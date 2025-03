শীর্ষ ইলিনয় ডেমোক্র্যাট একটি সিনেট বিড পাঠিয়েছেন – এবং লোকদের বলে যে তার বড় সমর্থন রয়েছে

উচ্চাভিলাষী ইলিনয় ডেমোক্র্যাটরা ২০২26 সালে সেন ডিক ডুরবিনের প্রস্থান সম্পর্কে স্বপ্ন দেখছেন। সর্বশেষ প্রতিযোগী: রাজ্যের লেফটেন্যান্ট গভর্নর।

জুলিয়ানা স্ট্রাটন, যিনি প্রথম 2019 সালে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তিনি চুপচাপ নিজেকে সিনেট বিডের জন্য অবস্থান করছেন যদি ডার্বিন বেরিয়ে এসে মূল ডেমোক্র্যাটিক ব্যক্তিত্বদের সমর্থন চাইতে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তিন জন তার পরিকল্পনার জ্ঞান অর্জন করেছেন, যার মধ্যে একজন সরাসরি তার সাথে কথা বলেছেন এবং তাঁর দলের সদস্যদের সাথে কথা বলেছেন।

এবং তিনি এবং তার কর্মীরা বলেছেন যে তিনি ইতিমধ্যে গভর্নর জেবি প্রিটজকারের সমর্থন সুরক্ষিত করেছেন, তিন জন জানিয়েছেন। তাদের ব্যক্তিগত কথোপকথনগুলি নিয়ে আলোচনা এবং রাজনৈতিক প্রতিশোধ এড়ানোর নাম প্রকাশ না করা হয়েছিল। তিনি এবং তার দল পরিষ্কার করে দিয়েছেন যে তিনি প্রিটজকারকে আর্থিকভাবে প্রচুর পরিমাণে জড়িত থাকার প্রত্যাশা করছেন, এই লোকেরা বলেছে।

“Juliana continues to keep an open mind about future opportunities, and if she does decide to pursue higher office, she’d be proud to earn the governor’s support while working to build a broad grassroots coalition,” said a spokesperson for the lieutenant governor, granted anonymity to discuss private conversations.

প্রিটজকার, একজন উচ্চ-প্রোফাইলের গভর্নর এবং সম্ভাব্য ২০২৮ আশাবাদী, ইতিমধ্যে একজন বিস্তৃত গণতান্ত্রিক দাতা এবং দলীয় অপারেটর, এবং তাঁর বিশাল ব্যক্তিগত সম্পদ যে কোনও প্রার্থীর কাছে একটি উল্লেখযোগ্য উত্সাহ হবে। তার অর্থ এবং অনুমোদনের ফলে ব্রিউং শ্যাডো প্রাথমিককে রূপান্তর করতে পারে যা রাজ্যের কংগ্রেসনাল প্রতিনিধি দলের বেশ কয়েকটি সদস্যকে অন্তর্ভুক্ত করে।

তাঁর দল কোনও সম্ভাব্য প্রাথমিকের ক্ষেত্রে অনুমোদন বা আর্থিক সমর্থন নিয়ে আলোচনা করতে অস্বীকার করেছে। গভর্নরের রাজনৈতিক অভিযানের ঘনিষ্ঠ একজন ব্যক্তি বলেছেন, “আমরা এমন একটি আসনের জন্য হাইপোথিটিক্যালসের সাথে জড়িত হতে যাচ্ছি না,” এটি খোলামেলা কথা বলার নাম প্রকাশ না করে।

গভর্নর হ্যান্ড-পিক স্ট্রেটন, তত্কালীন রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধি, ২০১ 2017 সালে তাঁর চলমান সাথী হওয়ার জন্য এবং তিনি তার সদ্য গঠিত ফেডারেল পিএসি-র জন্য একটি তহবিল সংগ্রহের অনুষ্ঠানে গত মাসে সম্মানের অতিথি ছিলেন।

হায়াট হোটেল সাম্রাজ্যের এক বিলিয়নেয়ার উত্তরাধিকারী প্রিটজকারকে সমর্থন করতে পারে যে পিএসি সমর্থন করার পাশাপাশি তার প্রচারকে সমর্থনকারী অন্য যে কোনও সুপার পিএসিএসকে লক্ষ লক্ষ দান করতে পারে। এই ধরণের আর্থিক সহায়তা স্ট্রাটনকে এমন একটি প্রাথমিকের সামনের রানার হিসাবে তৈরি করতে পারে যা মূলত ভারী নীল অবস্থায় সিনেটে একটি জায়গার গ্যারান্টি দেয়।

এবং যদি কোনও প্রিটজকার-সমর্থিত প্রার্থী এই দৌড়ে জিতেন, তবে এটি তাকে আরও দৃ firm ়ভাবে একটি প্রধান ডেমোক্র্যাটিক পাওয়ারব্রোকার হিসাবে স্থাপন করতে সহায়তা করতে পারে, যার প্রভাব 2028 এ আসার সাথে সাথে ইলিনয় রাজনৈতিক চেনাশোনা ছাড়িয়ে প্রসারিত হতে পারে।

ডারবিন ১৯৯ 1997 সাল থেকে সিনেটে দায়িত্ব পালন করেছেন এবং অনেক ডেমোক্র্যাটরা আশা করেন যে ৮০ বছর বয়সী এই ব্যক্তি অবসর নেবেন, তাঁর কাছের লোকেরা বলেছেন যে তিনি এখনও সিদ্ধান্ত নেননি।

বুধবার একটি সংক্ষিপ্ত সাক্ষাত্কারে ডার্বিন স্বীকার করেছেন যে লেফটেন্যান্ট গভর্নর তার সম্ভাব্য অবসর গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এমন ডেমোক্র্যাটদের মধ্যে ছিলেন: “তিনি বলেছিলেন যে আমি যদি দৌড়ে যাই তবে সে যাচ্ছে না।”

ডেমোক্র্যাটিক রেপ। রাজা কৃষ্ণমুরুথি সম্ভাব্য সিনেট পরিচালনার জন্য বছরের পর বছর ধরে তার প্রচারের অ্যাকাউন্টটি প্যাডিং করে আসছেন। তিনি ২০২৪ সালের শেষের দিকে $ ১.1.১ মিলিয়ন ডলার সংগ্রহ করেছিলেন। তাঁর সহকর্মী ডেমোক্র্যাটিক রেপস। লরেন আন্ডারউড, যিনি ২০১ 2018 সালে একটি জিওপি-অধিষ্ঠিত জেলা উল্টিয়েছিলেন এবং ইলিনয় ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রাক্তন চেয়ারম্যান রবিন কেলিও এই আসনের দিকে নজর রাখছেন।

এবং ইলিনয় ডেমোক্র্যাটরা রাহম ইমানুয়েলের জন্য কী আছে তা অবাক করে একটি পার্লার গেম তৈরি করেছেন প্রাক্তন শিকাগোর মেয়র যিনি সবেমাত্র জাপানের একজন রাষ্ট্রদূত স্টিন্ট থেকে ফিরে এসেছিলেন। আপাতত, তিনি সিএনএন -তে একজন ভাষ্যকার।

Source link