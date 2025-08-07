শীতের মূল্যস্ফীতি সতর্কতা রিভসের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি পরিকল্পনার ঝুঁকিতে ফেলেছে

রাহেল রিভসকে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের দ্বারা মুদ্রাস্ফীতি সতর্কতা দেওয়া হয়েছে, কারণ এটি দু’বছরের মধ্যে সুদের হারকে তাদের সর্বনিম্ন স্তরে কেটে ফেলেছে তবে পূর্বাভাসের মাসের তীব্র দামের উচ্চতর খাদ্য দামের দ্বারা চালিত।
দিন পরে চ্যান্সেলরকে সরকারের অর্থায়নে £ 50 বিলিয়ন ব্ল্যাকহোল সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছিল, ব্যাংকটি বলেছে যে এমএস রিভসের জাতীয় বীমা বৃদ্ধি এবং ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি সুপারমার্কেটের দোকানের ব্যয়কে এগিয়ে নিতে সহায়তা করছে।
B ণগ্রহীতাদের জন্য স্বস্তি ছিল, কারণ সুদের হার 4 শতাংশ কেটে গেছে।
তবে ব্যাংকটি বলেছে যে শিরোনাম মূল্যস্ফীতি সেপ্টেম্বরের মধ্যে 4 শতাংশে পরিণত হবে, অন্যদিকে খাদ্যের মুদ্রাস্ফীতি এখন এবং ক্রিসমাসের মধ্যে 5.5 শতাংশ আঘাত হানে – পরিবারের বাজেটের উপর এক ঝাঁকুনি ফেলেছে।
ফলস্বরূপ, ব্যাংকের গভর্নর অ্যান্ড্রু বেইলি ইঙ্গিত দিয়েছিলেন যে আসন্ন মাসগুলিতে সুদের হার আরও ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে, তারা বলেছিল যে তারা “এখনও নিম্নমুখী পথে” রয়েছে তবে এই পরিবর্তনগুলি “ধীরে ধীরে এবং সাবধানে” তৈরি করতে হবে।
এই আশঙ্কার মধ্যে যে এই হার কাটা মুদ্রাস্ফীতি স্টোক করতে পারে, ব্যাংকের মুদ্রানীতি কমিটি বিভক্ত হয়েছিল এবং অচলাবস্থা ভেঙে ফেলার জন্য ইতিহাসে প্রথমবারের মতো দ্বিতীয় ভোট নিতে বাধ্য হয়েছিল।
পূর্বাভাসটি চ্যান্সেলরের উপর আরও চাপের চাপ দেয়, স্যার কেয়ার স্টারমার এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে এই শরত্কালের বাজেট “লোকেরা আরও ভাল বোধ করে” তা নিশ্চিত করবে।
মিসেস রিভস এই হারকে স্বাগত জানিয়েছেন, বলেছে যে এটি “পরিবার ও ব্যবসায়ের জন্য বন্ধক এবং loans ণের ব্যয় হ্রাস করতে সহায়তা করবে”।
তবে তিনি বাজেটে ট্যাক্স বৃদ্ধির জন্য দরজা উন্মুক্ত রেখেছিলেন, শীর্ষস্থানীয় অর্থনীতিবিদরা বলেছিলেন যে তাকে বহু বিলিয়ন পাউন্ডের ব্ল্যাকহোল পূরণের জন্য তাকে শুল্ক বাড়াতে, জনসাধারণের ব্যয় কাটাতে বা তার আর্থিক নিয়ম ছিঁড়ে ফেলতে হতে পারে।
তিনি প্রাক্তন শ্রমিক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউনয়ের চাপের মধ্যেও এসেছিলেন, যিনি দ্বি-শিশু বেনিফিট ক্যাপ বিলোপের জন্য অর্থের জন্য জুয়ার কর বাড়ানোর পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং অর্থনৈতিক “হেডরুম” মুক্ত করার জন্য তার orrow ণ গ্রহণের নিয়মের বাইরে প্রতিরক্ষা ব্যয় গ্রহণের পরামর্শ দিয়েছিলেন।
তবে টোরিসরা বলেছে যে জাতীয় বীমা বৃদ্ধি “বেপরোয়া orrow ণ গ্রহণের” সাথে “মুদ্রাস্ফীতিকে লক্ষ্যমাত্রার চেয়েও ভালভাবে ঠেলে দিয়েছে”।
সুদের হার হ্রাসের ঘোষণার পাশাপাশি, ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড জানিয়েছে যে চ্যান্সেলরের £ 25 বিলিয়ন ডলার জাতীয় বীমা অভিযান খাদ্যমূল্য বাড়িয়েছে। উচ্চ মজুরি ব্যয় খাদ্য মূল্যস্ফীতিতে অবদান রাখছে, আংশিকভাবে ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধি এবং জাতীয় বীমা অবদানের (এনআইসিএস) বৃদ্ধির প্রভাবের কারণে।
