুলছে And
“টটেনহ্যামের সম্প্রদায়ের প্রতিরোধের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং আমরা তাদের এ থেকে দূরে সরে যেতে দেব না We আমরা যত্ন নেওয়ার কারণে আমরা লড়াই করি।”
প্লেসমেকিং এবং স্থানীয় অর্থনীতির জন্য হ্যারিঞ্জি কাউন্সিলের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য, কাউন্সিলর রুথ গর্ডন বলেছেন, শুক্রবার ব্যক্তিরা “বেআইনী পেশা” এবং “কর্মীদের সদস্য আহত” এ “ভবনে ঝড় তুলেছেন”।
“আমরা আমাদের বাসিন্দাদের জন্য সেরা পরিষেবা সরবরাহ করতে চাই এবং কাউন্সিল ইতিমধ্যে কমিউনিটি গ্রুপগুলির সাথে স্বল্পমেয়াদী ব্যবহার সম্পর্কে আলোচনা করেছে যা ছোট বাচ্চাদের জন্য গ্রীষ্মের ছুটির ক্রিয়াকলাপ অন্তর্ভুক্ত করে এবং ইতিমধ্যে এটি সমর্থন করার জন্য এলইউওএসের কাছ থেকে সরঞ্জাম কিনেছিল।”
“কাউন্সিল বেআইনী দখলদারদের অপসারণের জন্য ভবনটি দখল করতে চাইবে যাতে আমরা নিশ্চিত করতে পারি যে আমরা যে দলগুলির সাথে নিযুক্ত রয়েছি তারা সঠিক চ্যানেলগুলির মাধ্যমে কার্যক্রম চালাতে সক্ষম।
“পরিকল্পিত দীর্ঘমেয়াদী কর্মসূচির অংশ হিসাবে, কাউন্সিলটি বাসিন্দাদের সাথে ব্যাপকভাবে নিযুক্ত হয়েছে এবং দীর্ঘমেয়াদী সম্প্রদায়ের বিধান নিশ্চিত করার জন্য পার্কে একটি নতুন বিল্ডিং এবং অন্যান্য সুবিধা সরবরাহ করবে।”
মহানগর পুলিশ জানিয়েছে স্বাধীন প্রতিবাদ কোনও পুলিশ বিষয় ছিল না।
শিক্ষার বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেছেন: “আমরা স্বীকৃতি দিয়েছি যে স্কুলের ছুটিগুলি পিতামাতার জন্য একটি চাপযুক্ত সময় হতে পারে, এ কারণেই পরিবর্তনের পরিকল্পনার মাধ্যমে এই সরকার ছুটির দিনে এবং মেয়াদী সময় উভয়ই পিতামাতার পকেটে পাউন্ড ফিরিয়ে দিচ্ছে।
“আমরা এই সেপ্টেম্বর থেকে ৩০ ঘন্টা সরকারী অর্থায়িত শিশু যত্ন নিয়ে যাচ্ছি, প্রতিটি শিশুকে জীবনের সেরা সূচনা দিতে এবং বছরে, 7,500 পর্যন্ত পিতামাতাকে বাঁচাতে সহায়তা করে। আমরা স্কুলের ছুটির দিনে নিম্ন-আয়ের পরিবারগুলির ছয় সপ্তাহের ক্রিয়াকলাপ এবং খাবার সরবরাহ করে হলিডে ক্রিয়াকলাপ এবং খাদ্য প্রোগ্রামের মাধ্যমে ফ্রি হলিডে ক্লাবগুলিও তহবিল সরবরাহ করে যাচ্ছি।
“চিমটি অনুভব করার পরিবারগুলিকে সমর্থন করার জন্য, আমরা সর্বজনীন credit ণ নিয়ে পরিবারের সমস্ত শিশুদের জন্য বিনামূল্যে স্কুল খাবারও প্রসারিত করছি এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিনামূল্যে প্রাতঃরাশের ক্লাব প্রবর্তন করছি।”
স্বাধীন মন্তব্যের জন্য লুওস দাতব্য প্রতিষ্ঠানের কাছে এসেছেন।