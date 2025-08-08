শিশু ফার্নান্দোর বাচ্চারা নেজা বোর্ডে প্রবেশ করেছিল

তারা ভর্তি হয়েছিল নেজা বোর্দো কার্লোস এন, আনা লিলিয়া এন এবং লিলিয়া এন, জড়িত শিশু ফার্নান্দোর বিয়োগ ও মৃত্যুপাঁচ বছর বয়সী ছেলে কিংস লা পাজমেক্সিকো রাজ্য, তার মায়ের একটি কথিত debt ণের জন্য, নোহেমি এন।
ফ্যাবিওলা মিলনসন্তানের মায়ের আইনজীবী, তিনি বলেছিলেন কথিত হোমসাইডস তারা nding ণ দিচ্ছে না, তবে তাদের ক্লায়েন্টের প্রতিবেশী ছিল, যারা একটি অক্ষমতায় ভুগছেন এটি যোগাযোগ করা কঠিন করে তোলেআক্রমণকারীরা ছোট্টটিকে নেওয়ার সুযোগ নিয়েছিল এমন পরিস্থিতি।
বাসিন্দারা সান ইসিড্রো এবং ইজিডাল এল পিনো জিওভিলাস উপনিবেশ তারা দুটি মোমবাতি, সাদা বেলুন এবং একটি সন্তানের চিত্রের সাথে একটি স্মৃতিসৌধ রেখেছিল, যেখানে তারা সন্তানের জন্য ন্যায়বিচারের দাবি করেছিল।
এছাড়াও, তারা বলেছিল নোম এবং তাদের ছোট মেয়েটির কোনও অর্থ ছিল না, ফার্নান্দো যে ডিগ্রীতে স্কুলে পড়াশোনা করেছিলেন ইউনিফর্ম, ব্যাকপ্যাক বা মধ্যাহ্নভোজন ছাড়া।
অবিচার
জায়গাটির প্রতিবেশীরা জানিয়েছেন যে তারা তাকে একটি ব্যাকপ্যাক দিয়েছেন এবং স্কুলে খাওয়ার জন্য দুপুরের খাবার ভাগ করেছেন। জানা গেছে যে তিনজন বন্দী একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এবং তাদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের জন্য নয়, লোকদের নিখোঁজ হওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে।
নাবালিকাদের হত্যা
অনুযায়ী মেক্সিকোতে শিশুদের অধিকারের জন্য নেটওয়ার্ক (রেডিম)এই বছরের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত, 386 দূষিত হোমসাইডগুলি 17–330 পুরুষ এবং 56 জন মহিলার কম বয়সী শিশুদের সাথে নিবন্ধিত হয়েছে – এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রিপোর্ট করা হয়েছে গুয়ানাজুয়াতোকন 73।
তারা তাকে অনুসরণ করে মিচোয়াকান (31) y সিনালোয়া (27), এই শেষ সত্তা এর মধ্যে একটি নার্কো -ওয়ারে রয়েছে লস চ্যাপিটোস এবং লস মায়িটোস কার্টেলের নিয়ন্ত্রণের জন্য।
অপারেশন মোড
সুরক্ষা ইস্যুতে বিশেষজ্ঞ, ডেভিড সউসিডো টরেসতিনি ব্যাখ্যা করেছিলেন যে অপরাধী দলগুলি অর্থ প্রদানের জন্য নাবালিকাদের অপহরণ করে।
তিনি জোর দিয়েছিলেন যে এটি প্রথম হুমকি, অপহরণ এবং শেষ পর্যন্ত হত্যাকাণ্ড। তিনি বলেছিলেন যে তারা চুরিটিকে নির্যাতন করে এবং চাপের উপায় হিসাবে রেকর্ড করে।
তিনি বলেন, “তারা সন্তানের কান্নার অংশ রেকর্ড করতে চেয়েছিল যিনি মাকে সরিয়ে নেওয়ার জন্য শারীরিক নির্যাতনের বিষয় হয়ে উঠছিলেন, এটি রেকর্ড করেছিলেন এবং নির্যাতনের প্রয়োগ করার সময় শিশুটি মারা গিয়েছিল,” তিনি বলেছিলেন।
২৮ শে জুলাই, দুই মহিলা বাড়িতে গিয়েছিলেন, “এক হাজার পেসোর অর্থনৈতিক debt ণ চার্জ করুন“।
তবে, তিনি তাদের বলেছিলেন যে এটি নিষ্পত্তি করার জন্য তার কোনও অর্থ নেই, তাই আটককৃতরা চুরি করত ফোর্স ফার্নান্দোএ ছাড়া তারা মাকে লাঞ্ছিত করেছিল।
তারা বলেছিল যে “তিনি যে টাকা পাওনা তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত তারা তাকে তা দেবেন না।”