ব্যাংকের সর্বশেষ আর্থিক নীতি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, খাদ্য উত্পাদন ও খুচরা ক্ষেত্রে একটি “তুলনামূলকভাবে উচ্চ অনুপাত” খাদ্য উত্পাদন ও খুচরা জাতীয় জীবনযাত্রার মজুরি বা এর কাছাকাছি পরিমাণ প্রদান করা হয়। জাতীয় জীবনযাত্রার মজুরি এপ্রিল মাসে 6.7 শতাংশ বেড়েছে।
প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, “সুপারমার্কেটের সামগ্রিক শ্রম ব্যয় সম্ভবত নিম্ন প্রান্তিকের দ্বারা অসম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত হয়েছিল যেখানে নিয়োগকর্তারা এনআইসি প্রদান শুরু করে, কারণ সুপারমার্কেট কর্মীদের তুলনামূলকভাবে উচ্চ অনুপাত খণ্ডকালীন নিযুক্ত করা হয়েছে,” রিপোর্টে যোগ করা হয়েছে।
বেশিরভাগ মজুরি ব্যয়, উচ্চতর এনআইসির ব্যয়ের অনুপাত সহ, গ্রাহকদের কাছে দেওয়া হয়েছে, দাম প্রায় 1 থেকে 2 শতাংশ বৃদ্ধি করে, ক্রেতারা এই বছরের শেষের দিকে আরও বাড়ার মুখোমুখি হয়েছেন।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এনআইসিএস বাড়ানোর বিতর্কিত সিদ্ধান্তটিও “প্রবৃদ্ধির উপর ওজন” করেছে, ব্যবসায় অনুসারে, প্রতিবেদনে বলা হয়েছে।
ব্যবসায়ী প্রধানরাও উপ -প্রধানমন্ত্রী অ্যাঞ্জেলা রায়নার কর্মসংস্থান অধিকার বিল সহ অন্যান্য সরকারী নীতি সম্পর্কে ব্যাংকে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।
ব্রিটিশ রিটেইল কনসোর্টিয়াম (বিআরসি) এর প্রধান নির্বাহী হেলেন ডিকিনসন বলেছেন: “সরকারী নীতি এই বছর খুচরা বিক্রেতার ব্যয়কে £ 7 বিলিয়ন ডলার যুক্ত করবে, উচ্চ কর্মসংস্থান ব্যয় থেকে শুরু করে একটি নতুন প্যাকেজিং ট্যাক্স প্রবর্তন পর্যন্ত। খাবারের দাম ইতিমধ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে উঠে গেছে, এবং বিআরসি সতর্ক করেছে যে এটি কেবল শুরু।
“যদি শরতের বাজেট আবার একবার খুচরা বিক্রেতাদের কাঁধে অবতরণ করে, তবে এটি কেবল খাদ্য মূল্যস্ফীতির শিখাগুলি ফ্যান করতে পারে, দরিদ্র পরিবারগুলি ট্রেজারির সিদ্ধান্তের দ্বারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।”
রেজোলিউশন ফাউন্ডেশন ইকোনমিক থিঙ্ক ট্যাঙ্কের জেমস স্মিথ বলেছেন: “ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের চ্যান্সেলরের পক্ষে আজ খারাপ খবর ছিল কারণ এর পূর্বাভাসগুলি বাজেটের দায়বদ্ধতার জন্য অফিসের তুলনায় (যারা) এর চেয়ে বেশি হতাশাবাদী থাকবে, প্রস্তাবিত শরতের বাজেটে খারাপ সংবাদ আসছে বলে পরামর্শ দিয়েছিল।
“ব্যাংকের হার এখন ৪ শতাংশ-২০২৩ সালের মার্চ মাসের পর থেকে এটি সর্বনিম্ন স্তর। যদিও এটি বন্ধকগণ দ্বারা বিস্তৃতভাবে স্বাগত জানানো হবে, প্রায়, 000০০,০০০ পরিবার এখনও পাঁচ বছরের স্থির-হারের চুক্তি থেকে পরিশোধের বৃদ্ধি দেখতে পাবে।
“জীবনযাত্রার ব্যয়ের সাথে লড়াই করা পরিবারগুলির জন্য ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডেরও খারাপ সংবাদ ছিল: আগত মাসগুলিতে খাদ্য মূল্যস্ফীতি আরও বাড়ার সাথে সাথে এই বছর একটি ইটের প্রাচীর আঘাতের জন্য প্রকৃত মজুরির প্রবৃদ্ধি বাড়ার সাথে সাথে পূর্বের প্রত্যাশার চেয়ে মূল্যস্ফীতি বেশি হবে।”